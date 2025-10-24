Терял слух и зрение: умер звезда КВН Павел Козмопулос

Павел играл за команду «Сборная Пятигорска» Источник: Павел Козмопулос / «ВКонтакте»

Скончался участник команды КВН «Сборная Пятигорска» и актер «Самого лучшего фильма» Павел Козмопулос. Ему было 44 года. В последние годы его здоровье сильно пошатнулось.

Артиста не стало в больнице, пишет SHOT. Информацию о смерти ТАСС подтвердили в Минздраве Ставрополья.

В 29 лет он начал терять слух и зрение. Как выяснилось, это происходило из-за опухоли головного мозга, которую не сразу диагностировали. После нескольких операций у него частично восстановилось зрение, а вот слух вернуть не удалось.

У артиста осталась дочь. В соцсетях он часто писал о ней и откровенно рассказывал о проблемах со здоровьем.

Павел Козмопулос писал сценарии, играл в высшей лиге КВН за «Сборную Пятигорска» и снимался в таких картинах, как «Философия», «Дом, который построил ЖЭК» и «Самый лучший фильм».