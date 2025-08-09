НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Ярославле
Погода+22°

облачно, без осадков

ощущается как +20

5 м/c,

зап.

 753мм 53%
Подробнее
3 Пробки
USD 79,78
EUR 92,88
Сократят предприятия
Антирейтинг качества дорог
Стоимость платных парковок
Афиша на выходные
Проблемы со сливочным маслом
Загорелся магазин
Обрушится гроза
Новостройка без горячей воды
Ищут новое место под кладбище
Врач пострадал в ДТП
Культура Истории «Вертится быстрей Земля»: история супер-звезды СССР, которая вышла замуж за американского миллионера и победила рак

«Вертится быстрей Земля»: история супер-звезды СССР, которая вышла замуж за американского миллионера и победила рак

Вы точно помните ее песни из советских фильмов

228
2 комментария
На фото&nbsp;— Аида Ведищева | Источник: Kino-teatr.ruНа фото&nbsp;— Аида Ведищева | Источник: Kino-teatr.ru

На фото — Аида Ведищева

Источник:

Kino-teatr.ru

Наверняка вы когда-либо слышали строчки: «Вертится быстрей Земля». Их исполняет советская и американская певица Аида Ведищева (настоящее имя Ида Вайс), которая родилась в Казани. Редакция 116.RU расскажет о популярности, причинах эмиграции и личной жизни 84-летней артистки.

Песня в исполнении Аиды Ведищевой

Источник:

Телеканал Мосфильм. Золотая коллекция / Vk.com

Семья

Аида родилась в Казани накануне Великой Отечественной войны, 10 июня 1941 года. Родители перебрались в Татарстан по службе, раньше они жили в Киеве. Ее папа, Соломон Вайс, еврей по национальности, был профессором медицины, и его пригласили читать лекции по стоматологии в местном университете. Позже его труды использовали как учебные пособия в медицинских университетах страны. Мама Аиды, Елена Емельянова, тоже была связана с медициной: она работала хирургом.

Источник: Kino-teatr.ruИсточник: Kino-teatr.ru
Источник:

Kino-teatr.ru

Аида росла творческой девочкой и любила танцы. С 4 лет девочка начала изучать английский. Родственники семьи увлекались музыкой, поэтому в доме часто проводились домашние концерты.

Мама Аиды | Источник: Документальный фильм об Аиде Ведищевой / M.ok.ruМама Аиды | Источник: Документальный фильм об Аиде Ведищевой / M.ok.ru

Мама Аиды

Источник:

Документальный фильм об Аиде Ведищевой / M.ok.ru

Папа Аиды | Источник: Документальный фильм об Аиде Ведищевой / M.ok.ruПапа Аиды | Источник: Документальный фильм об Аиде Ведищевой / M.ok.ru

Папа Аиды

Источник:

Документальный фильм об Аиде Ведищевой / M.ok.ru

Начало карьеры

Когда Аиде-Иде исполнилось 10, семья переехала в Иркутск. Там она окончила музыкальное училище и начала играть в местном Театре юного зрителя (ТЮЗ) и Иркутском музыкальном театре.

Источник: Kino-teatr.ruИсточник: Kino-teatr.ru
Источник:

Kino-teatr.ru

По настоянию родителей Ида также получила высшее образование в институте иностранных языков (тогда она еще не догадывалась, что они ей очень пригодятся). После этого девушка уехала в Москву и подала документы в Высшее театральное училище имени Щепкина. Она сдала экзамены, но на собеседовании ей отказали.

Тогда Вайс решила начать карьеру певицы. Девушка стала участницей Харьковской и Орловской филармоний, входила в состав оркестров музыканта Олега Лундстрема и артиста Леонида Утесова, выступала с ансамблями «Мелотон», «Голубые гитары» и коллективом «Поющие новеллы».

Популярность и конфликт с властью

Вайс постепенно шла к популярности. В 1966 году о ней заговорили по всему Советскому Союзу. Тогда на экраны вышел фильм «Кавказская пленница», в котором героиня исполнила голосом Аиды «Песенку о медведях». Ради записи этой песни режиссер вызвал Ведищеву с гастролей на Дальнем Востоке. В ближайшие дни после этого фанаты раскупили 7 миллионов пластинок с этой записью.

— Она была очень популярна, потому что народу на всех концертах всегда было битком. Просто люди ее обожали, — высказывался о ее творчестве композитор Теодор Ефимов.

