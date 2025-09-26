НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Ярославле
Погода+10°

пасмурно, без осадков

ощущается как +7

4 м/c,

зап.

 761мм 82%
Подробнее
4 Пробки
USD 83,61
EUR 97,68
Реконструкция стадиона
Как изменится погода
Третий мост через Волгу
Ярославский бренд покорил Россию
История капитана «Локомотива»
Средства борьбы с простудой
Насмерть сбили пешехода. Видео
Умер Тигран Кеосаян
Завоют сирены. Когда и почему
Пожар в пятиэтажке
Культура Умер Тигран Кеосаян Эксклюзив «Дал почувствовать, что у меня есть силы». Коллеги и близкие поделились воспоминаниями о режиссере Тигране Кеосаяне

«Дал почувствовать, что у меня есть силы». Коллеги и близкие поделились воспоминаниями о режиссере Тигране Кеосаяне

Известный телеведущий умер сегодня ночью

137
«Дал почувствовать, что у меня есть силы». Коллеги и близкие поделились воспоминаниями о режиссере Тигране Кеосаяне | Источник: Андрей Никеричев / Агентство «Москва»«Дал почувствовать, что у меня есть силы». Коллеги и близкие поделились воспоминаниями о режиссере Тигране Кеосаяне | Источник: Андрей Никеричев / Агентство «Москва»
Источник:

Андрей Никеричев / Агентство «Москва»

26 сентября на 59-м году жизни скончался режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян. Последние девять месяцев он провел в коме и даже пережил клиническую смерть. Близкие и коллеги одного из самых влиятельных людей на российском ТВ поделились с MSK1.RU своими воспоминаниями о покойном.

Что известно о смерти Тиграна Кеосаяна

Источник:

Городские медиа

В беседе с корреспондентом MSK1.RU музыкант, певец и друг режиссера Игорь Саруханов выразил его семье, в том числе жене и главному редактору RT Маргарите Симоньян, соболезнования и оценил масштабы личности ведущего.

«Для меня это огромная потеря, так как мы были близкими друзьями. Практически вся наша юность прошла вместе — мы работали, создавали, занимались творчеством», — поделился воспоминаниями Саруханов.

<p>Игорь Саруханов</p><p>Игорь Саруханов</p>

Ушел огромный, остроумный человек, профессионал, любящий свое дело, не понаслышке его знающий.

Игорь Саруханов

артист

«Он был режиссер с большой буквы. Его будет очень не хватать всем нам, — рассказал MSK1.RU музыкант. — Страна потеряла очень важного и нужного человека. Его работы, творчество и всё влияние останутся навсегда и будут жить с нами. Сейчас, конечно, хочется побыть одному».

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс назвала Кеосаяна настоящим мужчиной и вспомнила опыт работы с ним на одной из новогодних программ.

«Вот почему-то вот именно сейчас, когда нас известили о его смерти, я вспомнила ту ночь. Мы были ведущими, долго снимались и очень друг друга поддерживали. Нам было тяжело, потому что шли артисты, их всех надо было объявлять, писать веселые новогодние подводки, улыбаться, шутить, а мы уставшие, уже сутки в кадре, — рассказала MSK1.RU Бледанс. — Тигран был тогда для меня опорой, дал почувствовать, что у меня есть силы. Он настоящий мужчина. Это человек, гражданин, сделавший со своей новой супругой многое для нашей страны».

<p>Эвелина Бледанс</p><p>Эвелина Бледанс</p>

Он всегда был очень добр, щедр и поддерживал отношения со всеми своими женщинами.

Эвелина Бледанс

актриса, телеведущая

Эвелина добавила, что выразила соболезнования бывшей жене телеведущего Алене Хмельницкой, поскольку дружит с ней.

О смерти Тиграна Кеосаяна также высказались и другие известные личности. В их числе медиаменеджер Тина Канделаки, артист Николай Цискаридзе, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин и министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Вдова режиссера, главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, поблагодарила всех, кто молился за здоровье ее мужа и попросила журналистов не беспокоить семью. За 1,5 часа в телеграм-канале журналистки появилось более 13 тысяч комментариев с соболезнованиями.

Всё, что известно о смерти Тиграна Кеосаяна, мы публикуем в специальном сюжете. Ранее MSK1.RU рассказывал о профессиональном пути и личной жизни телеведущего. Всю информацию о трагедии собираем в онлайн-трансляции.

ПО ТЕМЕ
Михаил МечевМихаил Мечев
Михаил Мечев
Внештатный корреспондент
Тигран Кеосаян Смерть Режиссер Телеведущий Russia Today Маргарита Симоньян Эвелина Бледанс Игорь Саруханов
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
30 минут
свезло Маргарите...не надо больше передачи носить в больничку...
Гость
7 минут
Хотелось бы пожелать г-же Симоньян скорейшей встречи с мужем
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
О чем никогда не нужно спрашивать ChatGPT, а то будет только хуже. Объясняет эксперт
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
«Поддрюкивают детей заранее»: мама пятиклашки возмутилась нелепыми замечаниями школьникам — формально их быть не должно
Анонимный автор
Мнение
«Съездить, конечно, можно, но жить бы я здесь не стал». Российский тренер рассказал о стажировке в Канаде
Даниил Бабенко
Мнение
«Мы смеемся, когда слышим, что в России пьют хванчкару»: журналист побывала в Грузии и узнала всю правду о вине
Юлия Дроглева
журналист
Мнение
«Будет рубилово»: болельщик «Локомотива» дал прогноз на матч с ЦСКА
Артем Ушков
блогер
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление