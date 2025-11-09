В России могут ввести административную ответственность за оскорбление педагогов

Административную ответственность за оскорбления педагогов предлагают ввести в России. С такой инициативой выступил депутат Сергей Миронов.
Как отметил депутат, сейчас российское законодательство предусматривает ответственность за оскорбление представителя власти, однако за оскорбление учителей ничего подобного не существует.
«Прочитал в СМИ, что власти Воронежской области создают специальную комиссию, которая будет защищать профессиональную честь и достоинство работников образования. В состав комиссии войдут сотрудники регионального отделения Общероссийского профсоюза образования и областной Гострудинспекции. Полностью поддерживаю такое решение», — рассказал Миронов РИА Новости.
По его словам, педагоги не защищены от хамства, а подобная комиссия примет меры для урегулирования конфликта, и при необходимости — решение о дисциплинарном взыскании.
Напомним, с 1 сентября в российских школах вновь ввели оценки за поведение. Пока в формате эксперимента оценят учеников в 84 учебных заведениях в нескольких регионах, а затем Минпросвещения планирует ввести оценки за поведение во всех российских школах уже с 1 января 2026 года.