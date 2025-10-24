НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Культура Терял слух и зрение: умер звезда КВН Павел Козмопулос

Он много лет боролся с онкологией

Павел играл за команду «Сборная Пятигорска»

Скончался участник команды КВН «Сборная Пятигорска» и актер «Самого лучшего фильма» Павел Козмопулос. Ему было 44 года. В последние годы его здоровье сильно пошатнулось.

Артиста не стало в больнице, пишет SHOT. Информацию о смерти ТАСС подтвердили в Минздраве Ставрополья.

В 29 лет он начал терять слух и зрение. Как выяснилось, это происходило из-за опухоли головного мозга, которую не сразу диагностировали. После нескольких операций у него частично восстановилось зрение, а вот слух вернуть не удалось.

У артиста осталась дочь. В соцсетях он часто писал о ней и откровенно рассказывал о проблемах со здоровьем.

Павел Козмопулос писал сценарии, играл в высшей лиге КВН за «Сборную Пятигорска» и снимался в таких картинах, как «Философия», «Дом, который построил ЖЭК» и «Самый лучший фильм».

«Сборная Пятигорска» — команда КВН из одноименного города. Она стала чемпионом Высшей лиги КВН 2004 года. Является обладателем главных наград «КиВиН в золотом» музыкального фестиваля КВН «Голосящий КиВиН» 2004 и 2005 года.

Елена Мальцева
КВН Онкология Пятигорск
Комментарии
1
Гость
1 час
Страшно
Читать все комментарии
