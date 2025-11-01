Лепс «баловал» 19-летнюю Аврору Кибу, а Лариса Долина учила прощать обиды: кто получил награды на 30-м «Золотом граммофоне»

30-ю церемонию вручения премии «Золотой граммофон» посетили множество звезд Источник: Индира Лебедева / StarHit.ru

В Москве завершилась юбилейная, тридцатая церемония вручения премии «Золотой граммофон». Два дня подряд «ВТБ Арена» становилась центром отечественной эстрады: сначала прошел праздничный концерт, а затем состоялось вручение самих наград.

Открывали юбилейный вечер мэтры сцены — Филипп Киркоров, Юрий Антонов, Лолита и Полина Гагарина. На сцене в течение двух дней блистали Леонид Агутин и Владимир Пресняков с хитом «Аэропорты», Валерия, группы «Дискотека Авария» и «Иванушки International» — артисты, чьи песни знает вся страна.

Организаторы подошли к выбору ведущих с фантазией. В первый день церемонию вел проверенный временем дуэт Филиппа Киркорова и Николая Баскова. А на второй день эстафету приняли Валдис Пельш, который вел самый первый «Граммофон» в 1996 году, популярный радиоведущий Антон Юрьев и Регина Тодоренко, для которой это стало дебютом на легендарной премии. Подробности — в репортаже MSK1.RU.

Звездные образы и откровения

Некоторые артисты делились не только творческими, но и личными новостями. Певица Севиль впервые рассказала о недавней росписи с TONI. Она призналась, что в новом статусе стала еще больше ценить своего возлюбленного, который стал для нее настоящей поддержкой. Свадьбу пара планирует сыграть с размахом, пригласив сотни родственников.

Севиль — о предстоящей свадьбе Источник: Индира Лебедева / StarHit.ru

Регина Тодоренко рассказала о том, как непросто дается материнство с тремя детьми. По ее словам, режим воспитания третьего сына можно назвать «экстремальным», и теперь ей кажется, что она впервые стала мамой, ведь внимание требуется каждому.

Регина Тодоренко — о материнстве Источник: Индира Лебедева / StarHit.ru

Григорий Лепс поделился подробностями отношений с Авророй Кибой. Артист признался, что балует свою избранницу.

«Видите ли, я за всю свою сознательную жизнь никогда не жалел деньги на две вещи: на друзей и на девушек. Причем девушки были гораздо благороднее. Потому что друзья частенько подводили», — добавил Григорий Лепс.

Лепс также отметил, что Аврора постоянно удивляет его своими умными и четкими умозаключениями, несмотря на юный возраст.

Лепс — о 19-летней избраннице Источник: Индира Лебедева / StarHit.ru

Оказалось, что солистка группы «Комбинация» Татьяна Иванова сломала руку всего за четыре дня до церемонии, но, превозмогая боль, вышла на красную дорожку и получила свою заслуженную награду.

Татьяна Иванова сломала руку Источник: Индира Лебедева / StarHit.ru

Лариса Долина, получившая одну из статуэток, поделилась своей жизненной философией. Она отметила, что «не любит злиться» и «старается прощать обиды».

Жизненная философия самой добродушной певицы российской эстрады Источник: Индира Лебедева / StarHit.ru

Посетила премию и исполнительница хита «Матушка» Татьяна Куртукова.

Татьяна Куртукова в корсете с древнеславянскими мотивами Источник: Индира Лебедева / StarHit.ru

И много-много других звезд.

Anna ASTI сияла в мужском костюме Источник: Анастасия / StarHit.ru

На днях певица Жасмин стала бабушкой Источник: Анастасия / StarHit.ru

Николай Басков Источник: Индира Лебедева / StarHit.ru

Леонид Агутин и Анжелика Варум Источник: Анастасия / StarHit.ru

Юлия Паршута Источник: Анастасия / StarHit.ru

Алла Довлатова, надевшая «смелое» платье, объявила о возвращении на «Русское радио» в качестве ведущей.

Алла Довлатова старается не дышать Источник: Индира Лебедева / StarHit.ru

Кто взял награды

Главной интригой вечера, конечно, были обладатели заветных статуэток. Всего было вручено 24 награды.

Лучшими песнями года были признаны композиции Дениса Майданова, Ларисы Долиной и дуэта Леонида Агутина с Анжеликой Варум. В числе лауреатов также оказались Дима Билан, Артур Пирожков, Дмитрий Маликов.

Успешные дуэты отметили отдельно: награды получили Алсу и Ева Власова, Владимир Пресняков и Наталия Подольская.

В конце все спели на одной сцене Источник: Индира Лебедева / StarHit.ru

Юбилейные сюрпризы

Тридцатилетие премии отметили по-особому. Во-первых, появилась новая номинация — «Лучшее выступление на футбольном матче». Ее первой обладательницей стала Татьяна Куртукова, которая исполнила песню «Матушка-земля» перед матчем сборных России и Нигерии. Вручал награду легендарный футболист Александр Мостовой.

Но главным визуальным сюрпризом стали сами статуэтки. К юбилею их сделали по-настоящему драгоценными. Вместе с брендом «Бронницкий ювелир» создали 35 уникальных трофеев. Каждый граммофон выполнен из ювелирного сплава, покрыт чистым золотом и украшен 240 кристаллами. На создание одной такой награды у мастеров уходило более ста часов кропотливой ручной работы.