Билеты смели заранее: как в Ярославле проходит театральный фестиваль, куда съехались столичные звезды. Фото

Фоторепортаж со спектакля Константина Богомолова в Театре Волкова в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле проходит 25-й международный Волковский фестиваль (12+), который продлится до 19 октября. Показы постановок будут проходить в нескольких локациях: основная и камерные сцены в театре им. Волкова, Доме актера имени Сергея Пускепалиса и в КЗЦ «Миллениум». Для зрителей выступят труппы главных театров страны: Малого, театра имени Вахтангова, «Мастерской Фоменко», БДТ им. Товстоногова, театра на Бронной и театр имени Образцова.

14 октября на главной сцене Волковского театра прошел показ спектакля режиссера Константина Богомолова «Чайка с продолжением» (18+), в котором он сам сыграл Тригорина. Вместе с Константином Богомоловым на сцену вышли звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+) Елизавета Базыкина, Сергей Городничий, который завоевал любовь зрителей после выхода сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» (18+), а также Катерина Васильева, Елена Степанян, Никита Лукин и другие актеры.

В фоторепортаже показываем, как прошел один из дней фестиваля.

На входе стоит стенд, посвященный фестивалю Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Люди потихоньку собирались перед спектаклем Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сначала в гардероб, а потом можно в буфет Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На втором этаже выставлены различные экспонаты Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Посетители делали селфи на фоне экспонатов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

И, конечно, нельзя обделить вниманием портрет Федора Волкова Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

После второго звонка люди активно начали заходить в главный зал Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Приезд столичной труппы вызвал ажиотаж в городе Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцы скупили все билеты на спектакль Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Выступление началось! Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцы внимательно наблюдали за тем, что происходило на сцене Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Занавес был реквизитом к постановке Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Игра актеров вызывала различные эмоции у зрителей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В спектакле играл Константин Богомолов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Фестиваль продлится до 19 октября Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU