Падение Меншикова: где доживал последние дни серый кардинал Российской империи и друг Петра l

«Меншиков в Березове», Василий Суриков, 1883 год Источник: my.tretyakov.ru

Многие города и поселения Югры совсем молодые: им нет и 50 лет. Чего не скажешь о поселке Березово, история которого начинается с 1593 года. Русское укрепление Березов появилось на месте хантыйского селения Сумгутваш, что в переводе означает «березовый город». Крепость заложили воеводы Никифор Траханиотов и Михаил Волконский, присоединившие к России Кондинское княжество. В 1724 году по велению Петра I здесь был основан Березовский острог, куда ссылали государственных преступников. А одним из первых и самым известным узником Березовского острога стал фаворит, правая рука и близкий друг Петра — князь Александр Меншиков. О нем — в материале наших коллег из 86.RU.

Александр Данилович Меншиков (1673–1729) Источник: Виртуальный русский музей

После смерти императора Меншиков возвел на трон его вдову Екатерину Алексеевну, которая предпочитала не слишком вникать в дела государственные. Фактически всем управлял светлейший князь. Пытаясь удержать власть, Меншиков обручил старшую дочь Марию с юным Петром II. Все планы рухнули в 1727 году, когда князя обвинили в растрате казенных средств и должностных злоупотреблениях. Имущество было конфисковано, а генералиссимуса лишили всех титулов и наград. После ареста Меншикова выслали в его поместье Раненбург в Рязанской губернии, а через несколько месяцев — в Сибирь﻿, в Березовский острог.

Гравюра «Вид Берёзова», 1750–1775 г. Источник: Музей Природы и Человека

Сослали и его семью: жену Дарью, сына Александра, дочерей Александру и Марию. С собой разрешили взять верную прислугу, одежду и кое-что из предметов быта. Тяжелого пути в Сибирь Дарья Михайловна не перенесла, ее похоронили недалеко от Казани.

В Березове Меншикова с детьми отправили жить в бывший мужской Воскресенский монастырь. Деревянное строение имело четыре комнаты. В одной опальный князь поселился вместе с сыном, во второй — дочери, в третьей жила прислуга, а четвертую использовали для хранения запасов еды.

Гравюра «Вид острога воеводы в Берёзове. Вид тюрьмы князя Меншикова», 1769 г. Источник: Музей Природы и Человека

За свои деньги Меншиков построил в Березово деревянную церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы. Несмотря на слабеющее здоровье, в стройке князь участвовал лично, наравне с рабочими копая землю, таская и тесая бревна. Когда здание взвели и освятили, Меншиков был выбран церковным старостой. Кроме того, он сам вместе со слугами построил себе деревенский домик.

В ссылке светлейший князь жил скромно, много молился и общался с людьми из народа. Местные жители полюбили и прониклись уважением к ссыльному, который и сам вышел из простолюдинов: отец Меншикова трудился придворным конюхом, а Александр Данилович в молодости торговал пирожками на улицах Москвы.

Познавший трудности с детства, Меншиков мог бы пережить ссылку, но к тому времени здоровье уже давно подводило генералиссимуса. В Березове он протянул чуть больше года. Меншиков умер 12 ноября 1729 года в возрасте 56 лет. По одной из версий, причиной стал инсульт, по другой — оспа, бушевавшая в то время в Сибири. Именно оспа в тот же год забрала жизнь и старшей дочери князя, бывшей невесты императора Петра II Марии. Остальные дети, Александр и Александра, в 1731 году были помилованы Анной Иоанновной и вернулись ко двору с прежними титулами.

Светлейший князь был похоронен на косогоре возле алтарной части церкви, построенной им в Березове. Как ходили слухи, над могилой Меншикова возвели часовню, которая сгорела в 1764 году вместе с церковью. Так или иначе, могилу князя не нашли. Вероятно, ее смыла река Северная Сосьва.

Югорские земли по сей день хранят память о легендарном узнике. В 1993 году в честь 400-летия поселения Березова здесь открыли первый в России памятник Александру Меншикову, созданный скульптором Андреем Антоновым и архитектором Николаем Мамаевым. Мемориал, установленный на восточном берегу Северной Сосьвы, поселку подарило историко-мемориальное общество «Князь Меншиков».

Первый памятник светлейшему князю в России появился в Березово Источник: petersmonuments.ry

В Музее Природы и Человека﻿ в Ханты-Мансийске с 1936 года хранятся риза священника, подаренная Березовской церкви князем. Это накидка, сшитая вручную из шелковой ткани с цветочным рисунком, с синей подкладкой, которая надевается через голову. Как гласит сопроводительная записка к экспонату, в 1935 году в поселке Березово некий охотник купил эту ризу за 15 рублей. Но позже одеяние забрали сотрудники милиции, признав его исторической ценностью. Через год риза попала в музей.

Риза священника, подаренная князем Источник: Музей Природы и Человека

Там же хранится личная печать Александра Меншикова, которую он использовал для ценных бумаг во время ссылки. А, возможно, князь опечатывал ею документы еще в Петербурге.

Печать Александра Меншикова Источник: Музей Природы и Человека

После смерти Меншикова его вещи, в том числе и печать с фамильным гербом, переходила из рук в руки. Так она прошла сквозь несколько веков и оказалась у краеведа Владимира Падерина. В 1975 году он передал ее в Музей Природы и Человека.