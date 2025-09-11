Кинозавтраки, иммерсивный концерт и яркие премьеры: чем запомнилась креативная часть ВЭФ–2025

В этом году на форуме по традиции была насыщенная культурная программа Источник: фонд Росконгресс

На площадке ВЭФ-2025 в этом году прошел форум креативных индустрий, кинопоказы, концерты, выставки и еще целый ряд мероприятий от социокреативной платформы фонда Инносоциум.

— Культурный диалог, основанный на традициях и наследии, становится ключом к новому уровню доверия между народами. Такое взаимодействие создает прочную основу для устойчивого развития и укрепляет международное сотрудничество, — отметил советник президента и ответственный секретарь ВЭФ Антон Кобяков.

В программу форума креативных индустрий вошли дискуссии по разным вопросам: гастрономия как часть экономики впечатлений, применение искусственного интеллекта в креативных продуктах, будущее литературы и событийной индустрии Дальнего Востока. Здесь же представили часть совместного исследования со «Сколково» о развитии креативной экономики в ДФО. Трансляции форума собрали более полумиллиона просмотров в соцсетях.

Одним из заметных событий стал кинозавтрак «Создавая образы будущего: роль киноинститутов в формировании ценностей и мировоззрения». Участники обсудили создание Евразийской киноакадемии и учреждение премии «Бриллиантовая бабочка».

— На одной площадке мы соединили аналитику и практику: аналитический доклад со Сколково, исследования с ВЦИОМ и премьерные показы и концерт проекта «Душа России. Дальний Восток». Такой синтез традиций и технологий, регионов и международного сотрудничества усиливает доверие, открывает новые рынки и рождает актуальные смыслы, — сказала председатель совета фонда Инносоциум Елена Маринина.