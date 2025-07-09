«Если я попал сюда, значит, всё не просто так»: художник из Португалии переехал в Россию и пишет картины нефтью

Кристиан Апостол больше 10 лет живет в Татарстане Источник: Лина Саитова / 116.RU

В Татарстане живет художник из Португалии Кристиан Апостол. Его картины есть у многих артистов российской эстрады, а некоторые портреты он пишет не красками, а нефтью. Наши коллеги из 116.RU поговорили с художником и узнали, как он оказался в Казани, для чего он пишет портреты нефтью и какие проекты он выпустит в ближайшем будущем.

Кристиан Апостол родился и вырос в Молдавии. Он сразу подчеркивает, что его имя и фамилия настоящие, а не псевдоним, как многие могут подумать.

— Бывает, с кем-то говорю, что-то комментирую, а потом вижу, что приписывают: «Это его псевдоним» — и так далее. Приходилось везде писать и говорить, что меня действительно так зовут, — с улыбкой объясняет художник.

У Кристиана довольно творческая семья: мама преподавала хореографию, а отец был дирижером оркестра. Однако оба приняли решение заниматься бизнесом, из-за чего уехали за границу.

Будущий художник тогда окончил 9-й класс. Вместе с семьей он переехал в Португалию, где на протяжении шести лет изучал искусство в художественной школе в Лиссабоне. Апостол говорит, что Португалия стала для него домом и местом для творчества.

— Рисовал и писал картины сколько себя помню. Всю осознанную жизнь. Я хотел делиться своим видением, снами. В какой-то момент понял, что человек всегда видит свои собственные образы и вкладывает то, что хочет. А я хотел передать то, что видел. Решил делать это через искусство, — отмечает Кристиан.

Я думаю, что именно из-за этого я стал художником. Я пишу картины, чтобы люди могли увидеть и прочувствовать мой внутренний мир. Кристиан Апостол художник

В Португалии молодой художник написал картину «Артист». Она стала одной из первых работ, которую ему удалось продать. За нее тогда заплатили 75 евро. Кристиан на тот момент был студентом. Тогда у него появилась уверенность, что он сможет зарабатывать искусством и ничем кроме этого не заниматься. А на вырученные с той картины деньги он купил книги.

После Лиссабона он продолжил обучение в Дании, где познакомился с супругой (сейчас они в разводе). Она приезжала в Копенгаген из Нижнекамска. Именно так художник оказался в Татарстане, где живет уже 12 лет. Большую часть времени он прожил в Нижнекамске, а зимой текущего года переехал в Казань. Он отмечает, что здесь чувствует себя как дома. Объясняет просто: менталитет ближе.

— В 2011 или 2012 году я решил посмотреть в интернете, что из себя представляет Татарстан. Почему-то мне показалось, что информации было мало. А еще на картинках абсолютно все мужчины носили папахи из овчины. Но я отчетливо помню, что первая красивая картинка, которую я увидел, была мечеть Нижнекамска. Конечно, она показалась мне тогда больше, но была невероятно красивой, — вспоминает Кристиан.

«Нет удовольствия — поешь чак-чак» Источник: Кристиан Апостол / Личный архив

Художник считает, что серьезно начал заниматься карьерой, уже будучи в Нижнекамске. Здесь у него появилась узнаваемость, к нему часто подходили жители и просили автограф. К тому же его первые выставки прошли именно в Татарстане. Начал он с уже родного Нижнекамска, потом — Казань, Москва, Питер. А дальше были Венеция, Каир, Лиссабон, города в Испании и Сербии.

— Я стараюсь выставлять не меньше 30 картин. Но на первой выставке было только 20. Тогда просто у меня картин особо-то и не было. Я был гол как сокол. Начинал всё с нуля, — с улыбкой рассказывает Кристиан.

В Нижнекамске, к слову, авторский стиль Кристиана получил свое название. Помогла с этим его теща. Она, увидев картины художника, без промедления заявила: это ассоциативный символизм.

— Она очень начитанная и мудрая женщина. Мне понравилось название, да и показалось, что оно соответствует мне и моему стилю. Так и называлась моя первая выставка в Татарстане — «Ассоциативный символизм», — говорит художник.

