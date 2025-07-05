Гонения, травля и самая авторитетная музыкальная школа: история всемирно известных сестер Гнесиных

Пять сестер основали известную Гнесинку Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Евгения, Елена, Мария, Елизавета, Ольга. Пять сестер Гнесиных родились в Ростове, перебрались в Москву и открыли там ставшее известным во всем мире музыкальное училище. 161.RU рассказывает, как в этой истории переплелись миланский Ла Скала, студенческие протесты, Константин Станиславский и родина сестер.

Откуда музыка?

Фабиан Гнесин родился в 1837 году в «бедном еврейском местечке» на территории современной Белоруссии. Он рос без отца, хотел получить образование и избежать набора в рекруты. И сбежал в город Вильно, где поступил в «рассадник свободомыслия и безверия» — местное раввинское училище. Здесь готовили казенных раввинов и учителей для еврейских казенных школ. В отличие от духовных раввинов, которые прежде всего толковали еврейский закон, казенные отвечали за оформление метрик — данных о рождении, браке и смерти — и взаимодействие общины с властью.

Фабиан Гнесин Источник: Мемориальный музей-квартира Ел. Ф. Гнесиной

В 1862 году Фабиан завершил учебу и через год женился на Бейле Флетзингер. Она на год младше, дочь известного в городе скрипача-клезмера Исайи Флетзингера. Клезмеры исполняли народную музыку восточноевропейских евреев. Балагур и остряк Исайя Флетзингер получил прозвище Шайка Файфер — буквально «свистун». Он славился не только игрой на скрипке, но и потрясающим голосом. Сама Бейла — певица-любительница. Интересный факт: ее сестры тоже посвятили жизнь музыке. Например, певица Елизавета Данишевская выступала в Санкт-Петербурге, Генриетта Флетзингер была пианисткой, а певица Цецилия Каведани окончила Петербургскую консерваторию и стала солисткой миланского Ла Скала. В 1880-м она и ее театр приезжали с гастролями в Ростов. Правда, местная критика разнесла Каведани в пух и прах. И судя по всему, певица этот город больше не посещала.

Бейла Гнесина Источник: Мемориальный музей-квартира Ел. Ф. Гнесиной

В 1863-м Фабиан и Бейла Гнесины переехали в Ростов-на-Дону. Фабиан впервые в истории города получил должность общественного раввина. Он стал членом городской управы, отвечал за сбор и распределение денег. Известно, например, что он собрал 16 тысяч рублей на строительство новой хоральной синагоги. Гнесин состоял и в комиссии, которая собирала средства на возведение в Ростове памятника императору Александру II.

У Фабиана и Бейлы Гнесиных родились девять детей: четверо братьев и пять сестер. Семь из них связали жизнь с музыкой. А шестеро — пять сестер и брат — создали знаменитую Гнесинку.

Дом, где жили Гнесины Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Основной мотив

15 февраля 1895 года в Москве в доме фон Шлиппе в Гагаринском переулке открыли Музыкальное училище имени Е. и М. Гнесиных. Оно появилось вслед за Московской и Петербургской консерваториями. Идея открытия принадлежит сестрам Евгении и Елене Гнесиным — последняя и возглавила училище. Сестер поддержал руководитель Московской консерватории Василий Сафонов. Впоследствии владелицами учебного заведения стали Елена и Мария Гнесины. Но работали и развивали его и огромный комплекс, который из него вырос, все пять сестер и брат. Речь, кроме названных выше, еще об Ольге, Елизавете и Михаиле Гнесиных.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Через несколько лет после открытия училище Гнесиных получает репутацию одного из лучших в столице. Учеников становилось всё больше. И в 1900-м заведение переехало в дом Полетаевой на Собачьей площадке. В 1901 году здесь открылся класс скрипки под руководством Елизаветы Гнесиной-Витачек. Еще через два года Евгения Савина-Гнесина основала детский хор — первый в музыкальных заведениях столицы. В 1905 году открыли класс виолончели.

После революции училище по настоянию Елены Гнесиной национализировали. Это произошло в 1919 году. Учебное заведение переименовали во Вторую Московскую государственную музыкальную школу. А еще через год разделили — на Третий государственный показательный техникум и Детскую школу I ступени (школу-семилетку). Елена Гнесина возглавила оба заведения.

Так появилась двухступенчатая система. На младшей ступени, в школе, обучали детей. А на старшей, в техникуме, готовили взрослых-профессионалов. Позже — с открытием института — система преобразовалась в трехступенчатую непрерывную систему музыкального образования. Она действует и сегодня.

— Когда в первые годы советской власти проводилась реформа музыкального образования, то в основу ее легли передовые методы музыкальной педагогики, применявшиеся Гнесиными, и программы, созданные ими по принципу всестороннего музыкального обучения, — писала ученица Гнесиных Надежда Светозарова.

В течение следующих десяти лет после национализации в Гнесинке появился «творческий отдел» — отдел музыки и композиции, открыли кружок изучения методики игры на фортепиано и класс духовых инструментов.

А в 1929-м Елену Гнесину начали травить члены Российской ассоциации пролетарских музыкантов (РАПМ). Они считали ее методы слишком буржуазными. Гнесину отстранили от руководства техникумом — она стала заведующей учебной частью, а потом ушла и с этой должности. Музыкальные школы в стране объявили ненужными, с чем Елена Гнесина пыталась бороться и победила. В 1932-м РАПМ прекратил существование, а Елену Гнесину восстановили в должности. За это время в Гнесинке появился класс камерного пения, камерного ансамбля, оперный класс и симфонический оркестр. А еще техникуму передали дополнительное здание на Собачьей площадке — доходный дом Хомякова.

