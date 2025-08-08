«Дворник Семен Степанович задумчивый, меланхоличный»: история кукольника с марионеткой, который выступает на набережной

Знакомьтесь, это Артур и Семен Степанович Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU

На набережной в Перми время от времени можно увидеть крошечного дворника-старичка Семена Степановича . Он деловито подметает своей маленькой метлой дорожки, а вокруг него моментально собираются дети и взрослые. Семен Степанович — это кукла-марионетка. Его движения удивительно похожи на настоящие человеческие, как будто кукла оживает. Всё это — заслуга кукольника, уличного артиста и многодетного отца Артура Кучукбаева. Семена Степановича он смастерил сам.

Артур рассказал нашим коллегам из 59.RU, почему он выступает на улице, как он мастерит кукол, почему ушел с денежной должности и как однажды он чуть не погиб.

«В театре я работал круглые сутки»

Артур Кучукбаев летом часто выступает на пермской набережной со своей куклой-дворником Семеном Степановичем. Каждое выступление не похоже на предыдущее. Артур говорит, что, взаимодействуя со зрителем на улице, он никогда не знает, каким будет финал. В этом уличном мини-спектакле зритель — такой же полноправный участник и режиссер .

Кусочек выступления Артура Кучукбаева на набережной Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU

В начале представления Артур играет на своей электронной шарманке. После Семен Степанович знакомится со зрителями. Желающим Артур даже разрешает попробовать управлять куклой . Именно это вызывает у зрителей небывалый интерес, они очень аккуратно тянут за нити, чтобы не навредить Семену Степановичу: всё же он из папье-маше, хоть и двигается удивительно реалистично.

Девушка захотела попробовать побыть кукольником Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU Пермячка захотела, чтобы Семен Степанович танцевал под звуки шарманки Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU

Сам Артур 10 лет работал артистом театра кукол «Туки-Луки», а с 2022 года открыл свою кукольную студию «Крылатый дом».

«Из „Туки-Луки“ я ушел по одной главной причине: мне хотелось быть чаще с семьей, — рассказал Артур. — У меня родился ребенок, и практически он рос без меня. Я круглосуточно был в театре и очень редко видел его. Постоянно были премьеры, а я там работал не только актером, но был еще и художником, соответственно, большая ответственность, много работы».

Но совсем бросить творчество Артур не смог. Три года назад он решил восстановить детскую кукольную студию «Крылатый дом» в ПДНТ «Губерния» — ее закрывали после смерти худрука и режиссера Елены Медведевой.

«Я знал, что театр создавать очень тяжело, тем более создавать частный театр, но есть такая категория людей, наверное, которые не могут что-то не делать, — поделился Артур. — Я не могу не делать кукол и не могу не играть спектакли ».

Артур проверяет, всё ли в порядке у Семена Степановича Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU Над набережной разносятся звуки шарманки. Это электронный современный инструмент, стилизованный под старину. В ней есть карта памяти, на которой около сотни треков. Артур помнит их порядок наизусть Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU

«Уличный театр свободен, но и жесток»

Во время гастролей с «Туки-Луки» труппа часто ездила по другим городам и в том числе выступала на уличных фестивалях. Объехали все города — от Омска до Ярославля. На пермской набережной Артур выступает с куклой всего второй сезон. Более того, кукольник путешествует с уличными выступлениями и по другим городам. Артур уже побывал со своими куклами на улицах Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Семенова. Сейчас планирует поездки в Уфу, Альметьевск и Тулу.

«Вообще, в России сейчас очень мало уличных марионеточников , очень мало, — говорит Артур. — В Перми у нас никого нет, а по России от силы пять человек наберется».

Артур честно говорит, что просто решил попробовать занять свою нишу . Зрительский интерес очень вдохновляет кукольника.

В обычной же жизни Артур работает бутафором, то есть мастерит декорации. Среди заказчиков глэмпинг-клубы, школы танцев, частные заказчики. А улица дарит кукольнику ощущение свободы и диалога со зрителем .

«Я помню, как первый раз решился выйти выступить на улице в одиночку, — вспоминает Артур. — Честно, было в тот момент страшно. Даже ноги подкашивались. Ну, потому что нет защиты. Выступая на улице, я знаю: тут вся ответственность на тебе . Уличный театр, с одной стороны, очень свободен, но он очень жесток. Ты зависим от погоды, зависим от потока людей, зависим от того, что здесь может происходить, и всё время ты должен быть готов, быть мобильным, двигаться куда-то, подстраиваться».

«Держал у себя в голове образ Славы Полунина»

О своем герое Артур рассказывает с удовольствием. У Семена Степановича свой характер: он молчалив, любит наблюдать и на ветер слов не бросает.

«Он задумчивый, меланхоличный, неразговорчивый, это я сразу понял , — рассказывает Артур. — Я сначала хотел, чтобы он был, наоборот, болтливый, и механику даже ему сделал на рот, но в итоге кукла немножко по-другому себя „повела“. И я неожиданно решил, что он должен подметать, потому что подметать улицу — это такой простой ход, но он оказался очень близок к людям».

Маленькие сценарии для уличных зарисовок с дедушкой-дворником помогает придумывать семилетняя дочка Артура (всего у артиста трое детей). Она же попросила сделать Семена Степановича похожим на профессора Дамблдора из «Гарри Поттера». Но Артур захотел воплотить другой образ.

Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU

«Для себя, когда я его делал, держал у себя в голове образ Славы Полунина , — рассказывает Артур. — Я подумал, что он должен быть такой же лиричный, как Слава Полунин».

Вячеслав (Слава) Полунин — советский и российский клоун, режиссер, актер, мим. Народный артист России. Автор и постановщик клоунских номеров, реприз, масок, героев, спектаклей. В 1968 году организовал мим-театр «Лицедеи», ставший популярным на весь Советский Союз, как и его главный персонаж Асисяй.

Свою уличную куклу Артур очень любит. Персонаж дедушки-дворника напоминает ему о его бабушке и дедушке , с которыми связаны его детские годы, лето в деревне, воспоминания… Сейчас Артур вручную создает жену Семена Степановича и его сына. Каждую куклу мастер вяжет из проволоки. Каркас получается очень анатомическим. Нить приводит в действие мельчайшие повороты головы, рук и ног. Сверху на проволочный каркас мастер наносит папье-маше.

«Кукла еще не расписана, есть только каркас, но уже веришь ему, в нем есть какая-то живая асимметричность , живая неровность, так не напечатаешь на 3D-принтере», — говорит Артур.

Мастер рассказывает, что бабушка-кукла будет абсолютно с противоположным характером, чем Семен Степанович. А для их сына Артур создает сразу три куклы: это малыш, мальчик и взрослый. Идея — показать жизнь сына в разном возрасте. Все эти герои лучше раскроют образ Семена Степановича.

В руках Артура кукла дворника оживает, и даже кажется, что у него есть мимика. Но у Семена Степановича лицо просто нарисовано.

Артур при создании своего персонажа вдохновился образом лиричного Славы Полунина Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU

«Значит, это хорошая кукла, со стороны зрителю кажется, что кукла как будто с живой мимикой, но это всего лишь отражение внутреннего сопереживания , — отметил Артур. — На самом деле маска лица остается неподвижной, но вот это — та магия кукольного театра, которая случается здесь и сейчас».

У Семена Степановича есть даже секретный трюк: иногда он летает на метле. А еще он любит чистоту и может подметать мусор, если кто-то из проходящих сорит. Все эти фишки делают персонажа очень фактурным и запоминающимся. Некоторые зрители на набережной уже узнают Артура и его куклу.

Во время выступления любой может положить в деревянный чемоданчик деньги.

«Желание зрителя что-то отдать взамен, положить монетку — это тоже важная часть уличного театра, — добавляет Артур. — В этот момент мне очень дорого то, что люди готовы поделиться. Пусть хоть это и будет пять рублей».

На набережной выступает много уличных музыкантов. Сам Артур выступает в другое время и специально на большой дистанции, чтобы не мешать другому артисту трудиться на улице.

Свой образ Артур называет образом шарманщика папы Карло Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU

« Я уважительно отношусь к тем артистам, кто вышел на улицу , потому что это требует большой смелости и силы духа», — подчеркнул собеседник.

«Не всё в мире ради денег».

Интересно, что до работы в театре Артур был поваром японской кухни.

«Вообще, рестораны были готовы платить очень хорошие деньги, — вспоминает Артур. — Я, будучи молодым, очень много зарабатывал и мог бы остаться в этой сфере ради денег и дальше зарабатывать, но всё в мире делается не только ради денег ».

Позже Артур ушел в театр «Туки-Луки».

«Я считаю, что зарывать свой талант — это грех, — объяснил свой уход из бизнеса собеседник. — Мечтал стать мультипликатором, а потом в моей жизни появились настоящие наставники, мне вообще везло на учителей. Один из них — кукольник с мировым именем Сергей Кудимов».

Сергей Кудимов — актер и режиссер, основатель и художественный руководитель пермского театра кукол «Туки-Луки», заслуженный артист России.

Артур поделился, что не пожалел о своем выборе в пользу творчества . Сам он из обычной семьи: мама работала бухгалтером, отец — мастером-фрезеровщиком.

Артур выступает у малого амфитеатра набережной Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU

«Мне порой вообще кажется, что я всего лишь инструмент для чего-то. Если я живу, значит, меня для чего-то оставили здесь, — отмечает Артур. — Дважды было в моей жизни, что смерть ходила буквально рядом со мной, но я выжил».

Артур рассказал, что однажды чуть не погиб в ДТП, когда ехал на велосипеде друзей, у которого отказали тормоза. В последний момент он смог увернуться от удара об машину . Артур добавил, что в молодости его младший двоюродный брат разбился в смертельной аварии.

Еще один жуткий инцидент произошел в бассейне, когда Артур сделал неудачное сальто при прыжке в воду.

«Я чуть не разбил свою голову, высота там была приличная, и я понимал, что у меня сейчас голова летит ровно на вот этот бетонный бортик, — рассказал Артур. — Каким-то невероятным усилием я смог выровнять тело и буквально впритирку с бортиком нырнул под воду, правда, всё равно сильно зацепил руку».

Сейчас Артур готовится к поездке по городам России. Его пригласили выступить в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Своим главным тылом и музой Артур называет свою супругу . Она фотограф. Пара воспитывает сына и двух дочек. Своих кукол Артур делает в единственном экземпляре, в этом процессе ему всегда помогают его дети.

«Создание куклы — своего рода рождение. Но я не люблю сравнивать, потому что кукла неживая. Она получает душу от кукловода и от зрителя» , — считает Артур.