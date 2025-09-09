НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Кто такая Настя Коркия: история россиянки, взявшей приз на Венецианском кинофестивале за фильм о войне в Чечне

Кто такая Настя Коркия: история россиянки, взявшей приз на Венецианском кинофестивале за фильм о войне в Чечне

MSK1.RU поговорил с ее учителем — мастер не удивился успеху студентки

235
Москвичка Настя Коркия взяла приз за дебют на Венецианском фестивале | Источник: Сценарная мастерская Александра Гоноровского / gonorovsky.ru, кадр из фильма «Короткое лето» / пресс-служба фестиваляМосквичка Настя Коркия взяла приз за дебют на Венецианском фестивале | Источник: Сценарная мастерская Александра Гоноровского / gonorovsky.ru, кадр из фильма «Короткое лето» / пресс-служба фестиваля

Москвичка Настя Коркия взяла приз за дебют на Венецианском фестивале

Источник:

Сценарная мастерская Александра Гоноровского / gonorovsky.ru, кадр из фильма «Короткое лето» / пресс-служба фестиваля

Режиссер из Москвы, 40-летняя Настя Коркия, взяла главный приз за дебютный фильм на Венецианском кинофестивале. Ее картина «Короткое лето» о детстве в период Чеченской войны получила награду «Лев будущего». Это второй случай, когда российский режиссер побеждает в Венеции: в 2003 году «Золотого льва» получил Андрей Звягинцев за фильм «Возвращение». Подробности — в материале MSK1.RU.

Что известно о режиссере

Настя Коркия родилась и выросла в Москве в творческой семье. Ее отец — известный поэт и драматург Виктор Коркия, который больше 25 лет проработал в журнале «Юность». Настя окончила филфак МГУ, а затем училась в Московской школе нового кино в мастерской российского кинорежиссера Бакура Бакурадзе. Сейчас Настя живет между Германией и Францией.

Источник: Moris Puccio / morispuccio.comИсточник: Moris Puccio / morispuccio.com
Источник:

Moris Puccio / morispuccio.com

MSK1.RU связался с ее учителем Бакуром Бакурадзе, чтобы узнать его мнение о победе ученицы. Бакур признался, что не видел еще готовый фильм, но не удивлен успехом Насти.

«Безусловно, Настя очень талантливый человек, у нее и короткий метр был очень интересным, и сценарии, которые она разрабатывала. Она очень интересно смотрит на все, — поделился с MSK1.RU Бакур. — Но сказать, что я совсем не удивился, нельзя: быть уверенным в том, что мои студенты сразу будут снимать крутые фильмы, — это сложно. Надеешься на это, но сомневаешься, и когда получается, радуешься, естественно».

Он также добавил, что читал раннюю версию сценария «Короткого лета» — Настя Коркия показывала ему свои черновики.

«Он [сценарий] был интересным, но конечно требовал еще доработки. А потом она доделала его сама в соавторстве с каким-то парнем. После этого я сценарий, к сожалению, не читал», — признался режиссер.

На вопрос о том, давал ли он Насте советы, Бакур ответил: «Ну какие-то советы я ей давал, но я не знаю, воспользовалась ли она ими или нет. Автор это все-таки самостоятельная личность. Может, чем-то воспользовалась, возможно, не воспользовалась».

Но независимо от того, какое решение она приняла, она приняла правильное решение, раз фильм выстрелил.

Бакур Бакурадзе

российский кинорежиссер, сценарист и продюсер, преподаватель Насти Коркии

Сюжет фильма

Фильм «Короткое лето» рассказывает о восьмилетней девочке Кате, которая проводит лето в деревне у бабушки с дедушкой. На фоне их тихой жизни и новостей о разводе родителей звучат отголоски Второй чеченской войны и трагедии в Беслане.

Источник: кадр из фильма «Короткое лето», реж. Настя Коркия / nastiakorkia / Instagram (деятельность запрещена в РФ)Источник: кадр из фильма «Короткое лето», реж. Настя Коркия / nastiakorkia / Instagram (деятельность запрещена в РФ)
Источник:

кадр из фильма «Короткое лето», реж. Настя Коркия / nastiakorkia / Instagram (деятельность запрещена в РФ)

Картина снята на пленку 16 мм. Съемки, в том числе российской деревни, проходили в Сербии. В главных ролях снялись Александр Феклистов и сербская актриса Весна Йованович.

Ранее мы публиковали последнее интервью режиссера Юрия Кары — он рассказал MSK1.RU о «Мастере и Маргарите», нечистой силе, науке, АВТОВАЗе и космосе.

Анастасия Харитонова
Анастасия Харитонова
Корреспондент MSK1.RU
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
