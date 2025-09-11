НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+21°C

Сейчас в Ярославле
Погода+21°

облачно, без осадков

ощущается как +20

0 м/c,

 764мм 64%
Подробнее
6 Пробки
USD 85,66
EUR 99,74
Ремонт «Лазурного»
Построят школу
Работа рок-клуба под угрозой
Ярославский бренд покорил Россию
Что с трамвайными путями
Создадут «Ваксман-центр»
Новые район на берегу Волги
Чебатков в Ярославле
Подорожает плата за капремонт
Пожар в жилом доме
Культура Кинозавтраки, иммерсивный концерт и яркие премьеры: чем запомнилась креативная часть ВЭФ–2025

Кинозавтраки, иммерсивный концерт и яркие премьеры: чем запомнилась креативная часть ВЭФ–2025

Гости форума записывали подкасты, смотрели фильмы и участвовали в дискуссиях

98
В этом году на форуме по традиции была насыщенная культурная программа | Источник: фонд РосконгрессВ этом году на форуме по традиции была насыщенная культурная программа | Источник: фонд Росконгресс

В этом году на форуме по традиции была насыщенная культурная программа

Источник:

фонд Росконгресс

На площадке ВЭФ-2025 в этом году прошел форум креативных индустрий, кинопоказы, концерты, выставки и еще целый ряд мероприятий от социокреативной платформы фонда Инносоциум.

— Культурный диалог, основанный на традициях и наследии, становится ключом к новому уровню доверия между народами. Такое взаимодействие создает прочную основу для устойчивого развития и укрепляет международное сотрудничество, — отметил советник президента и ответственный секретарь ВЭФ Антон Кобяков.

В программу форума креативных индустрий вошли дискуссии по разным вопросам: гастрономия как часть экономики впечатлений, применение искусственного интеллекта в креативных продуктах, будущее литературы и событийной индустрии Дальнего Востока. Здесь же представили часть совместного исследования со «Сколково» о развитии креативной экономики в ДФО. Трансляции форума собрали более полумиллиона просмотров в соцсетях.

Одним из заметных событий стал кинозавтрак «Создавая образы будущего: роль киноинститутов в формировании ценностей и мировоззрения». Участники обсудили создание Евразийской киноакадемии и учреждение премии «Бриллиантовая бабочка».

— На одной площадке мы соединили аналитику и практику: аналитический доклад со Сколково, исследования с ВЦИОМ и премьерные показы и концерт проекта «Душа России. Дальний Восток». Такой синтез традиций и технологий, регионов и международного сотрудничества усиливает доверие, открывает новые рынки и рождает актуальные смыслы, — сказала председатель совета фонда Инносоциум Елена Маринина.

Культурная программа форума включала иммерсивный концерт на Приморской сцене Мариинского театра, выставку работ участников международного фестиваля лоскутного шитья и допремьерный показ фильма «Царь ночи». Также прошли показы картин — победителей фестиваля «Неизвестная Россия». За время форума было записано 16 выпусков подкаста с участием представителей креативной индустрии, бизнеса и образовательных проектов.

ПО ТЕМЕ
Вера Новосельцева
ВЭФ Креативная индустрия Премьера
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Собирали по частям»: нейрохирург рассказал, как на самом деле спасают выпавших из окна малышей
Дмитрий Шелкошвеев
Врач-нейрохирург
Мнение
Просто поделить пополам не получится. Как быть с ипотечной квартирой при разводе — отвечает эксперт
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Как 10 килограммов картошки на плечах: обувщик рассказал, чем опасны туфли на каблуке
Артуш Костанян
Потомственный обувщик из Армении
Мнение
Без сервиса, дешево, с красивыми видами. Отпускник нашел неожиданную страну, куда можно поехать на машине
Павел Красоткин
журналист
Мнение
«Лучше отдать пару тысяч и забыть»: председатель родительского комитета — о том, как и зачем собирают деньги в садах и школах
Анастасия Жердина
Журналист
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление