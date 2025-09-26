«Дал почувствовать, что у меня есть силы». Коллеги и близкие поделились воспоминаниями о режиссере Тигране Кеосаяне

Источник: Андрей Никеричев / Агентство «Москва»

26 сентября на 59-м году жизни скончался режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян. Последние девять месяцев он провел в коме и даже пережил клиническую смерть. Близкие и коллеги одного из самых влиятельных людей на российском ТВ поделились с MSK1.RU своими воспоминаниями о покойном.

Что известно о смерти Тиграна Кеосаяна Источник: Городские медиа

В беседе с корреспондентом MSK1.RU музыкант, певец и друг режиссера Игорь Саруханов выразил его семье, в том числе жене и главному редактору RT Маргарите Симоньян, соболезнования и оценил масштабы личности ведущего.

«Для меня это огромная потеря, так как мы были близкими друзьями. Практически вся наша юность прошла вместе — мы работали, создавали, занимались творчеством», — поделился воспоминаниями Саруханов.

Ушел огромный, остроумный человек, профессионал, любящий свое дело, не понаслышке его знающий. Игорь Саруханов артист

«Он был режиссер с большой буквы. Его будет очень не хватать всем нам, — рассказал MSK1.RU музыкант. — Страна потеряла очень важного и нужного человека. Его работы, творчество и всё влияние останутся навсегда и будут жить с нами. Сейчас, конечно, хочется побыть одному».

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс назвала Кеосаяна настоящим мужчиной и вспомнила опыт работы с ним на одной из новогодних программ.

«Вот почему-то вот именно сейчас, когда нас известили о его смерти, я вспомнила ту ночь. Мы были ведущими, долго снимались и очень друг друга поддерживали. Нам было тяжело, потому что шли артисты, их всех надо было объявлять, писать веселые новогодние подводки, улыбаться, шутить, а мы уставшие, уже сутки в кадре, — рассказала MSK1.RU Бледанс. — Тигран был тогда для меня опорой, дал почувствовать, что у меня есть силы. Он настоящий мужчина. Это человек, гражданин, сделавший со своей новой супругой многое для нашей страны».

Он всегда был очень добр, щедр и поддерживал отношения со всеми своими женщинами. Эвелина Бледанс актриса, телеведущая

Эвелина добавила, что выразила соболезнования бывшей жене телеведущего Алене Хмельницкой, поскольку дружит с ней.

О смерти Тиграна Кеосаяна также высказались и другие известные личности. В их числе медиаменеджер Тина Канделаки, артист Николай Цискаридзе, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин и министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Вдова режиссера, главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, поблагодарила всех, кто молился за здоровье ее мужа и попросила журналистов не беспокоить семью. За 1,5 часа в телеграм-канале журналистки появилось более 13 тысяч комментариев с соболезнованиями.