Все на бал: зачем в XXI веке люди танцуют кадриль и мазурку

Хозяин бала приветствует гостей Источник: Виктория Федорова / 164.RU

Шанс идти по центру Саратова и встретить дам и кавалеров из XIX века крайне мал, но никогда не равен нулю. И это не будет сдвигом временных пластов или дырой во Вселенной, просто есть люди, спешащие на бал, на котором будут исполнять мазурку и кадриль. Студия исторических танцев дарит им эту возможность. Наша коллега, корреспондентка 164.RU, пошла по следу и оказалась на благотворительном балу, организованном Каледонским обществом Веллингтона.

Если бы на дворе стоял XIX век, было бы проще: дамы и господа прибывали бы на бал в ресторан «Москва» в каретах, не привлекая внимания. Но сегодня, чтобы перенестись в прошлое, необходимо переодеться. Люди, которые занимаются изучением и воссозданием бальной культуры XVII–XX веков России, стран Старого и Нового Света, ко всему подходят серьезно.

Организация бала предполагает наличие помещений для переодевания в знатных господ, но появления там корреспондента никто не ждал. Мужчины стояли во фраках и в спортивной обуви и ждали своих дам, которые в это время закрепляли булавками элементы пышных платьев. Потом, накинув обычные куртки на плечи, все отправились на мероприятие.

Программа составлялась заранее, планировались такие танцы, как, например, Grand March, Waltz, Polka, Galop, Reel и Schottische. Несведущему человеку, конечно, всё это ни о чем не говорит. Однако план есть план, и каждый танец имел свое описание в интернете, ему и следовали саратовцы. Так, Grand March начался с общего променада, когда пары обходят комнату по кругу, а затем делают фигуру cast off — дамы поворачиваются направо, а кавалеры налево, проходя вдоль стены по кругу. Описание всех старинных танцев вплоть до каждого шага было заранее выложено в группе в социальной сети.

Атмосфера в зале была величественная, но в то же время веселая и шутливая. Периодически звучали призывы скинуться деньгами для семей шотландцев в Новой Зеландии, потому что у любого бала должна быть какая-то социальная идея. Порой в эту сказку даже хотелось поверить: а вдруг и правда эти дамы и кавалеры жертвуют деньги в Новую Зеландию?

Фуршет для приглашенных Источник: Виктория Федорова / 164.RU Помпезный стиль Источник: Виктория Федорова / 164.RU

Хозяин вечера и преподаватель исторических танцев Михаил Чуриков — инженер, работает в конструкторском бюро. Когда бал закончился, я спросила у него, что это было.

— Ну, во-первых, мы занимаемся танцами достаточно давно, это уже не первый наш опыт. И поэтому идея проведения мероприятия есть всегда, а бал, можно сказать, в какой-то степени подводит итоги некого объема занятий. Во-вторых, танцы бывают разные, и хочется посмотреть на весь XIX век с разных точек зрения: русская культура, европейская культура, но в данном случае была английская и шотландская культуры и интерес, как это вообще могло пересекаться между собой. В-третьих, это, естественно, идея костюмов, создание образов.

— А откуда вы берете все эти элементы и прочее?

— Есть много вариантов. Из XIX века у нас сохранилось большое количество информации, в том числе и танцевальных учебников, не только российских, но и иностранных, которые можно почитать, перевести и так далее. Также в России, с точки зрения реконструкции танцев XIX века, одно из сильнейших сообществ в Европе. Это в первую очередь Ассоциация исторического танца, представители которой глубоко занимаются реконструкцией не только русского танца, но и разных других культур. В целом это танцевальная культура не только XIX века, а я бы сказал, от XVI и до начала XX — достаточно большой период. В этом смысле представители Ассоциации шагнули далеко вперед, и мы вместе с ними. В Москве и других городах периодически устраиваются фестивали старинного танца, и люди, которые глубоко занимаются реконструкцией, собирают и нарабатывают материал, который можно передавать дальше.

Последние наставления Источник: Виктория Федорова / 164.RU Гости в сборе Источник: Виктория Федорова / 164.RU

— Исторические танцы — это отдельное направление для любителей истории и танцев?

— Да, наверное, это люди, которым интересна историческая часть культурного наследия, и мы берем ее в разрезе светского общества и ее неотъемлемого элемента — танцев. Смотрим на культуру таким образом. Если взять фестиваль старинного танца, то на нем собирается порядка ста человек со всей России, из них 10–20 человек — это группа энтузиастов, костяк реконструкции. Собираясь на фестивалях, мы у них учимся и потом разъезжаемся по своим городам, где передаем умение ученикам.

