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Культура Не отличить: что известно о сестрах-близняшках, которые сыграли главные роли в сериале на «России 1»

Не отличить: что известно о сестрах-близняшках, которые сыграли главные роли в сериале на «России 1»

Пытаемся угадать, где Екатерина, а где Татьяна

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В новом сериале играют сестры из Кандров | Источник: Екатерина Журавлева / Vk.comВ новом сериале играют сестры из Кандров | Источник: Екатерина Журавлева / Vk.com

В новом сериале играют сестры из Кандров

Источник:

Екатерина Журавлева / Vk.com

Этим летом телеканал «Россия 1» запустил российско-турецкий сериал «Сестры» (16+). Главные роли в нем исполняют 26-летние близняшки Екатерина и Татьяна Журавлевы, которые родились в башкирском селе Кандры. Рассказываем, что о них известно.

Дружные сестренки | Источник: Instagram* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Дружные сестренки | Источник: Instagram* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Дружные сестренки

Источник:

Instagram* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Екатерина и Татьяна родились в декабре 1998 года. К сожалению, их отец Александр скончался через 10 месяцев, не дожив даже до второго дня рождения дочерей. Обе актрисы тем не менее с теплотой говорят о папе. Татьяна описывала отца как «трудолюбивого, веселого и отзывчивого блондина-романтика».

Будущие артистки в детстве любили смотреть сериалы с бабушкой и мечтали однажды сами оказаться на экранах телевизоров. Они успели попробовать себя в танцах, моделинге, вокальном искусстве, рисовании.

Знаете, кто есть кто? | Источник: Екатерина Журавлева / Vk.comЗнаете, кто есть кто? | Источник: Екатерина Журавлева / Vk.com

Знаете, кто есть кто?

Источник:

Екатерина Журавлева / Vk.com

Высшее образование Журавлевы получили в легендарном ВГИКе. Екатерина и Татьяна попали на курс к заслуженному деятелю искусств Владимиру Грамматикову — педагогу, который, по их словам, тонко чувствует природу актера. Еще во время учебы им довелось сыграть свои первые роли на сцене, но обеих тянуло на экран. Отсчетом их телевизионной карьеры стал сериал «Гранд» (16+), в котором обе сыграли эпизодические роли.

Впоследствии они часто оказывались вместе в одних и тех же проектах. Одним из них стала нашумевшая в 2023 году экранизации романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» (18+). Впрочем, и в этом фильме много экранного времени Журавлевы не получили.

В июне же 2025-го вышел сериал «Сестры» (16+), где на главные роли близняшки подошли как нельзя кстати. Их игру высоко оценил режиссер Егор Баринов, особенно с учетом того, что актрисам приходилось говорить на турецком.

Кадры из сериала | Источник: Kinopoisk.ruКадры из сериала | Источник: Kinopoisk.ru

Кадры из сериала

Источник:

Kinopoisk.ru

Сериал рассказывает историю разлученных в детстве близняшек — Алисы и Сони. Их мать, Анна, спасаясь от деспотичного мужа, смогла забрать с собой лишь одну дочь — Алису. Вместе с новым возлюбленным, турком Ахметом, они уехали в Турцию, где девочка росла в благополучной и любящей семье. Соня же осталась в Москве с отцом — суровым и властным человеком, и с малых лет училась выживать в сложных условиях. Спустя годы судьба неожиданно сводит сестер в Турции. После трагического происшествия Соня теряет память, и Алиса, увлекшись ее мужем, решает выдать себя за сестру.

При этом сам сериал пока получил смешанные отзывы, поводом для критики часто служат затянутые и скучные сцены в сюжетной линии о Турции, но при этом многие отмечают обаятельность главных персонажей. Кстати, съемки на море стали для Екатерины первым выездом за границу. Они проходили в одном из самых живописных городов Турции — Фетхие.

О личных отношениях сестер-близняшек известно мало. Екатерина встречалась с Александром Гончаровым, однокурсником по ВГИКу, но пара рассталась, и сейчас Екатерина, как пишут некоторые СМИ, в отношениях с молодым человеком, известным под псевдонимом Федор Лимански. Он активно делится моментами из жизни в Telegram-канале, который ведет вместе с девушкой.

Татьяна информацией о своих отношениях с представителями противоположного не делится.

В этом же году оценить игру сестер можно будет в новом проекте — сериале «Гипнозис» (18+), который расскажет об умеющем читать мысли детективе, способном видеть будущее, адвокате и священнике, который видит прошлое людей. В нем Журавлевы исполнят второстепенные роли Виолетты и Камилы. Но как определить, кто из них кто? Попробуйте сами.

ТЕСТПройден 6 раз
Кто есть кто?

* Экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ

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Антон СеливерстовАнтон Селиверстов
Антон Селиверстов
Журналист UFA1.RU
Сестры Сериал Кандры Кино Фильмы Турецкое кино
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