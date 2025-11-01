«Сам страдал от болезни и пытался помочь другим». В Москве похоронили звезду сериала «Полицейский с Рублевки»: фоторепортаж

В Москве прошли похороны комедийного актера Романа Попова Источник: Артем Рамазани-Зубов / MSK1.RU

В Москве простились с актером Романом Поповым, который последние семь лет боролся с онкологией. С 11 часов на территории Центральной клинической больницы (ЦКБ) проходила церемония прощания. Сказать последние слова актеру пришли его дети, жена, а также коллеги по цеху. Как прошла траурная церемония — в репортаже MSK1.RU.

Первой к больнице, где готовились отпевать Романа Попова, прибыла его семья. Дочки и сын не отходили от своей мамы Юлии. Следом за ними проследовала мама актера Светлана, она не могла сдержать слез.

В холе ЦКБ выставили большой портрет Романа Попова, рядом с которым горели свечи.

К месту прощания один за другим прибывали близкие актеры, его одноклассники, фанаты и друзья. Они по очереди заходили в зал для прощаний, держа в руках большие букеты цветов и венки. Среди них была актриса Ольга Парфенюк, телеведущий Гаврил Гордеев, актриса Ирина Темичева и режиссер Анна Рокс.

Одним из немногих, кто смог сказать пару слов о погибшем, был Олег Верещагин. Он рассказал о черте характера погибшего, которая покорила его.

«Он ко всем, независимо от возраста, обращался по имени и отчеству. Меня сначала это удивляло, а потом стало подкупать, — поделился Олег Верещагин. — Рома был очень добрым, очень светлым человеком. Он сам страдал от болезни, при этом он часто звонил и просил поучаствовать в каких-нибудь благотворительных мероприятиях, направленных на поддержку детей с особенностями развития».

Также на прощание приехал Александр Асташенок — один из самых близких друзей актера, который был с ним практически до самого конца. Он с комом в горле вспоминал о последних днях в компании с приятелем.

«Мы приезжали, веселились вместе, поддерживали его, пели песни… В общем, шутки какие-то шутили. Никто не думал о том, что… Не думал о чем-то плохом», — высказался он.

Пока в зал стекались друзья, их встречала на входе семья. Дочки Романа были напуганы происходящим. Малышки, обнимаясь друг с другом, смотрели на пришедших.

Когда зал, где расположился гроб с телом Романа Попова, заполнился, к микрофону стали подходить люди. Они произносили свои последние слова для погибшего. Одной из них была мать актера.

«Я горжусь своим сыночком. Ему было тяжело в последние дни. Его душа сама приняла решение уйти, и я принимаю этот выбор», — произнесла она рядом с ним.

Пока одни говорили, к гробу несли букеты красных цветов и венки. Вдоль стен ЦКБ также выставили венки с надписями «Ромке от друзей», «От любящих друзей Стариков», «Камеди Клаб Израиль», «От одноклассников».

Одной из последних, кто подошел к микрофону, была Юлия — супруга Романа. Она, не выпуская из рук маленькую дочку, со слезами на глазах произнесла трогательные последние слова супругу.

«Я принимаю твой выбор, я с ним согласна. У тебя была нелегкая жизнь. Но все твои мечты, все твои планы реализовались. Ты хотел построить дом и построил, хотел сниматься и снимался. Ты остался для меня прекрасным мужем и замечательным человеком. Я бесконечно тебе благодарна за то, что у нас есть», — сказала она.

Провожали в последний путь актера под аплодисменты. В конце церемонии в зале ЦКБ попросили остаться лишь самых близких. Тогда началось отпевание.

Пока в зале шло прощание, на выходе из ЦКБ с журналистами согласились поговорить телеведущий Гарик Харламов и актер Сергей Бурунов. Первый рассказал, что незадолго до гибели Романа связывался с его семьей. Он хотел помочь оплатить лечение.

«Роман был замечательным, прекрасным, добрым, веселым человеком. И когда у него его карьера пошла вверх и вверх, было очень радостно наблюдать за его карьерным ростом. Работал не жалея себя. Очень рано ушел, я считаю. И больше жалко мне и семью, и детей», — сказал Гарик Харламов.

Сергею Бурунову всё же было трудно говорить о Романе. Чувствовалось, что актер пытается сдержать слезы. Тем не менее он поделился, что в последние дни, которые они вместе проводили на площадке, были сложными для Попова. Ему было больно, рядом дежурила скорая. Но, несмотря на это, актер смог выполнить свою работу достойно.

«Мы даже снимались, когда просто стояла скорая помощь. Я тогда понял, что это за человек вообще. Он совершил подвиг. Мое уважение к нему безграничное, — рассказал Сергей Бурунов. — Превозмогая боль, еще исполняя комедийную роль — это, конечно, подвиг. У него не было ни секунды, чтобы он на что-то пожаловался или что-то. Это поступок настоящего мужчины на самом деле, ну мужчина был».

После отпевания из зала вынесли гроб с телом погибшего. Впереди колонны шел мужчина, держа портрет актера. Следом шел батюшка, а за ним — близкие Романа Попова.

Как рассказала подруга семьи артиста Наталья, тело актера хотят кремировать. Часть праха развеют над Черным морем, как он и завещал, а другую похоронят на столичном кладбище.

Роман Попов родился 9 февраля 1985 года в украинском Конотопе. В студенчестве он увлекся КВН, участвовал в шоу Comedy Club. Широкую известность он получил благодаря роли Игоря Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки». Помимо этого, его можно увидеть в более чем 30 картинах. Среди последних: «Три друга, клад и матрос Кошка», «Письмо Деду Морозу», «Любовь по Фрейду» и «Большой человек».