Смотреть порно — спорно и позорно? Есть ли вред от «секса в видео»

В России предложили запретить порнографию. Речь не про контент сомнительного качества, который называют таким словом, а именно про фильмы для взрослых. Инициативу позиционируют как способ защитить традиционные семейные ценности. Чем аргументируют, что об этом думают эксперты, какие бывают разновидности порно и что больше всего привлекает россиян, изучал Дмитрий Мамаев из NGS24.RU. Детям не смотреть.

От порно дети не появятся

С предложением запретить порно и ввести за его поиск административную ответственность выступила председатель общественно-политического движения в защиту традиционных российских ценностей «Иван Чай» Элина Жгутова.

Элина Жгутова — общественный и политический деятель, согласно публикации Первого канала, является членом научно-экспертного совета при подкомитете Совета Федерации по гражданскому и семейному праву. По информации портала Pravda.ru, выступает против абортов, «изъятия детей из семей по спорным основаниям» и является одним из самых ярых защитников традиционных семейных ценностей. На сайте возглавляемого ей «Иван Чая» можно найти записи выступлений на различных федеральных каналах.

В числе других инициатив общественницы запрет на ношение узких джинсов.

По мнению Жгутовой, запрет порнографии — необходимая мера, так как ролики вредят населению. Ограничения, кроме прочего, по ее мнению, помогут стране в вопросе демографии.

— Во-первых, это образует зависимость сродни наркотической. С другой стороны, это отдаляет человека от создания семьи и рождения ребенка. Подростки с малых лет имеют доступ к порнографии и имеют некую форму серьезной зависимости. Впоследствии они уже не способны к воспроизводству потомства, к созданию крепких семей. Нужно делать отдельный запрет на порнографию. У нас сейчас есть запрет на создание и распространение. А использование для себя, что называется, не запрещено. Порнография должна быть под запретом уже давно. [За просмотр и поиск нужно вводить] административное наказание, штрафы, — цитируют Жгутову в издании «Абзац».

Инициатива разлетелась по Telegram-каналам и федеральным СМИ.

При этом под постом в сообществе «Иван Чай» в VK, где инициативу комментировали для «КП», Жгутова подписала:

«На канале „Иван Чай“ дискуссии не будет. Не для того мы работаем пять лет, чтобы у кого-то из подписчиков было мнение о пользе порнографии».

Редакция NGS24.RU связалась со Жгутовой, чтобы уточнить, как такую инициативу можно реализовать технически. Общественница привела в пример закон о запрете на поиск в интернете экстремистского контента, но включать в эту категорию порно не считает необходимым.

— У нас депутаты же приняли закон о, так сказать, поисках экстремистского контента. Значит, соответственно, есть какие-то технические возможности. <…> Он [порноконтент] не экстремистский, это не экстремизм. Зачем всё подряд признавать экстремизмом? Нет, это отдельный социальный порок, и надо с ним отдельно бороться, — рассказывает Жгутова.

В ответ на вопрос, какие от подобного запрета могут быть последствия в российском обществе, руководитель «Иван Чая» парировала:

— Мы сейчас говорим о том, что лечение может быть опаснее болезни, понимаете? Вот аргументы, которые слышатся против, это вот от такого рода. <…> Отсутствие порнографии — это здоровье общества, а присутствие порнографии — его болезнь, причем такая уже термальная стадия, как я понимаю, судя по количеству защитников порнографии. Я считаю, что норма, когда человек как минимум стесняется своего этого греха, сейчас уже даже, похоже, не принято этого делать. Всегда это считалось извращением. <…> Во всех религиях это считается грехом, — высказалась Элина Жгутова.

Сколько «больных»?

Если вы сами никогда не смотрели порно и считаете себя далекими от этой темы, то спешим вас огорчить, возможно, прямо сейчас его смотрят соседи за стеной или в доме напротив. Ниже на слайдере — как выглядят поисковые запросы по слову «порно» в одном Красноярском крае. Согласно сервису «Яндекс Вордстат», только за июль его вбивали в строку поиска более 5,3 миллиона раз.

В топе запросов «русское порно» и «порно бесплатно». Пик интереса к порно за год показывал январь и июнь. Число запросов резко снизилось к началу осени и обвалилось в феврале.

В России порно в этом поисковике ищут не менее 274 миллионов раз в месяц.

Для справки: население страны, по данным «Интерфакса», к 1 января 2025 года — 146 миллионов человек.

При этом часть поисков может не фиксироваться, так как его смотрят по сохраненным ссылкам, в других приложениях или ищут через другие поисковые системы.

А что смотрят?

Это сухая статистика, а интерес, как известно, кроется в деталях. В конце 2024 года журнал Maxim опубликовал свое исследование, в котором изучил предпочтения россиян в эротическом контенте.

