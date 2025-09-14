НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Культура Умер актер Дмитрий Лагачев из сериала «Тайны следствия» и «Морские дьяволы»

Умер актер Дмитрий Лагачев из сериала «Тайны следствия» и «Морские дьяволы»

Артисту было 56 лет

Кадр из фильма «Тайны следствия» (16+)

Источник:

«Тайны следствия» (16+), 2000 год, Студия «Панорама» по заказу ООО «Новый русский сериал» (с 2000 по 2007 год), режиссеры Александр Бурцев, Илья Макаров, Михаил Вассербаум и другие

Актер Дмитрий Лагачев умер от продолжительной болезни. О его смерти сообщила накануне в своей соцсети коллега артиста — актриса Кристина Шаманиди-Бойцова.

«Интеллигентнейший человек, невероятный педагог, замечательный артист и настоящий товарищ для всех, с кем его сводила жизнь!!! Благодарю Бога за то, что Вы были в моей жизни!» — написала она в соцсети «ВКонтакте» на своей странице.

По информации пресс-службы Санкт-Петербургского театра юного зрителя имени Брянцева, где артист работал почти 20 лет, причиной смерти Лагачева стала продолжительная болезнь.

Он играл в популярных телесериалах «Тайны следствия» (16+), «Морские дьяволы» (16+) и других проектах. Также актер озвучивал персонажей в фильмах «Мулан» (12+), «Кристофер Робин» (16+) (озвучивал ослика Иа-Иа), «Тайна Коко» (12+) и ряде других картин.

Лагачев родился 28 ноября 1968 года. Актер окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК) в 1993 году, а годом ранее присоединился к труппе Театра Юного Зрителя им. А. А. Брянцева.

Еще Лагачев профессионально занимался дубляжом. Актер являлся доцентом, автором научных публикаций и мастером в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов (СПбГУП). В 2005 году он получил звание заслуженного артиста РФ.

Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
