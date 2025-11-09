В России могут ввести административную ответственность за оскорбление педагогов

Российское законодательство предусматривает ответственность за оскорбление представителя власти, а за оскорбление учителей ничего подобного нет Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Административную ответственность за оскорбления педагогов предлагают ввести в России. С такой инициативой выступил депутат Сергей Миронов.

Как отметил депутат, сейчас российское законодательство предусматривает ответственность за оскорбление представителя власти, однако за оскорбление учителей ничего подобного не существует.

«Прочитал в СМИ, что власти Воронежской области создают специальную комиссию, которая будет защищать профессиональную честь и достоинство работников образования. В состав комиссии войдут сотрудники регионального отделения Общероссийского профсоюза образования и областной Гострудинспекции. Полностью поддерживаю такое решение», — рассказал Миронов РИА Новости.

По его словам, педагоги не защищены от хамства, а подобная комиссия примет меры для урегулирования конфликта, и при необходимости — решение о дисциплинарном взыскании.