Данные аналитики подтверждают, в России смотрят «наше». На первом месте интересов русское порно. Импортные ролики из Японии и Германии занимают второе и третье места соответственно.

Кроме того, среди фетишей наших сограждан лидирующие позиции в поиске занимают:

у тех, кто ищет по месту, — секс в машине;

у тех, кто ищет по возрасту, — зрелые;

у тех, кто ищет по профессии, — студентки;

у тех, кто ищет по одежде и аксессуарам, — чулки.

Самой популярной актрисой жанра осенью прошлого года стала Ева Эльфи (Eva Elfie) — сибирячка из Омска. Другие популярные актрисы, по версии журнала, начиная со второго места:

Sweetie Fox (Свити Фокс);

Luxury Girl (Лакшери Герл);

Lana Rhoades (Лана Роудс);

Ava Addams (Ава Аддамс).

Фанфакт: достоверно неизвестно, кто и когда снял первый порнофильм. На эту роль претендуют сразу две картины: «El Satario» и «Am Abend», появившиеся между 1907 и 1912 годами. А первые фотокарточки с обнаженными женщинами начали делать еще в середине XIX века во Франции.

«Нетрадиционное» порно

Рынок порно сегодня не ограничивается видео, снятыми в профессиональных студиях или даже в домашних условиях. В 20-х годах нашего столетия стремительно выросла популярность вебкама. Особенно он взлетел во время самоизоляции COVID-19.

Вебкам — вид эротического контента, где в прямом эфире актеры/актрисы позируют без одежды или выполняют задания зрителей за донаты.

— Некоторые заходят на стримы поговорить, пообщаться с красивой девушкой. Другие — их большинство — ищут именно интим, какие-то фетиши, которые обществом порицаются или просто не находят понимания, — рассказывает бывшая администратор вебкам-студии Юлия (имя изменено).

По информации «Известий», именно Россия сегодня занимает лидирующую позицию в мире по числу вебкам-студий. При этом в основном такой контент идет на «экспорт» — большую часть зрителей трансляций составляют граждане США, Великобритании, Германии.

— Среди пользователей много людей с нездоровой психикой. Вот эти типичные абьюзеры, которым не хватает эмоциональных качелей. И они устраивают эти качели моделям. Если модель может это подхватить и играть так, что ей будут платить, почему нет? <…> Другие мемберы (зрители) просят засунуть в себя что-то запрещенное, например каблуки, ножки от стула, другие предметы, которые никак не должны там оказаться. И молодые девушки это делают. <…> И потом приходят с психологическими, если не физическими травмами. Представь, что происходит в голове молодой девушки, когда ей донатят с предложением что-нибудь в себя засунуть. И на всё это день за днем смотрят сотни, тысячи человек. <…> Сразу скажу про историю легких денег. Это не так. И здесь не работает такая история, что «я сяду вся такая красивая и начну зарабатывать». Надо делать шоу: танцевать, может, петь, рисовать или классно разговаривать с аудиторией. Просто удовлетворять себя на камеру не получится. Большая конкуренция. Это как с журналистикой. Если ты напишешь сухой и пресный текст, кому ты нужен? — рассказывает Юлия.

«Зверополис» и животные

Еще один вид эротических материалов современности — разновидность фурри-культуры с рейтингом 18+, или «пушистая эротика». Вместо привычных образов здесь интерес у людей вызывают антропоморфные животные [с человеческими характеристиками] с ушами и хвостами.

Значительная часть подобного контента — изображения нереалистичных персонажей, в том числе из мультфильмов. За плату художники рисуют героев со всеми анатомическими подробностями и, если просит заказчик, с определенными сложными фетишами: беременность, щупальца или гиперболизированные гениталии.

Одна из художниц в этом жанре — Аня из Петербурга — рассказала «Фонтанке», что стоимость подобных иллюстраций, когда обнаженных героев рисуют на заказ, может достигать $ 1500.

В числе персонажей, которых просят нарисовать без одежды, кролик Джуди Хопс и Ник Уайлд из «Зверополиса». Кроме того, популярны лошадки мультсериала «My little pony» или «Дружба — это чудо».

С точки зрения психологии влияние такой культуры на человека может проявляться как с негативной, так и с положительной стороны. Так, подобное творчество, считает психолог Алена Бондарева, может помочь человеку справиться с жизненными событиями и переживаниями, но только пока это остается творчеством. Однако полный отказ от реальности, в данном случае человеческих форм, может привести к тяжелым последствиям, включая импотенцию.