Источник: 24smi.orgИсточник: 24smi.org
Источник:

24smi.org

Советское начальство посчитало песню вульгарной, и певица осталась крайней. После выхода фильма на экраны она даже не увидела своего имени в титрах.

Через год Ведищева записала песню «Гуси, гуси». С ней она выступила на международном фестивале в Польше, который сравнивали с «Евровидением», и стала дипломантом.

Во время выступления в Польше распространилась новость о том, что в Прагу вошли советские танки. Ведищевой сразу стали поступать звонки из Москвы с предупреждениями, что зрители, сочувствующие чехам, могут освистать конкурсантку. Но это ее не остановило. И получилось: девушка вызвала восторг у публики! Однако она попала в так называемый черный список, в котором числились неблагонадежные артисты.

Неодобрение со стороны властей усилилось, когда на экраны вышел фильм «Бриллиантовая рука». Аида спела песню для чувственного танго «Помоги мне» и тоже не оказалась в титрах. Фильм и песня стали популярными, а певица получила предупреждение от Министерства культуры: чиновники потребовали от нее «прекратить это безобразие».

Источник: 1tv.ruИсточник: 1tv.ru
Источник:

1tv.ru

Настоящим гимном молодежи в 70-е годы стала песня «Товарищ», написанная композитором Олегом Ивановым. Артистка не побоялась исполнить эту песню на Всесоюзном конкурсе молодых композиторов, который транслировали по радио, и получила 1-е место.

Популярными также стали ее песни «Смешной паренек», «Колыбельная медведицы» из детского мультфильма о медвежонке «Умка», «Первая весна», «Я буду ждать тебя» из кинофильма «Белый рояль».

Ведищеву не пропускали на телевидение, ограничивали в концертах. Более того, когда композиция «Лесной олень» стала победителем в популярной программе «Песня года», ее вместо Аиды пригласили исполнять Большой детский хор Центрального телевидения и Всесоюзного радио. В середине 70-х годов имя и фото артистки вовсе исчезли с афиш, а видеопленки и магнитные записи были размагничены и уничтожены. Если бы Ведищева не составляла собственный архив-дискографию, то знаменитые песни были бы утеряны.

Источник:

116.RU

Переезд в США

Устав от давления, 39-летняя Аида решила уехать в США. Она эмигрировала в Штаты в 1980 году. За границей ей пригодилось знание языка.

— Когда все сели в самолет, маленький самолет вдруг стал символом свободы. Все обнимались, кричали, целовались, все были какие-то сумасшедшие, — делилась Ведищева.

В Штатах артистка начала учиться в театральном колледже. Через 2 года она уже выступала в концертном зале Нью-Йорка — Карнеги-холле. Продюсером стал Джо Франклин, который ранее работал с Барбарой Стрейзанд. После переезда Ведищева даже сменила имидж — стала блондинкой.

Источник: Kino-teatr.ruИсточник: Kino-teatr.ru
Источник:

Kino-teatr.ru

Позже она переехала в Калифорнию из-за проблем со здоровьем и взяла себе псевдоним Amazing Aida (Удивительная Аида). Она часто выступала в клубе в Беверли-Хиллз. Аида стала первой эстрадной певицей из России, покорившей Америку. Вокалистка специализировалась на бродвейских мюзиклах и сама писала музыку.

— Я стала «агентом Аиды Ведищевой», то есть я делала так: приходила в парике и говорила: «Вот так и так, есть такая-то звезда из России». Одним словом, я стала заключать контракты сама для себя, — рассказывала сама Аида.

Также артистка исполняла русские и цыганские романсы, а также еврейские народные песни. В репертуаре Ведищевой были композиции на английском и русском языках, такие как «Баллада о Чернобыле», «Старый сад», «Я вернусь, Москва!», «Жизнь — это музыка», «Рождество». Кроме того, Аиде принадлежит мюзикл «Шедевр и поющая Свобода», посвященный теракту 11 сентября 2001 года.

Источник: Документальный фильм об Аиде Ведищевой / M.ok.ruИсточник: Документальный фильм об Аиде Ведищевой / M.ok.ru
Источник:

Документальный фильм об Аиде Ведищевой / M.ok.ru

— Это надо было иметь бойцовский характер и рассчитывать на свою силу, чтобы знать, что ты не едешь в никуда, — размышляла подруга Аиды Виолетта Монова о ее эмиграции.

