В России могут ввести административную ответственность за оскорбление педагогов

В России могут ввести административную ответственность за оскорбление педагогов

В регионах могут создать комиссии для защиты чести и достоинства учителей

193
Российское законодательство предусматривает ответственность за оскорбление представителя власти, а за оскорбление учителей ничего подобного нет | Источник: Артём Устюжанин / E1.RUРоссийское законодательство предусматривает ответственность за оскорбление представителя власти, а за оскорбление учителей ничего подобного нет | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Российское законодательство предусматривает ответственность за оскорбление представителя власти, а за оскорбление учителей ничего подобного нет

Источник:
Артём Устюжанин / E1.RU

Административную ответственность за оскорбления педагогов предлагают ввести в России. С такой инициативой выступил депутат Сергей Миронов.

Как отметил депутат, сейчас российское законодательство предусматривает ответственность за оскорбление представителя власти, однако за оскорбление учителей ничего подобного не существует.

«Прочитал в СМИ, что власти Воронежской области создают специальную комиссию, которая будет защищать профессиональную честь и достоинство работников образования. В состав комиссии войдут сотрудники регионального отделения Общероссийского профсоюза образования и областной Гострудинспекции. Полностью поддерживаю такое решение», — рассказал Миронов РИА Новости.

По его словам, педагоги не защищены от хамства, а подобная комиссия примет меры для урегулирования конфликта, и при необходимости — решение о дисциплинарном взыскании.

Напомним, с 1 сентября в российских школах вновь ввели оценки за поведение. Пока в формате эксперимента оценят учеников в 84 учебных заведениях в нескольких регионах, а затем Минпросвещения планирует ввести оценки за поведение во всех российских школах уже с 1 января 2026 года.

Павел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент
Оскорбление Педагог Образование Ответственность
