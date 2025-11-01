Лепс «баловал» 19-летнюю Аврору Кибу, а Лариса Долина учила прощать обиды: кто получил награды на 30-м «Золотом граммофоне»

В Москве завершилась юбилейная, тридцатая церемония вручения премии «Золотой граммофон». Два дня подряд «ВТБ Арена» становилась центром отечественной эстрады: сначала прошел праздничный концерт, а затем состоялось вручение самих наград.
Открывали юбилейный вечер мэтры сцены — Филипп Киркоров, Юрий Антонов, Лолита и Полина Гагарина. На сцене в течение двух дней блистали Леонид Агутин и Владимир Пресняков с хитом «Аэропорты», Валерия, группы «Дискотека Авария» и «Иванушки International» — артисты, чьи песни знает вся страна.
Организаторы подошли к выбору ведущих с фантазией. В первый день церемонию вел проверенный временем дуэт Филиппа Киркорова и Николая Баскова. А на второй день эстафету приняли Валдис Пельш, который вел самый первый «Граммофон» в 1996 году, популярный радиоведущий Антон Юрьев и Регина Тодоренко, для которой это стало дебютом на легендарной премии. Подробности — в репортаже MSK1.RU.
Звездные образы и откровения
Некоторые артисты делились не только творческими, но и личными новостями. Певица Севиль впервые рассказала о недавней росписи с TONI. Она призналась, что в новом статусе стала еще больше ценить своего возлюбленного, который стал для нее настоящей поддержкой. Свадьбу пара планирует сыграть с размахом, пригласив сотни родственников.
Регина Тодоренко рассказала о том, как непросто дается материнство с тремя детьми. По ее словам, режим воспитания третьего сына можно назвать «экстремальным», и теперь ей кажется, что она впервые стала мамой, ведь внимание требуется каждому.
Григорий Лепс поделился подробностями отношений с Авророй Кибой. Артист признался, что балует свою избранницу.
«Видите ли, я за всю свою сознательную жизнь никогда не жалел деньги на две вещи: на друзей и на девушек. Причем девушки были гораздо благороднее. Потому что друзья частенько подводили», — добавил Григорий Лепс.
Лепс также отметил, что Аврора постоянно удивляет его своими умными и четкими умозаключениями, несмотря на юный возраст.
Оказалось, что солистка группы «Комбинация» Татьяна Иванова сломала руку всего за четыре дня до церемонии, но, превозмогая боль, вышла на красную дорожку и получила свою заслуженную награду.
Лариса Долина, получившая одну из статуэток, поделилась своей жизненной философией. Она отметила, что «не любит злиться» и «старается прощать обиды».
Посетила премию и исполнительница хита «Матушка» Татьяна Куртукова.
И много-много других звезд.
Алла Довлатова, надевшая «смелое» платье, объявила о возвращении на «Русское радио» в качестве ведущей.
Кто взял награды
Главной интригой вечера, конечно, были обладатели заветных статуэток. Всего было вручено 24 награды.
Лучшими песнями года были признаны композиции Дениса Майданова, Ларисы Долиной и дуэта Леонида Агутина с Анжеликой Варум. В числе лауреатов также оказались Дима Билан, Артур Пирожков, Дмитрий Маликов.
Успешные дуэты отметили отдельно: награды получили Алсу и Ева Власова, Владимир Пресняков и Наталия Подольская.
Юбилейные сюрпризы
Тридцатилетие премии отметили по-особому. Во-первых, появилась новая номинация — «Лучшее выступление на футбольном матче». Ее первой обладательницей стала Татьяна Куртукова, которая исполнила песню «Матушка-земля» перед матчем сборных России и Нигерии. Вручал награду легендарный футболист Александр Мостовой.
Но главным визуальным сюрпризом стали сами статуэтки. К юбилею их сделали по-настоящему драгоценными. Вместе с брендом «Бронницкий ювелир» создали 35 уникальных трофеев. Каждый граммофон выполнен из ювелирного сплава, покрыт чистым золотом и украшен 240 кристаллами. На создание одной такой награды у мастеров уходило более ста часов кропотливой ручной работы.
А в первый день 30-го юбилейного концерта «Золотого граммофона» артисты пришли в одинаковых костюмах и платьях — мы насчитали три пары.