Москва не поверила слезам. Раисе Рязановой исполнился 81 год: настоящая история Тоси — видео

Раисе Рязановой исполнился 81 год: трагическая история Тоси — видео Источник: Городские медиа

Сегодня Раисе Рязановой исполняется 81 год. Для миллионов зрителей она навсегда осталась скромной и доброй Тосей из «Москвы слезам не верит». Но сама актриса никогда не была похожа на свою героиню. Ее жизнь сложилась иначе, полная тяжелых потерь и испытаний.

После блестящего старта в кино и роли в фильме, получившем «Оскара», ее ждало непростое решение — уйти от мужа, Юрия Перова, о котором мечтали многие девушки. Она одна воспитывала сына Данилу. В девяностые годы, когда работы не было, Рязанова сама села за руль такси, чтобы заработать на жизнь.

Самым страшным ударом стала внезапная смерть сына в 2000 году. Он скончался в 51 год от оторвавшегося тромба. Актриса до сих пор переживает эту потерю.

А в декабре 2024 года ее ждало новое тяжелое испытание. Мошенники, представившиеся сотрудниками ФСБ, убедили ее, что деньги на счетах находятся в опасности. По их указанию она сняла все свои сбережения — 4 миллиона рублей — и отдала наличными курьеру, который назвал кодовое слово. Позже выяснилось, что это был обман. Сама актриса винит в случившемся только себя, называя это собственной глупостью. Суд приговорил исполнителя-курьера к тюремному сроку, но подельники остаются на свободе, а деньги вернуть не удалось.