— Опасность кроется в том, что любое избегание, отказ от реальности влечет за собой рано или поздно расплату в виде потери авторства своей жизни, иногда даже личности. Человек постепенно теряет ориентиры своих границ: своего тела, мировоззрения, допустимого и недопустимого. Теряет самоидентификацию, нравственные и личностные опоры. Может меняться сама структура мозга. В частности, отделы, отвечающие за сексуальное возбуждение, что в дальнейшем может приводить к сложностям в семейной жизни, импотенции и так далее, — высказывается Бондарева.

Другая опасность — уже на уровне закона. За распространение порнографии в России предусмотрена уголовная ответственность, и, по словам адвоката Яны Корзининой, множество подобных фурри-артов «свободно существуют в Сети ровно до того момента, пока на них не обратят внимание правоохранительные органы».

— Изготовление и распространение порнографии в России попадает под ответственность. Порнография — это демонстрация половых органов, мужских и женских. При этом женская обнаженная грудь или ягодицы порнографией считаться не будут, это классифицируется как эротика. За такой контент уголовная ответственность не предусмотрена, — рассказывает эксперт.

Нейропорно — и такое есть

Если это вы еще недостаточно расширили свои познания в разновидностях порно, то следующая новинка удивит вас еще больше. В прошлом году известный журнал Playboy впервые опубликовал кадры своего нового номера с красивой блондинкой на обложке.

Модель — Саманта Эверли. Вот только в реальности такой девушки никогда не существовало. Изображения нарисовали с помощью нейросети. На «личной странице» модели сейчас больше 230 тысяч подписчиков.

Но индустрия шагнула еще дальше, и сейчас с помощью нейросетей уже создают дипфейк-порно, где «главные герои» — известные личности, не снимавшиеся в таком жанре.

«Есть классные фильмы», но…

Ответственности за просмотр классического порно, где в главных ролях мужчина и женщина, сегодня в России нет. Только если моральная перед партнером. Но, по мнению психологов, любовь к фильмам для взрослых может отразиться на отношениях и более негативно. Кроме того, понизить самооценку.

— Исследования показывают, что мужчины чаще воспринимают сексуальные сцены в порно как норму, что может влиять на их ожидания в реальных сексуальных отношениях. Женщины могут чаще ощущать давление из-за идеализированных образов, представленных в порно, что может привести к снижению самооценки и неудовлетворенности собственным телом, — рассказывает психолог и сексолог Александра Миллер корреспонденту NGS24.RU.

Помимо этого, эксперт выделяет другие возможные проблемы от фильмов для взрослых:

может развиться зависимость от порно, что приводит к трудностям с возбуждением или достижением оргазма с партнером либо вовсе к снижению интереса к реальным отношениям;

у некоторых мужчин может развиваться эректильная дисфункция, что может негативно сказаться на сексуальной жизни;

проблемы с эрекцией;

для некоторых людей порно может стать заменой реальным интимным отношениям, что в дальнейшем может привести к социальной изоляции.

— Регулярный просмотр порно может привести к десенсибилизации, когда человек становится менее восприимчивым к сексуальным стимулам в реальной жизни. Это может быть связано с тем, что порно предлагает постоянный поток визуальных и сексуальных стимулов, которые могут искажать восприятие сексуального возбуждения. В реальной жизни таких спецэффектов вам не предложит партнер, и картинка так часто меняться не будет, поэтому вполне вероятно предложить, что реальный секс привыкшему к порно человеку перестанет приносить удовольствие, — добавляет Миллер.

При этом сексолог отмечает, что для некоторых людей порно «может быть способом расслабления и снятия напряжения, если это не переходит в зависимость».

Сексолог Светлана Готтман также находит в порнографии свои плюсы, но при этом подтверждает негативное воздействие фильмов из-за возможной зависимости.

— Например, пары смотрят для своей какой-то новизны и так далее, для своего опыта. А есть, когда это перерастает в некую зависимость. И, конечно, на мой взгляд, это не хорошо, потому что никогда всё, что есть в порнографии, невозможно повторить в реальной жизни. Как бы ты ни старался, ни хотел, там [в порно] есть стоп, камера, мотор, есть дублеры и так далее. Если люди хотят повторить всё, что есть там, это утопия для сексуальных отношений, — рассказывает эксперт.

При этом негативное воздействие, по личному опыту Готтман, проявляется чаще независимо от пола зрителя. Однако сексолог отмечает, что взрослые люди и пары самостоятельно способны выбрать, что им смотреть, а для развития сексуальных отношений бывают и полезные фильмы.

— Есть хорошие фильмы, которые, ну там, с романтическим подтекстом, с эротическим. Они очень классные, интересные, их можно смотреть, что-то можно даже брать для себя, какие-то сцены и так далее, развивать фантазию. <…> И есть вот такие ролики, которые могут принести вред психике, и такая идеализация того секса, который там видят, повторить это невозможно, — заключает Готтман.