Кристиан вдохновлялся работами Пабло Пикассо и Сальвадора Дали. Их он называет своими учителями и добавляет, что художники были такими же революционерами, как и он сам.

— У меня, можно сказать, аллергия на классицизм. Если чему-то больше 5 лет, то у меня аллергия. Для меня это уже что-то скучное. А скукота страшнее смерти, как по мне, — объясняет художник.

Последние два года Кристиан работает над проектом, который называется «Алга Татарстан». Он изображает портреты людей, которые сделали Татарстан таким, каким его все знают сейчас. Художнику осталось внести последние штрихи. Всего для этой выставки у него получилось более 40 работ. Говорит, что точное количество назвать не может: уже сбился со счета.

Я подумал: если я попал сюда, значит, всё не просто так. Мне понравилось гостеприимство, в республике очень открытые люди. И татарская кухня, конечно. Чувствую себя здесь как дома. Кристиан Апостол художник

Портреты деятелей Татарстана представят на сессии Госсовета республики. Лично ее посмотреть не получится, но, возможно, художник поделится фотографиями и видео со своей аудиторией. Конечно, если разрешат.

— Пока писал картины, параллельно изучал весь путь этих людей, всю карьеру. Начиная от того, где родился, и заканчивая нынешним временем. Мне помогает это в работе: я передаю вещи через символы. Именно через них пытаюсь передать весь жизненный путь, — говорит Кристиан.

Отличительная особенность этих картин — они написаны нефтью. Такую необычную технику художник начал использовать в 2023 году. Тогда его попросили придумать что-то, что могло бы привлечь туристов в Нижнекамск. Ассоциация с нефтеперерабатывающими заводами и самой нефтью сразу же пришла в его голову.

Портрет главы Татарстана Рустама Минниханова, написанный нефтью Источник: Кристиан Апостол / Личный архив

Кристиан признаётся: первые холсты он испортил, когда пробовал писать картины нефтью. С материалом было работать непривычно, потребовалось время, чтобы изучить его. Он подчеркивает, что у владельцев нефтяных компаний сейчас висят портреты от него, написанные нефтью.

Художник добавляет, что больше любит писать картины о своих чувствах, нежели портреты. Потому что так у него получается вложить больше своего глубокого смысла.

— Искусство — это общение, а живопись — это просто инструмент, через который можно передать какие-то мысли. Так, чтобы привлечь внимание, чтобы эти мысли зашли к разным людям. Интересно, что человек смотрит и дополнительно свой смысл может вложить, получить какую-то более объемную картину происходящего, — поясняет Кристиан.

Картины художника, по его словам, есть практически на всех континентах. У многих медийных людей есть портреты, написанные Кристианом. Например, они есть в коллекциях певицы Ольги Бузовой, комика Дениса Дорохова, актрисы Лики Осиповой и солистки группы «Краски» Оксаны Ковалевской. Все они находили работы художника с помощью социальных сетей.

Кристиан Апостол и комик Денис Дорохов Источник: Кристиан Апостол / Личный архив

А в прошлом году свой портрет у Кристиана приобрел певец Филипп Киркоров. Картину художник написал еще в 2019 году, когда услышал песню «Цвет настроения синий». Признаётся, что тогда трек вдохновил его, ведь к Киркорову тогда пришла новая волна популярности.

Я написал портрет Киркорова сразу после Бузовой. Эта картина побывала на выставках в Москве и Венеции. Я всё время периодически выставлял ее где-то. Кристиан Апостол художник

Помощник певца связался с Кристианом осенью и рассказал, что Филипп Киркоров хочет приобрести эту картину. Художник лично поехал к нему домой и отвез портрет.

— На этой картине изображена вся его жизнь. Я изобразил его в виде сфинкса, потому что увидел в нем что-то такое… Если присмотреться, то там можно найти разные моменты из его жизни. Наверное, именно это его и зацепило. Приехал к нему уже поздно ночью, передал картину. Мы пили кофе и разговаривали о Молдавии, — вспоминает Кристиан.

О стоимости своих картин Кристиан напрямую не отвечает. Лишь подчеркивает, что ему хватает средств, чтобы наслаждаться жизнью и полностью посвящать себя творчеству.