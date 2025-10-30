Ярмарка, «Ночь искусств», «Пошехонская старина»: афиша на ноябрьские праздники в Ярославской области

Впереди длинные ноябрьские выходные. Рассказываем, куда можно сходить и съездить в праздничные дни в Ярославле и других городах области.
- Аграрная ярмарка
- Фестиваль национального творчества
- «Ночь искусств» в Некрасовской библиотеке
- Квесты и «Ночь искусств» в музее-заповеднике
- Фотовыставка в зале им. Нужина
- Интерактив в доме купца Кузнецова
- Фестиваль «Пошехонская старина»
- Квест в Карабихе
- Праздник в Ростовском Кремле
- Концерты в домах культуры Ярославля
Аграрная ярмарка
Со 2 по 4 ноября на Советской площади в Ярославле пройдет агропромышленная ярмарка (6+). Здесь можно будет приобрести продукцию ярославских фермеров и предпринимателей, принять участие в мастер-классах и интерактивах, сдать нормы ГТО. Также предусмотрена концертная программа.
Время работы ярмарки: с 11:00 до 17:00.
Фестиваль национального творчества
1 ноября в Ярославле в 16-й раз пройдет фестиваль национального творчества молодежи региона, посвященный Дню народного единства. Гала-концерт (0+) состоится в областном Дворце молодежи. Молодые артисты представят национальные танцы, песни и трогательные стихотворения на родном языке.
Начало гала-концерта — в 18 часов. Вход на мероприятие — по пригласительным билетам, которые можно получить бесплатно в кассе Дворца молодежи (Ярославль, пр. Ленина, 27).
«Ночь искусств» в Некрасовской библиотеке
3 ноября в Ярославской областной библиотеке имени Н. А. Некрасова пройдет акция «Ночь искусств» (16+). В программе — музыка, театральное представление, игры, выставки, мастер-классы. Время проведения: с 18:45 до 23:00. Адрес: ул. Свердлова, 25в.
Программа
18:45 — торжественное открытие в холле библиотеки. Выступление брасс-бенд FunkyYarBand. Коллектив играет кавер версии популярной поп музыки в необычном стиле. Вход свободный;
19:00 — мастер-класс по изготовлению объемной открытки «Праздничное послание». Участие бесплатно. Нужна предварительная запись;
19:15 — лекция «Пленочная фотография в 21 веке». Лектор — фотограф и фотопечатник пленочной лаборатории «Волга» Дмитрий Соколов. Он поделится секретами мастерства и расскажет, почему в эпоху цифровых технологий люди возвращаются к аналоговой фотографии. Место проведения: выставочный зал. Вход свободный.
19:30 — концерт воспитанников Академии популярной музыки Игоря Крутого. В программе: вокальные композиции и хореография. Место проведения: конференц-зал. Вход свободный;
19:00 — мастер-класс по каллиграфии в зале литературы на иностранных языках. Стоимость участия — 350 рублей.
20:00 — мастер-класс «Цианотипия на бумаге» (цианотипия — процесс получения изображения, который использует чувствительный к свету раствор, чтобы создать сине-голубые отпечатки). На мастер-классе с помощью этого процесса участники сделают своими руками открытки, которые смогут забрать с собой. Стоимость участия — 350 рублей. Нужна предварительная запись;
20:00–20:30, 20:40–21:10, 21:20–21:50 — интеллектуальные квизы от агентства «Своя тема». Здесь каждый сможет проверить свои знания и завести новые знакомства. Местом проведения станет выставочный зал. Нужна предварительная запись;
20:15 — спектакль «Монолог женщины» от театра-студии «Балаган». Это ряд зарисовок о любви, рассказанных от лица женщины. Площадкой станет конференц-зал. Вход свободный.
21:30 — мастер-класс «Буквица». На нем можно будет самостоятельно создать с помощью остроконечного пера и туши красиво оформленную букву. Стоимость участия: 350 руб. Нужна предварительная запись.
21:45 — творческая лаборатория «Живая поэзия», которую проведет Евгений Коряковский — известный актер и режиссер, работавший в театре-студии Петра Фоменко и «Московском театре Луны». Гости смогут узнать секреты работы со словом, принять участие в мастер-классе и задать вопросы мастеру. Площадкой станет конференц-зал. Вход свободный.
Предварительно записаться на квизы и мастер-классы можно на сайте библиотеки или по телефонам: 23-12-17 (квизы), 23-12-10 (мастер-классы).
