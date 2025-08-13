Ивана Краско проводили в последний путь под бурные аплодисменты: как прошли похороны актера — кадры

Актер ушел из жизни 9 августа Источник: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»

Сегодня Россия простилась с народным артистом Иваном Краско. Он умер 9 августа на 95-м году жизни. В последний путь актера провожают в Санкт-Петербурге.

С актером прощались на Итальянской улице в театре имени В. Ф. Комиссаржевской. На сцене театра артист играл более 50-ти лет. Наши коллеги из «Фонтанки» сообщили, что в 10:00 (мск) всех желающих проводить Краско в последний путь пустили в театр.

Церемония прощания проходила в театре имени В. Ф. Комиссаржевской

Проститься с актером пришли его третья супруга Наталья Вяль, актриса Анастасия Мельника, актеры Георгий Штиль и Николай Буров и другие известные артисты. Сиделка Дарья, которая проводила с Краско больше всего времени, не могла сдержать слез во время церемонии прощания.

Гроб с телом Краско выносили под бурные аплодисменты. Легенду похоронят на Комаровском кладбище.

Ивана Краско провожали в последний путь под бурные аплодисменты