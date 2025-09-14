Умер актер Дмитрий Лагачев из сериала «Тайны следствия» и «Морские дьяволы»

Актер Дмитрий Лагачев умер от продолжительной болезни. О его смерти сообщила накануне в своей соцсети коллега артиста — актриса Кристина Шаманиди-Бойцова.
«Интеллигентнейший человек, невероятный педагог, замечательный артист и настоящий товарищ для всех, с кем его сводила жизнь!!! Благодарю Бога за то, что Вы были в моей жизни!» — написала она в соцсети «ВКонтакте» на своей странице.
По информации пресс-службы Санкт-Петербургского театра юного зрителя имени Брянцева, где артист работал почти 20 лет, причиной смерти Лагачева стала продолжительная болезнь.
Он играл в популярных телесериалах «Тайны следствия» (16+), «Морские дьяволы» (16+) и других проектах. Также актер озвучивал персонажей в фильмах «Мулан» (12+), «Кристофер Робин» (16+) (озвучивал ослика Иа-Иа), «Тайна Коко» (12+) и ряде других картин.
Лагачев родился 28 ноября 1968 года. Актер окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК) в 1993 году, а годом ранее присоединился к труппе Театра Юного Зрителя им. А. А. Брянцева.
Еще Лагачев профессионально занимался дубляжом. Актер являлся доцентом, автором научных публикаций и мастером в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов (СПбГУП). В 2005 году он получил звание заслуженного артиста РФ.