Ее песни также радовали фанатов в Советском Союзе, там они выходили на пластинках. В 2002 году Аида выпустила диск в стиле ретро и назвала его «Где-то на белом свете». Позже стали появляться клипы, в которых использовались кадры из фильмов и концертной хроники 60–70-х годов.

На фото певице 65 лет | Источник: Документальный фильм об Аиде Ведищевой / M.ok.ruНа фото певице 65 лет | Источник: Документальный фильм об Аиде Ведищевой / M.ok.ru

На фото певице 65 лет

Источник:

Документальный фильм об Аиде Ведищевой / M.ok.ru

В 2017 году в Екатеринбургском театре поставили спектакль, посвященный творчеству артистки. В 2019-м на экраны вышел документальный фильм «Легенды музыки. Аида Ведищева».

Ведищева почти каждые полгода летала в Россию и без афиш концертов собирала огромные залы фанатов, но для нее это была уже совсем другая страна.

Личная жизнь

Впервые Вайс вышла замуж в 20 лет. Ее возлюбленным стал артист цирка, акробат Вячеслав Ведищев. Муж дал ей новую фамилию, а она добавила к своему имени одну букву. По ее словам, чтобы избежать антисемитских настроений, которые существовали в руководстве Совгосконцерта. Вскоре у молодоженов родился сын Владимир, но после этого пара рассталась.

На фото&nbsp;— Аида с сыном | Источник: 24smi.orgНа фото&nbsp;— Аида с сыном | Источник: 24smi.org

На фото — Аида с сыном

Источник:

24smi.org

Вторым мужем Аиды стал пианист и руководитель ансамбля, в котором она работала, Борис Дверник. Ведищева была старше супруга на 9 лет. Совместного будущего у них не было — они разошлись, а позднее Борис покончил жизнь самоубийством.

В 45 лет певица снова вышла замуж. Ее избранником стал миллионер Джей Маркафф, который был старше ее на 15 лет. Оказалось, что муж был против ее певческой карьеры, и брак быстро распался. А вот развод длился аж 3 года.

Источник: Kino-teatr.ruИсточник: Kino-teatr.ru
Источник:

Kino-teatr.ru

В начале 90-х врачи диагностировали у Аиды рак желудка в запущенной стадии. Они не рекомендовали делать операцию, но женщина настояла на своем. Всё это время рядом с ней был друг, израильский бизнесмен Наим Беджим. Он поддержал ее в решении сделать операцию, и не напрасно: болезнь отступила. Аида вышла замуж за Беджима, и пара до сих пор счастлива вместе.

Аида со своим последним мужем | Источник: 1tv.ruАида со своим последним мужем | Источник: 1tv.ru

Аида со своим последним мужем

Источник:

1tv.ru

Сейчас

Сейчас Ведищевой 84 года, и она до сих пор живет в Калифорнии. После пандемии ковида артистка редко выходит на сцену. Интересно, что она всегда считала родиной именно Россию и благодарила Советский Союз за прекрасное воспитание и образование. Она даже признавалась, что мечтает о большом концерте именно в России. Но за все эти годы Америка стала для нее вторым домом.

Ранее мы рассказывали об актрисе Елене Шаниной из Казани, которая сыграла Эллочку-людоедку в «12 стульях». Несмотря на то что в свои 25 лет она потеряла всю свою семью, Елена не сдалась и исполнила свою мечту о сцене. Ее заметили режиссеры и приглашали сниматься в кино и играть в театре.

ПО ТЕМЕ
Регина АлтынбаеваРегина Алтынбаева
Регина Алтынбаева
Корреспондент 116.RU
Певица Судьба США Советский Союз
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Инженер1
38 минут
Отлично, Аида! Голос зачотный!
Гость
13 минут
Лучшая певица детства.Все песни перепевали.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Выглядит оплеухой от АВТОВАЗа». Обсуждаем цену новой Lada Iskra и риски провала проекта
Артем Краснов
Мнение
Учитель начальных классов рассказал, почему на самом деле молодые педагоги увольняются из школ
Сергей Кукушкин
Учитель из Екатеринбурга
Мнение
«Разные цены для туристов и местных»: российская туристка рассказала, как отдохнула в Грузии и сколько потратила
Тома Минадзе
корреспондент
Мнение
«Все мои куклы немного странные, с дурнинкой»: гномов российской рукодельницы скупают по всему миру
Марина Митина
Мнение
«Как изменились поезда, вау!» мама из Самары — о плюсах и минусах путешествия на поезде
Александра Исмайлова
журналист
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление