«Кошмары до сих пор мне снятся»: куда пропала Наталья Ветлицкая и что с ней сейчас

Наталья Ветлицкая была одним их секс-символов девяностых, но эта роль не всегда просто ей давалась Источник: Анатолий Морковкин / ИТАР-ТАСС

Наталья Ветлицкая — не просто певица, а символ дерзкой свободы 90-х. Ее ангельская внешность, западающий в душу вокал и откровенные клипы взрывали телеэкраны, а песни звучали из каждого окна. Она не боялась ломать стереотипы и оставаться собой. 17 августа — день, когда родилась женщина, сумевшая стать голосом целой эпохи. Но в один момент этот голос затих.

«Хотелось знать, что в холодильнике есть еда»

Наталью Ветлицкую богатой наследницей никак не назвать. Ее отец был физиком-ядерщиком и посвятил жизнь науке, а мать преподавала игру на фортепиано. Кроме Натальи родители воспитывали двух сыновей. С ними в квартире ютилась и бабушка.

— Жили небогато. Хотелось всегда знать, что в холодильнике есть еда, уверенности хотелось, — рассказывала она в интервью «Огоньку».

В поисках успеха и обеспеченной жизни Ветлицкая с самого юного возраста отличалась достигаторством. Самоотверженно занималась бальными танцами, участвовала в чемпионатах и турнирах, параллельно училась в музыкальной школе по классу фортепиано.

Из школы Ветлицкая выпустилась с золотой медалью и практически сразу после получения аттестата начала работать.

— Пошла преподавать бальные танцы, по вечерам — аэробику женщинам, которые хотят поддерживать себя в форме. У родителей денег не брала ни копейки на свое содержание, — признавалась Ветлицкая.

Источник: Валерия Павелко / Городские медиа

«У меня не было никаких связей»

В костюме преподавательницы Ветлицкой быстро стало тесно, и она подалась в балет Аллы Пугачевой «Рецитал». Позднее добралась до роли хореографа и бэк-вокалистки в группе «Рондо», но околачиваться на подпевках она не собиралась и начала писать собственные песни.

— У меня не было никаких связей, я не была ничьей протеже. Мне ничего не досталось магическим способом, — откровенничала Ветлицкая. — Одно время трудилась сразу в трех местах. Днем преподавала танцы, вечером подрабатывала посудомойщицей в кафе или мыла полы в парикмахерской. Прагматичность и готовность взяться за любое дело помогли в карьере.

По-настоящему Ветлицкую заметили во второй половине 80-х, когда она работала в Государственном эстрадном оркестре под руководством Максима Дунаевского. На весь Советский Союз ее прославила песня «Непогода», написанная для мюзикла «Мэри Поппинс, до свидания!», а вслед за узнаваемостью пришли и первые телевизионные эфиры будущей звезды.

Впрочем, путь на самую большую сцену Ветлицкая пробила вовсе не стараниями. Она вообще особых усилий для этого не прикладывала. Всё решил случай.

«По сравнению с этими колхозницами Наташа выглядела как гора Эльбрус»

Однажды Наталья Ветлицкая вместе с мужем Павлом Смеяном была на гастролях в Саратове. В гостиничном номере супруг, приревновав жену к шоумену Сергею Минаеву, закатил ей скандал, засандалил в глаз и вышвырнул из комнаты вместе с чемоданом. В таком виде ее встретил в коридоре директор группы «Мираж» Андрей Разин.

— Я ее успокоил и спросил: «Что случилось?» «Я жена Смеяна, — объяснила она. — Он меня приревновал к Минаеву, избил и выкинул». Поскольку она осталась на улице и идти ей было некуда, я принял решение взять ее в группу «Мираж» костюмером, — рассказывал Разин.

На нее старались походить многие девчонки в 90-х Источник: Александр Чумичев / ТАСС

Вскоре Разин понял, что перед ним совсем не костюмер, а певица, способная еще больше прославить «Мираж», и он уговорил продюсеров, чтобы ее взяли в группу. В результате Наталья затмила других исполнительниц, которые выступали вместе с ней.

— По сравнению с этими колхозницами Гулькиной и Разиной Наташа выглядела как гора Эльбрус высотой 5,5 тысячи метров рядом со 100-метровой горой Подкумок, — отмечал Разин. — А как красиво она танцевала! Лучше всех в группе! Неудивительно, что после «Миража» она сразу стала звездой.

Для Ветлицкой началось время бесконечного чёса по всей стране. Но путь к славе выдался не самым простым.