— А как вы к этому пришли?

— Пришел случайно, как это обычно и бывает. Знакомая пригласила, и, собственно, а почему бы и не сходить на бал? В то время при Саратовском государственном университете проводились мастер-классы для всех желающих научиться такого рода танцам. Я пришел, но, откровенно говоря, у меня ничего не получилось. На тот момент я, скажем так, не был к этому готов ни физически, ни морально. Но появился интерес, я начал заниматься этим глубже и в итоге больше десяти лет посвятил этому направлению.

Источник: Виктория Федорова / 164.RU

Одна из дам, присутствующих на балу, Виктория Смирнова. рассказала, что заинтересовалась историческими танцами в 18 лет. Увидела объявление в социальной сети, пришла на занятия — и так и осталась на десяток лет. По образованию она дефектолог-логопед.

— И не надоедает?

— Нет, не надоедает, потому что всегда можно находить что-то новое. Реконструкция танцев, в принципе, строится на том, что вс` время исследуются новые источники. И в новых источниках находятся новые элементы, новые схемы, новые танцы, которые до этого еще не были исследованы, хотя им и больше ста лет. Привлекают и наряды, красивые костюмы, возможность носить необычные одежды, которые в современном мире не носят. И все-таки танцы довольно-таки необычные, но в то же время не требующие какой-то физической подготовки, не требующие, может быть, какой-то классической базы, хотя если она есть — это огромный плюс. А также люди. Это, можно сказать, так называемая историческая тусовка. Она не так велика, несмотря на то, что кажется, что этим занимается вся Россия или даже мир. Мы пересекаемся на мероприятиях, на занятиях, складываются товарищеские отношения. Это постоянное интересное общение.

— То есть исторические танцы плотно встроены в вашу жизнь? Это как ходить на работу, в отпуск, в тренажерный зал?

— Ну, практически да, — смеется Виктория. — Как в тренажерный зал ходят по три раза в неделю, так и здесь тоже раза два-три в неделю приходишь заниматься. Если хочешь каких-то действительно результатов, если хочешь делать хорошо, то нужно заниматься.

«У светского сословия было больше ответственности»

Главная головная боль танцоров, как и всегда, наряды. По словам Михаила Чурикова, для хорошей реконструкции наряд дамы будет стоить порядка тридцати тысяч рублей, плюс-минус в зависимости от фасона платья.

— У кавалеров более классические костюмы — фрак, брюки, рубашка, жилетка, они будут стоить, наверное, примерно так же. Но мужчины из дворянского сословия в подавляющем большинстве имели еще и офицерскую форму. Если они имели офицерский чин, то на бал было принято приходить в мундире, а вот реконструкция военного мундира — это совершенно другие деньги. Тут может доходить до 100 тысяч и даже больше.

Источник: Виктория Федорова / 164.RU

Никита Филинов в свои 23 года захотел научиться танцевать вальс. Вот просто пришла в голову такая идея. Как он вспоминает, пришел на занятия исторических танцев, увидел добродушных, улыбчивых людей и влюбился. На тот момент шел 2013 год.

— Вот это да, это так давно было.

— Да, у меня уже стаж большой, — улыбается он.

Никита Филинов нашел свою любовь Источник: Виктория Федорова / 164.RU

— И как ощущения?

— Ощущения позитивные. Это красивая картинка, своего рода маскарад. Приятно себя видеть в чем-то не таком будничном и довольно интересно посмотреть на себя именно в таком образе.

То, что мужчина пришел на исторические танцы и влюбился, — не просто игра слов. Здесь кавалер и повстречал даму сердца — будущую жену. Они вместе уже шесть лет и вместе ходят на танцы.

Я возвращаюсь к организатору бала Михаилу Чурикову с главным вопросом.

— А в каком веке лучше жилось?

— Сложный вопрос. Мы тут все люди своего времени… У нас просто менталитет другой. Но, наверное, стоит сказать, что в XIX веке люди были более ответственные или даже как-то более самоотверженные, что ли. Потому что было больше ответственности за свои поступки, идеи. Если говорить о светском сословии, они были у всех на виду, знали друг друга в лицо. Соответственно, об их прегрешениях все знали тоже. Сейчас в интернете, прячась под различными никами, масками, мы можем не отвечать за свои действия, мало кто нас узнает. Вот в этом плане ответственность людей другой эпохи бы я отметил. А в остальном глупо судить, когда было хуже, лучше, тогда всё было просто по-другому.