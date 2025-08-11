НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Трагедия и балаган. Чем Юрий Бутусов «заразил» современный театр

Трагедия и балаган. Чем Юрий Бутусов «заразил» современный театр

Режиссер погиб во время отдыха на море в Болгарии

45
1 комментарий
Юрий Бутусов погиб на 64-м году жизни | Источник: Кирилл Зыков / Агентство «Москва»

Юрий Бутусов погиб на 64-м году жизни

Источник:

Кирилл Зыков / Агентство «Москва»

Бутусов — совершенно уникальная фигура для театра первой четверти XXI века. Он умел строить театр, в котором сочетались вещи, будто бы противоречащие друг другу: необыкновенная серьезность и игра на грани балагана. Подробности — в материале «Фонтанки».

Днем 10 августа стало известно о смерти знаменитого театрального режиссера Юрия Бутусова. Он погиб во время отдыха на море в Болгарии. По словам вдовы Бутусова Марии, прощание с режиссером пройдет в Москве. Затем Юрия Бутусова кремируют и похоронят на кладбище в его родном городе — Санкт-Петербурге. Дата и место прощания пока не известна.

Он ставил самые сложные пьесы Чехова, Гоголя, Тургенева, Шекспира, Юна Фоссе, в которых есть серьезнейший философский внутренний драматизм. Недаром книга Елены Горфункель о нем так и называется: «Юрий Бутусов. Балаган на руинах». Это очень точное определение. Он умел увидеть безумие мира и в Вампилове, и в Тургеневе, и в Шекспире, и в античной драматургии, и в современной западной философской драматургии Камю, в Беккете и Бюхнере, которых он ставил. В этом отношении Бутусов — очень современный режиссер, потому что сегодня мы видим со все очевидностью, что мир строится не по разумным законам, а по правилам средневекового ярмарочного гиньоля, в котором перемешаны страшное и смешное.

Для меня в его творчестве всегда была загадка. Он прошел абсолютно академическую товстоноговскую школу режиссуры. Его мастером курса в ЛГИТМиКе была Ирина Борисовна Малочевская, ученица Георгия Александровича Товстоногова. В этой школе делается упор на разбор психологических мотивов, анализ поступков — на то, что больше соответствует реалистическому, психологическому и логичному театру. И, получив эту базу, Бутусов стал режиссером безграничного воображения, которое выражалось в очень яркой театральной форме.

Мне посчастливилось увидеть его раннюю, еще преддипломную работу. Это была «Женитьба» Гоголя, которую он ставил в мастерской Кацмана — Фильштинского. Михаил Трухин играл несчастного Подколесина. У него в руках был живой кролик. И уже в этой детали была видна индивидуальность и ярчайшее игровое начало режиссера: дрожащий кролик в руках у дрожащего неудачливого жениха.

А дальше были его знаменитые спектакли — «Войцек» Бюхнера, который довольно долго шел в Театре им. Ленсовета, и «Сторож» Пинтера. В этих постановках Бутусов находил во внутренней человеческой трагедии эксцентрическое начало. Чтобы это показать, нужно было придумывать для спектаклей очень необычные формы.

И при этом Юрий Бутусов был невероятно музыкальным режиссером. Это выражалось не только в невероятном количестве музыкальных произведений внутри его спектаклей. Например, когда я писал о его сложнейшем «Макбет. Кино», я насчитал несколько десятков музыкальных треков, которые он использовал. Музыка нужна была ему не просто как некий структурный или сопроводительный элемент, а как эмоциональный беспредметный мир, который выражает то, что нельзя выразить словами. И в спектаклях Бутусова была самая разная музыка самых разных жанров — от академической до рока. И актеры должны были быть такими же выразительными, как эта музыка: не на логическом уровне, а на уровне сложнейшей эмоциональности.

Актеры обожали работать с Юрием Бутусовым. У него был этюдный метод работы, когда спектакль сочиняется не как жесткая структура, придуманная режиссером, а каким-то совершенно невероятным импровизационным способом, когда его актеры открывают в себе и в персонажах нужные мотивы путем экспериментов и «блужданий» вокруг сцен. Во всех его спектаклях — а он поставил их невероятно много, около пятидесяти — мы видим очень причудливую фактуру драматического содержания, в которой есть вариации, возвраты или сцены, которых нет в литературном тексте, но которые необходимы для того, чтобы понять, куда всё движется. И всё это служит глубокому и живому пониманию текста, который никогда не был для Бутусова чем-то академическим и застывшим, даже если был создан в семнадцатом веке или в первой половине века двадцатого. Живая человеческая спонтанность — одно из свойств его театра.

В творчестве Юрия Бутусова были разные этапы: начало работы в театре им. Ленсовета, затем «Сатирикон» в Москве, возвращение в театр им. Ленсовета. И на фоне этого были постановки других театрах и даже в других странах. Например, в Болгарии он поставил «Утиную охоту», и так Вампилова не ставил никто и никогда. Это была настоящая режиссура, создание сложнейшего игрового театрального мира. Бывают режиссеры разного типа мышления. Так вот, способ мышления Юрия Бутусова был абсолютно театральным. Он понимал театр как великую, страшную и загадочную сферу и знал, как показать то, что ему нужно, именно через эту сферу, а не литературными или кинематографическими формами.

Я счастлив, что был в составе жюри национальной театральной премии «Золотая маска», которое присудило Юрию Бутусову премию за спектакль «Чайка», поставленный в «Сатириконе». Это был спектакль о мире театра, который делает счастливым — и одновременно загадочным образом мучает и убивает. Но при этом жить без него совершенно невозможно. В каком-то смысле это было про самого Бутусова, потому что в этом мире театра он дошел до какого-то очень нервного, глубокого и современного его существа.

Он и сам иногда буквально вырывался на сцену, лично присутствовал в своих спектаклях. В «Чайке» он танцевал на сцене, как некая внутренняя энергия, которая в нас скована и скрыта, а тут высвободилась. В «Гамлете» и в «Макбет. Кино» это тоже было, и зрители в зале иногда вставали с мест и тоже начинали танцевать, как на рок-концерте.

У Юрия Бутусова был свой зритель, что является признаком настоящего первоклассного режиссера. И зритель этот был молодым, не стандартно академичным, он отзывался на дух его спектаклей через собственное острое и внутренне конфликтное мышление. Зрительный зал для Бутусова создавался на каком-то очень глубоком внутреннем уровне.

Юрий Бутусов почти успел выпустить курс учеников-режиссеров — они получали дипломы уже после его отъезда из страны. Как-то раз я говорил с ним о том, чтобы он взял мастерскую в Российском государственном институте сценических искусств. И он тогда ответил, что мастерскую хочет не актерскую или режиссерскую, а такую, которая объединила бы оба эти направления. Так действительно бывает, когда вместе учатся и режиссеры, и актеры. К сожалению, та мастерская не состоялась по организационным причинам. Но в Москве он воспитывал курсы актеров.

И сегодня «бутусовцы» есть, это его «группа крови», пусть такое выражение и выглядит немного банальным. Последние несколько лет после его отъезда за рубеж они играют без него его способом. Можно сказать, что это замечательный театральный вирус, который передался новому поколению.

Николай Песочинский
профессор кафедры русского театра Российского государственного института сценических искусств
Юрий Бутусов Смерть режиссера
Комментарии
1
Гость
6 минут
предатель
