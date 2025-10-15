Билеты смели заранее: как в Ярославле проходит театральный фестиваль, куда съехались столичные звезды. Фото

В Ярославле проходит 25-й международный Волковский фестиваль (12+), который продлится до 19 октября. Показы постановок будут проходить в нескольких локациях: основная и камерные сцены в театре им. Волкова, Доме актера имени Сергея Пускепалиса и в КЗЦ «Миллениум». Для зрителей выступят труппы главных театров страны: Малого, театра имени Вахтангова, «Мастерской Фоменко», БДТ им. Товстоногова, театра на Бронной и театр имени Образцова.
14 октября на главной сцене Волковского театра прошел показ спектакля режиссера Константина Богомолова «Чайка с продолжением» (18+), в котором он сам сыграл Тригорина. Вместе с Константином Богомоловым на сцену вышли звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+) Елизавета Базыкина, Сергей Городничий, который завоевал любовь зрителей после выхода сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» (18+), а также Катерина Васильева, Елена Степанян, Никита Лукин и другие актеры.
В фоторепортаже показываем, как прошел один из дней фестиваля.
Ранее мы публиковали подробную программу фестиваля. Ярославцы раскупили почти все билеты на спектакли.