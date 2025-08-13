Сиделка и последняя любовь рыдала на глазах у бывшей жены и детей. Как в Петербурге простились с актером Иваном Краско: репортаж

Родственники, друзья и коллеги проводили Ивана Краско в последний путь Источник: StarHit.ru, Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»

Сегодня в Санкт-Петербургском театре имени Комиссаржевской прошло прощание с актером Иваном Краско. За несколько дней до смерти 94-летний артист попал в больницу с подозрением на рак кишечника. Родственники забили тревогу, когда Краско стал отказываться от еды и воды.

С самого утра около театра начали собираться друзья и коллеги Ивана Краско. Многие несли цветы к гробу с телом актера, рассказывает MSK1.RU.

Одними из первых на прощание приехали актеры Георгий Штиль и Николай Буров. Он рассказал, что Иван Краско прожил яркую жизнь.

«Краско ушел тихо и скромно, когда большая часть из нас в отпусках», — добавил он.

Георгий Штиль последний раз общался с другом около двух месяцев назад. По его словам, Иван Краско сильно болел, но не терял бодрости духа.

«Он был старостой Петербурга. Какой он был общественный деятель, сколько сделал для города. Честь ему и хвала», — рассказал он журналистам.

Источник: StarHit.ru

У гардероба театра поставили большой портрет Ивана Краско. Рядом на столе — ваза с двумя гладиолусами. Некоторые пришедшие останавливались у него на несколько секунд и проходили в зал прощания.

Источник: StarHit.ru

У гроба Ивана Краско сидела его семья. Попрощаться с актером пришла его третья жена Наталья Вяль, она работает в этом же театре художником по костюмам. Разница в 47 лет не смущала пару, и в 2001 году они поженились. В браке у Ивана и Натальи родились два сына — Иван и Федор. После 10 лет совместной жизни они разошлись.

На прощание пришла и помощница актера Дарья Пашкова — она заботилась о нем последние годы и была его последней любовью. 30-летняя женщина не могла сдержать слез: она больше пяти минут сидела на коленях у открытого гроба и что-то шептала, пишет StarHit.

«Ты мне стал дедушкой и родным человеком. Спасибо моим родителям за то, что они приняли его в семью, в нашу семью! Он мой родной человек, я буду помнить его всегда. Прошу прощения у театра, у всех работников, труппы, что приходила сюда без Ивана Ивановича, возомнив себе, что имею на это право. Когда был жив Виктор Абрамович Новиков (худрук театра), он мне сказал: „Я вижу твою любовь к театру и вижу, как ты свободна тут. Приходи“. И я приходила», — эмоционально сказала сиделка.

Ванечка, ты был моей жизнью! Любимый, я буду помнить тебя всегда. Я тебя люблю! Дарья Пашкова помощница Ивана Краско

У гроба артиста сидели помощница Дарья Пашкова, бывшая супруга Наталья Вяль и сыновья актера Источник: StarHit.ru

Источник: StarHit.ru

На церемонии прощания собралось около 300 человек Источник: StarHit.ru

Актриса и депутат Заксобрания Петербурга Анастасия Мельникова произнесла трогательную речь со сцены театра. Она назвала Краско дядей Ваней и вспоминала совместную работу в театре.

«Любимый, дорогой дядя Ваня! Я считаю, что мы очень счастливые люди, нам очень повезло, ведь ты много-много лет окружал нас собой. Много лет мы могли тебя видеть, слышать, чувствовать… Каждый раз, когда ты встречался с ним за кулисами или по пути на репетицию, ты понимал, что ты ему нужен, ты интересен. Дяде Ване было важно знать, чем ты сейчас живешь, что у тебя происходит», — произнесла Мельникова, которая очень любила Ивана Краско.

Источник: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»

Также проститься с Иваном Краско пришел его давний друг, актер Юрий Кузнецов. Он рассказал журналистам, что много общался с актером и бывал у него на даче в Грузино. Кузнецов назвал Краско невероятным человеком.

«Мы были знакомы, но больше, наверное, через Андрея, через его сына. Мы с Андреем работали, много снимались вместе. И через него мы познакомились и с Иваном, и с мамой Андрея. И бывали в гостях. Ну а потом уже, после ухода Андрея, мы стали, как ни странно, видеться и общаться с Ваней больше», — рассказал он в своей речи.

После окончания церемонии Юрий Кузнецов подошел к рыдающей Дарье Пашковой и попытался успокоить ее.

Юрий Кузнецов успокаивал Дарью Пашкову, которая была с Краско последние годы Источник: StarHit.ru Источник: StarHit.ru

На церемонии также заметили актрису Кристину Кузьмину. С 2013 года она боролась с раком груди. Сначала болезнь отступила, но в 2017 у нее случился рецидив, из-за которого ей пришлось проходить курс химиотерапии. По словам Кузьминой, болезнь отступила. Проститься с Иваном Краско приехал и его директор Вячеслав Смородинов.

Когда прощание закончилось, пришедшие не торопились уходить. Скорбящие дождались, пока из театра вынесут гроб с телом Ивана Краско. Проводили актера под бурные аплодисменты.

Ивана Краско похоронили на Комаровском кладбище Санкт-Петербурга рядом с сыном Андреем. 48-летний актер умер на съемочной площадке сериала «Ликвидация» в 2006 году в Одесской области. Причиной смерти назвали сердечную недостаточность. Отец пережил своего сына на 19 лет.

По соседству с Краско похоронены нобелевский лауреат по физике Жорес Алферов, доктор медицинских наук Наталья Бехтерева и профессор Мариус Плужников. На Комаровском кладбище в Санкт-Петербурге похоронены многие известные личности, в том числе поэтесса Анна Ахматова, писатели-фантасты Иван Ефремов и Геннадий Гор, режиссеры Илья Авербах, Александр Капица и многие другие.

+1

На кладбище тоже собралось внушительное количество людей. Помимо родственников Ивана Краско, на похороны приехали актеры Артур Ваха, Сергей Лосев, актриса Алена Биккулова и другие. Дарья Пашкова рыдала у гроба, пока тело Краско не начали опускать вниз. Под конец похорон все начали бросать горстки земли в могилу.

«Он не боялся смерти. Говорил, что это не страшно и что там дальше будет что-то еще», — произнесла Пашкова.

Сейчас на могилу Ивана Краско поставили крест, в будущем на этом месте появится памятник актеру. Все усыпано цветами, а на портрет артиста повесили ленточку военно-морского флота (актер окончил военно-морское училище).