— Сейчас артистам непонятно, как можно из какого-нибудь Бийска ехать в Барнаул на холодном уазике, без сидений, на облезлых табуретках. Ледяные концертные залы. Публика в зале сидит в шубах, шапках, а ты раздетый, — вспоминала артистка. — В Магадане была жуткая гостиница, где всё было сплошь облеплено тараканами — всё кишело ими так, что невозможно было сесть на стул. Клопы в Молдавии. В Казахстане, по-моему, была невыносимая жара, температура за 40, и никаких кондиционеров, невозможно было просто спать. И мы мочили простыни, клали на себя, пока они не высыхали.

Однако в «Мираже» Наталья Ветлицкая надолго не задержалась. И причиной стали не молдавские клопы и не северные морозы, а знакомство с Дмитрием Маликовым. Тот убедил ее попробовать силы сольно. С этого момента началось восхождение Ветлицкой на Олимп российской поп-сцены.

Источник: Наталья Ветлицкая / Vk.com

Ее песни без конца звучали на радио, клипы крутили по всем телеканалам. Певица стала дорогой звездой, способной собрать многотысячную аудиторию, и могла выбирать, где и когда ей выступать.

— Я всегда избирательно относилась к концертам и не работала везде, где мне предлагали. Я спрашивала: что за люди, какая публика, какое место? У меня не было такого плотного чёса денежного — старалась ограничивать свой график так, чтобы мне вроде бы и финансово хватало, и я не попадала бы в непонятные истории, — делилась звезда.

«Я просто зарабатываю деньги»

На волне успеха Ветлицкая плыла до начала нулевых. В 2004 году она выпустила альбом «Мой любимый…», ставший ее последним лонгплеем. К этому времени она уже перестала собирать многотысячные толпы, ограничивалась редкими выступлениями на корпоративах, фестивалях и ВИП-мероприятиях. На одном из таких певица оказалась в обстановке, далекой от привычной. Крошечное помещение, где сжали артистов, больше напоминало консервную банку, чем гримерку. Когда наконец настало время выхода на сцену, ей строго-настрого запретили даже обращаться к публике.

— Ни в коем случае. Молча выйдешь, споешь и так же молча уйдешь. Ни слова между песнями: протокольное мероприятие, — вспоминала артистка. — Единственное, что скрашивало весь этот кошмар, — общение с моими уже слегка подвыпившими коллегами. Остроумные, смешные, обаятельные… Если бы не они, я б там просто сдохла от ужаса, — не стеснялась в выражениях певица, вспоминая закрытое мероприятие.

Но к любым требованиям со стороны заказчика Наталья Ветлицкая была терпелива. Она прекрасно отдавала себе отчет, что песни и выступления — это работа и ее нужно выполнять, пусть даже в душе ты та еще бунтарка.

— Я на самом-то деле человек альтернативный. Я никогда не могла жить по правилам, натура у меня такая. А то, что я реально делаю, ну шоу-бизнес этот, — я просто зарабатываю деньги. Но я не могу сказать, что я конченая попсушка, — рассказывала Ветлицкая.

«Кошмары до сих пор мне снятся»

Уход Натальи Ветлицкой со сцены, равно как и ее появление на музыкальном небосклоне, тесно связан с обстоятельствами личной жизни певицы. Со своим первым мужем, тем самым Павлом Смеяном, Наталья прожила в браке три года. Он был старше нее на семь лет, успел стать известной фигурой. Именно Павел убедил Ветлицкую попробовать начать сольную карьеру, открыв ей путь к будущей славе.

Но за внешним блеском скрывался кошмар домашнего насилия. Агрессивный характер мужа делал совместную жизнь невыносимой: он избивал Наталью, душил и унижал.

— Это был очень опасный, очень тяжелый человек. Он, например, не мог никому из мужчин причинить вреда, но женщинам наносил страшные увечья. Я знаю одну женщину, которой он всю спину ножом изрезал, — отзывалась Ветлицкая о бывшем муже.

Смеян породил звезду Натальи Ветлицкой, но он же мог ее запросто и убить Источник: Олег Власов / ИТАР-ТАСС

В один из таких эпизодов Смеян зашел слишком далеко и едва не лишил ее жизни. Спасением стала мать Натальи, которая пригрозила зятю тюрьмой на пять лет, если он не даст развод. Спустя годы Павел извинился, и Ветлицкая нашла в себе силы простить его.

— Павла Смеяна я простила, но кошмары про то, как он нападал, до сих пор мне снятся. Поэтому и к установке памятника на его могиле никакого отношения иметь не хочу, — откровенничала звезда.

