Ярмарка, «Ночь искусств», «Пошехонская старина»: афиша на ноябрьские праздники в Ярославской области

Со 2 по 4 ноября на Советской площади в Ярославле пройдет агропромышленная ярмарка (6+). Здесь можно будет приобрести продукцию ярославских фермеров и предпринимателей, принять участие в мастер-классах и интерактивах, сдать нормы ГТО. Также предусмотрена концертная программа.

Время работы ярмарки: с 11:00 до 17:00.