Квесты и «Ночь искусств» в музее-заповеднике
2-4 ноября в ярославском музее-заповеднике пройдут квесты «Из жизни Куприяна Храброго» (12+). Во время мероприятия каждый участник получит от ведущего игровую карту с заданиями для самостоятельного передвижения по локациям на территории музея и экспозиции «История Ярославского края». На игровой карте участников ждут увлекательные вопросы и интересные факты, рассказывающие о роли Ярославля в Смутное время от лица ратника XVII века — Куприяна Храброго. Время проведения с 10:00 до 18:00. Начало квеста — в Святых воротах Ярославского музея-заповедника (вход со стороны Которосльной набережной). Стоимость билета — 350 рублей.
3 ноября пройдет акция «Ночь искусств». Для посетителей приготовили осеннюю фотозону, бесплатные снимки от профессионального фотографа, кукольный спектакль «Илья Муромец», былинное представление от студии кукол «Ёжики» для детей и их родителей, авторские экскурсии.
Время проведения: с 18:00 до 21:00.
Фотовыставка в зале им. Нужина
2 ноября в рамках акции а «Ночь искусств» в Городском выставочном зале имени Н. А. Нужина пройдет фотовыставка «Пять вечеров в фотомастерской» (12+). Гостей ждет небольшая экскурсия по выставке в исполнении автора фотографий Дмитрия Бахтина, поэзия и игры с рифмами, мастер-класс с журавликами и музыкальное выступление.
Начало мероприятия в 18:00, продолжительность — 2 часа. Место проведения: ул. Свободы, 15. Цена билета — 300 рублей.
Интерактив в доме купца Кузнецова
3 ноября акция «Ночь искусств» пройдет в доме купца В. Я. Кузнецова (12+). Пройдя увлекательный маршрут в доме купца В. Я. Кузнецова, гости разгадают немало загадок, посетят парадные комнаты дома, выполнят задания на смекалку и сообразительность. Встретившись с костюмированными персонажами — героями рассказов о доме, гости узнают об архитектурных деталях дома, тонкостях ведения торгового дела в конце XIX века.
Начало — в 16:00, продолжительность 1,5 часа. Место проведения: Волжская набережная, 17. Стоимость билета — 400 рублей.
Фестиваль «Пошехонская старина»
3 ноября в Пошехонье пройдет фестиваль «Пошехонская старина». В программе — народные забавы, мастер-классы, ярмарка с угощениями и сувенирами, театрализованное представление и другое. Площадкой станет территория у кинотеатра «Юбилейный».
Квест в Карабихе
В музее-заповеднике Н. А. Некрасова «Карабиха» приглашают 4 ноября бесплатно посетить показ документального фильма (0+) о местах, где провел свои детство и юность великий поэт, а также пройти квест в рамках акции «Ночь искусств» (0+).
Праздник в Ростовском Кремле
2–4 ноября «Ростовский кремль» приглашает жителей и гостей города на свои программы. Запланированы экскурсии, концерты, творческие встречи и театральные выступления.
Главные события:
2 ноября
14:00 — авторская экскурсия по выставке «Ростовская икона» (6+). Автор экскурсии — Татьяна Никитина, заведующая сектором древнерусского искусства. Цена билетов — 200 рублей;
18:00 — концерт «Музыкальное путешествие» (6+). Оперные певцы проведут вас сквозь пространство и время — от Моцарта до Верди, от русской лирики до итальянской обостренной эмоциональности. Цена билетов — 250 рублей;
3 ноября
14:00 — квиз-игра «Искусство сквозь года» (12+) — для тех, кто любит исследовать и соревноваться;
16:00 — речевой спектакль «Мемуары мысли вслух» (6+) от Ярославского театрального института им. Ф. И. Шишигина. Мероприятия проходят в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» под девизом «В единстве культур — сила народа». Вход в музей-заповедник «Ростовский кремль» в рамках «Ночи искусств» свободный. Для участия в событиях этого дня посетители получают в кассе музея бесплатный билет.
4 ноября
16:00 — концерт Стаса Майнугина «Стар’n’лад» (6+) в Конюшенном дворе. Цена билетов — 250 рублей.
Концерты в домах культуры Ярославля
4 ноября в домах культуры Ярославля пройдут праздничные концерты в честь Дня народного единства:
концерт «От Волги до Енисея» (0+) в ДК «Гамма» (ул. Спартаковская, 7) в 13:00. Стоимость билета — 250 рублей.
концерт «У нас одно Отечество — Россия!» (6+) в ДК «Красный Перекоп» (ул. Стачек, 53). В фойе Дома культуры гостей будут встречать джаз-оркестр, фотозоны, сборка спилс-карт. Начало концерта — в 12:00. Цена билета — 200 рублей.
Как планируете провести выходные?