«Я сделала выбор между карьерой и здоровьем ребенка»

После развода у Натальи вспыхнул роман с Дмитрием Маликовым, который оставил заметный след в ее творчестве. Маликов писал для нее песни, поддерживал в карьере, но разница в характерах и бурный темперамент Ветлицкой сделали свое: чувства не выдержали проверку на прочность, и пара рассталась. После разрыва Маликов посвятил ей песню «Прощай, моя блондинка».

— Он был юным, прекрасным. Настоящая любовь, хотя мы и не жили вместе. Но я понимала, что всё это закончится, — признавалась певица. — Характер у меня — огонь, один раз заехала ему каблуком по голове. За дело, наверное, но там была железная набойка, и Дима ходил весь перебинтованный.

Наталья Ветлицкая недолго была одинока — вскоре она закрутила роман с популярным исполнителем Женей Белоусовым, с которым познакомилась на съемках новогодней программы. Впрочем, поговаривали, что именно из-за Белоусова Ветлицкая и рассталась с Маликовым. Пара поспешила узаконить отношения в конце декабря 1989 года. Правда, брак продлился совсем недолго: на десятый день после завершения новогодних каникул супруги подали на развод, оставив позади воспоминания о бурной и яркой, но недолгой страсти.

— Женька был замечательным другом, и только так его можно было рассматривать. Он оставался мальчиком-подростком, так и не ставшим мужчиной. Не очень аккуратным мальчиком, кстати. А быть Золушкой я совсем не хотела, — признавалась Ветлицкая нашим коллегам из издания «СтарХит».

После этого Наталья связала жизнь с манекенщиком Кириллом Кириным, который работал у Филиппа Киркорова и затем стал героем ее клипа «Посмотри в глаза». Этот союз тоже оказался непрочным: любовь и амбиции не смогли устоять перед временем и обстоятельствами.

После расставания Ветлицкая жила в гражданских браках с продюсером Павлом Ващекиным, артистами Владом Сташевским и Вадимом Азархом, бизнесменом Михаилом Топаловым и парикмахером Сергеем Зверевым, а также с предпринимателем Сулейманом Керимовым. Дагестанский ухажер подарил Ветлицкой личный самолет и роскошный особняк площадью 3000 квадратных метров в престижном районе столицы — Новой Риге.

В зрелые годы Наталья увлеклась йогой и духовными практиками, благодаря чему снова вышла замуж. Ее четвертым супругом стал личный тренер по йоге Алексей, с которым певица попыталась построить тихую и гармоничную семью, однако и этот брак закончился разводом.

— Все мы постоянно меняемся. Каждые семь лет завершается определенный цикл, я убедилась в этом на собственной жизни. Эти семилетние жизненные витки всё время меняют человека. Многое зависит от человека, от его индивидуального желания меняться, расти, познавать, — откровенничала Ветлицкая. — Лично я хочу жить в красоте, люблю всё красивое, и мне хочется окружать себя умными людьми и красивыми обстоятельствами.

Считается, что Алексей стал отцом ее единственного ребенка. В 2004 году в частной французской клинике 40-летняя Наталья родила дочь Ульяну. Появление малышки на свет привело к тому, что Ветлицкая практически ушла со сцены и переехала в Испанию. Артистка купила виллу в престижном районе на побережье.

— Я сделала выбор между своей карьерой и здоровьем моего ребенка, — объясняла она свой отъезд из России.

«Мне рождение ребенка счастья не принесло»

Сейчас Наталья Ветлицкая практически отошла от сцены и ведет жизнь, далекую от шоу-бизнеса. В Испании она окончила курсы реставраторов и зарабатывает на жизнь риелторскими услугами. Также звезда 90-х воспитывает дочь Ульяну и сетует, что девочка страдает от буллинга со стороны одноклассников из-за известной фамилии.

Певица продолжает выглядеть так, как будто ей с минуты на минуту выходить на сцену, но ее жизнь сейчас не связана с шоу-бизнесом Источник: Олег Дьяченко / ТАСС

Помимо этого, Ветлицкая активно занимается благотворительностью и поддерживает психоневрологическую больницу № 4 в Московской области. Свое имущество в России — квартиру на Патриарших прудах стоимостью 200 миллионов рублей и особняк в элитном поселке на реке Истре — артистка переоформила на свою дочь.

И хотя многое в жизни Ветлицкой сейчас крутится вокруг ее ребенка, сама звезда 90-х неоднократно отмечала, что материнство не принесло ей счастья.