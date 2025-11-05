НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Культура Обзор «Куда все уходят? Куда?»: российские звезды скорбят после смерти телеведущего Юрия Николаева

К их трогательным словам невозможно остаться равнодушным

143
Юрия Александровича навсегда запомнят улыбающимся, понимающим и всегда готовым поддержать | Источник: alla_orfey / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Юрия Александровича навсегда запомнят улыбающимся, понимающим и всегда готовым поддержать

Источник:

alla_orfey / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Ноябрьские выходные омрачила новость: умер телеведущий Юрий Николаев. Ведущий шоу «Достояние республики» и «Утренняя почта» долгие годы боролся с раком легких. Артист не раз оказывался на операционном столе, но 4 ноября медики не смогли спасти ему жизнь. Для многих звезд российского шоу-бизнеса смерть друга и кумира оказалась настоящим ударом.

О смерти ведущего сообщил Николай Цискаридзе. Он первым выразил соболезнования и опубликовал одну из последних фотографий Юрия Николаева.

— Совсем недавно мы [были] в эфире. Отмечали профессиональный юбилей человека, который зажег так много звезд… И вот только что пришло известие, что его не стало… Как горько! — написал в своем блоге артист балета.

Источник: ЦИСКАРИДЗЕ•NEWS / T.me
Источник:

ЦИСКАРИДЗЕ•NEWS / T.me

Юрий Александрович придумал и много лет вел музыкальный конкурс «Утренняя звезда». В нем дети могли показать свои вокальные таланты и обрести популярность. Одним из участников шоу стал Сергей Лазарев. Он до сих пор благодарен Николаеву и вспоминает, как считал его своим крестным папой.

— Юрий Александрович — телевизионный гуру, у которого многие учились, и я тоже. Человек, которого мы в «Непоседах» считали своим крестным папой. Человек, с которым ассоциируется мое детство, я много времени проводил на съемках «Утренней звезды», несколько лет наблюдал за работой Юрия Александровича. Он был всегда очень участлив к детям и часто поддерживал их после окончания конкурса. Юрий Александрович — один из тех людей, кто внес огромный вклад в мою творческую судьбу, и я всегда буду об этом помнить и буду благодарен, — с трепетом вспоминает прошлое Лазарев.

Еще одной звездой, которую в 90-е открыл Николаев, стала певица Валерия. В 1992 году она впервые оказалась на большой сцене в шоу «Утренняя звезда» и смогла забрать главный приз.

— Я всегда буду благодарна ему за это время, за бесценный опыт, да и вообще за дружбу и очень нежное ко мне отношение. Юрий Николаев — легенда. Он внес огромный вклад в развитие нашего телевидения. Но, наверное, самое главное — он оставил неизгладимый след в душах и сердцах людей, — рассказала певица редакции MSK1.RU.

Источник: igor_nikolaev_music / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

igor_nikolaev_music / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Тяжело уход Юрия Александровича воспринял Игорь Николаев. По словам певца, они долгие годы близко дружили, много ездили на гастроли и съемки, ведущий называл его сыном.

— Горько и грустно терять людей, которых знал и с которыми дружил много лет. Человек, который всю жизнь называл меня «сынок», а я его — «папа» просто потому, что я Юрьевич, потому, что с ним связано огромное количество совместных гастролей, съемок, поездок, душевных незабываемых моментов…. Юрочка, дорогой, ты долго болел, но боролся и верил, что сможешь вернуться в профессию, к твоим любимым зрителям… Царствие Небесное тебе, мой любимый и дорогой человек! — оплакивает близкого Николаев.

Высказалась о смерти ведущего и Алла Пугачева. Примадонна долгое время дружила с Николаевым, но тот не смог понять и принять ее отъезд из России, после чего они перестали общаться. Несмотря на сложные отношения, певица опубликовала одну из фотографий Николаева в своих социальных сетях с подписью: «Куда все уходят? Куда?»

Почтили память Николаева не только певцы, но и ведущие. В числе первых был Дмитрий Губерниев.

— Дядя Юра Николаев ушел…. Кумир из кумиров… Наша любимая «Утренняя почта», — написал комментатор в своем телеграм-канале.

Диктор Владимир Березин поблагодарил Николаева за огромный вклад в профессию. Он отметил, что благодаря Николаеву его потомки могут не просто читать текст, а передавать эмоции, дарить радость и устанавливать контакт с людьми через голос.

— Когда он вдруг, кроме объявления программы передач, начал вести «Утреннюю почту», то всегда на все выходные дни дарил хорошее настроение. Он был очень приличным человеком и никогда не дружил против кого-нибудь. Он со всеми или общался, был доброжелательным, или не общался, если человек был ему неинтересен. Я у него этому тоже учился, поэтому я очень, очень опечален. Я потерял учителя, — скорбит Владимир Березин.

Источник: Нахим Шифрин / Vk.com
Источник:

Нахим Шифрин / Vk.com

С телеведущим простились певица Ани Лорак, Пелагея, Григорий Лепс и другие знаменитости. Немало людей, которые не смогли выразить свои чувства вслух, но мысленно произнесли прощальные слова, как написал актер Нахим Шифрин: «Юрочка, прощай…»

Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Комментарии
5
Гость
40 минут
Скорбим, светлая память Юрию Николаевичу!
Гость
37 минут
Жаль, что мы потеряли такого профессионала и талантливого человека.
