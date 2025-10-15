НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Билеты смели заранее: как в Ярославле проходит театральный фестиваль, куда съехались столичные звезды. Фото

Билеты смели заранее: как в Ярославле проходит театральный фестиваль, куда съехались столичные звезды. Фото

На главной сцене сыграл Константин Богомолов

Фоторепортаж со спектакля Константина Богомолова в Театре Волкова в Ярославле

Фоторепортаж со спектакля Константина Богомолова в Театре Волкова в Ярославле

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле проходит 25-й международный Волковский фестиваль (12+), который продлится до 19 октября. Показы постановок будут проходить в нескольких локациях: основная и камерные сцены в театре им. Волкова, Доме актера имени Сергея Пускепалиса и в КЗЦ «Миллениум». Для зрителей выступят труппы главных театров страны: Малого, театра имени Вахтангова, «Мастерской Фоменко», БДТ им. Товстоногова, театра на Бронной и театр имени Образцова.

14 октября на главной сцене Волковского театра прошел показ спектакля режиссера Константина Богомолова «Чайка с продолжением» (18+), в котором он сам сыграл Тригорина. Вместе с Константином Богомоловым на сцену вышли звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+) Елизавета Базыкина, Сергей Городничий, который завоевал любовь зрителей после выхода сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» (18+), а также Катерина Васильева, Елена Степанян, Никита Лукин и другие актеры.

В фоторепортаже показываем, как прошел один из дней фестиваля.

На входе стоит стенд, посвященный фестивалю

На входе стоит стенд, посвященный фестивалю

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Люди потихоньку собирались перед спектаклем

Люди потихоньку собирались перед спектаклем

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Сначала в гардероб, а потом можно в буфет

Сначала в гардероб, а потом можно в буфет

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
На втором этаже выставлены различные экспонаты

На втором этаже выставлены различные экспонаты

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Посетители делали селфи на фоне экспонатов

Посетители делали селфи на фоне экспонатов

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

И, конечно, нельзя обделить вниманием портрет Федора Волкова

И, конечно, нельзя обделить вниманием портрет Федора Волкова

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

После второго звонка люди активно начали заходить в главный зал

После второго звонка люди активно начали заходить в главный зал

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Приезд столичной труппы вызвал ажиотаж в городе

Приезд столичной труппы вызвал ажиотаж в городе

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Ярославцы скупили все билеты на спектакль

Ярославцы скупили все билеты на спектакль

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Выступление началось!

Выступление началось!

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Ярославцы внимательно наблюдали за тем, что происходило на сцене

Ярославцы внимательно наблюдали за тем, что происходило на сцене

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Занавес был реквизитом к постановке

Занавес был реквизитом к постановке

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Игра актеров вызывала различные эмоции у зрителей

Игра актеров вызывала различные эмоции у зрителей

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
В спектакле играл Константин Богомолов

В спектакле играл Константин Богомолов

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Фестиваль продлится до 19 октября

Фестиваль продлится до 19 октября

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU

Ранее мы публиковали подробную программу фестиваля. Ярославцы раскупили почти все билеты на спектакли.

Кирилл Поверинов
фотограф
Кирилл Поверинов
фотограф
Гость
33 минуты
В зале прям аншлаг
Гость
39 минут
Странно, что я не слышал о фестивале раньше, хотя он вроде международный.