С началом Великой Отечественной войны в 1941 году заведение Гнесиных закрылось. Но лишь на пару недель. 16 октября оно прекратило работу, но в ноябре снова открылось. К слову, даже война не помешала расширению: в 1944-м Гнесины открыли уже институт. Его возглавила Елена Гнесина. А почти сразу после войны, в 1946-м, появилась спецшкола-десятилетка при этом институте. В феврале 1947-го на Воровского (сейчас — улица Поварская) открыли новое здание института.

Проект здания института на Поварской Источник: Российская академия музыки имени Гнесиных

В 1951-м начали травить Елизавету и Михаила Гнесиных. Это было связано с кампанией против космополитизма. В 1952 году Елизавету уволили из института без ведома директора и сестры Елизаветы — Елены Гнесиной. Должности лишился и Михаил. В 1953-м Елизавета заболела и вскоре умерла. Через год не стало Михаила.

Заведение Гнесиных продолжило расти: открывались новые отделения, классы, факультеты, кафедры. В 1958-м заработал концертный зал при институте. А еще через два года в Уфе появился филиал Гнесинки. В 60-х построили общежитие для студентов института, школа-десятилетка переехала в дом на Фрунзе. В эти же годы здание школы-семилетки на Собачьей площадке снесли. Учебное заведение переехало в доходный дом Шуваловой.

«Гнесинский период» учебного заведения закончился в конце 60-х. К этому моменту из шестерых создателей в живых осталась лишь Елена Гнесина. Она ушла из жизни в 1967 году. В 1969-м в ее квартире создали музей.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Пять нот

Все сестры Гнесины — Евгения, Елена, Мария, Елизавета и Ольга — родились в Ростове. Четыре старшие сестры в сознательном возрасте уехали в Москву и окончили Московскую консерваторию. Младшая, Ольга, с раннего возраста жила с сестрами и стала одной из первых учениц и выпускниц их училища. Все пять посвятили жизнь обучению и воспитанию будущих музыкантов.

Старшая

Евгения Савина-Гнесина, старшая дочь Фабиана и Бейлы, родилась в 1870 году. Первоначальное музыкальное образование она получила в Ростове, а в 13 лет ее отправили учиться в Московскую консерваторию. Евгения стала пианисткой. Ее учили известные композиторы Сергей Танеев и Антон Аренский.

Евгения Гнесина была «тонкой, поэтичной, даже несколько мечтательной, олицетворением женственности, сердечности и мягкости». К ней тянулись окружающие — в том числе потому, что она «всегда умела разрешать [конфликты] объективно, справедливо и с большим тактом». Во время учебы у Евгении собирался кружок, состоявший из молодых музыкантов — в основном студентов и выпускников консерватории. Участники показывали свои сочинения, выпускали рукописные журналы «Кузьмич», «Жив курилка» и «Мысль и чувство».

Для сестер, которые позже тоже перебрались в Москву, Евгения стала второй матерью. Она много работала, чтобы их содержать.

— Разные невзгоды нашей жизни нередко вызывают во мне чувство неудовольствия против несправедливости судьбы, заставляющей тебя работать до устали для блага семьи, работать больше всех других нас. Ты находишь полное удовлетворение в самих этих трудах своих на благо родных, жертвуешь свой труд, всё свободное время для добывания средств на содержание сестер, отказываясь от всяких других удовольствий, радующих молодую жизнь, — писал ей отец Фабиан Гнесин, после смерти которого в 1891 году Евгении стало еще сложнее.

Источник: Мемориальный музей-квартира Ел. Ф. Гнесиной

Она преподавала сначала в консерватории, а затем — в Музыкально-драматическом училище при Обществе друзей литературы и искусства. Там Евгения познакомилась с Константином Станиславским, с которым дружила всю жизнь.

В большинстве источников говорится, что идея открыть училище принадлежит сестре Евгении Елене Гнесиной. Но Надежда Светозарова утверждает, что на самом деле придумала учебное заведение именно Евгения. В 1895 году она вместе с Еленой и еще одной сестрой Марией основала Училище Е. и М. Гнесиных. По одной из версий, здесь «Е» — это Евгения и Елена, «М» — Мария. Евгения стала художественным руководителем. Она разрабатывала общие направления, перспективы развития и учебные программы. Вела класс фортепиано и преподавала теорию музыки. А в 1903 году собрала в училище детский хор. Она же ставила для него спектакли.

В 1919 году Гнесинскую школу национализировали и разделили на детскую школу и техникум. Евгения Гнесина стала заведующей фортепианным отделом техникума. В начале 20-х годов она вела курсы и в Московской консерватории. Тогда же разработала программу для детских музыкальных школ первой ступени. Эту программу утвердили по всей стране.

В 1901 году Евгения Гнесина вышла замуж за профессора Московского университета, историка Англии Александра Савина. С тех пор она носила двойную фамилию. Савин часто ездил с командировками в Британию. Но из-за Первой мировой войны ему пришлось сделать перерыв. В 1922-м у Савина появилась возможность поехать в Англию продолжить исследование. Но почти сразу после приезда в Лондон он сильно простудился и в начале января 1923 года умер, так и не вернувшись домой. Евгения пережила мужа на 17 лет. Детей у них не было.

Директор

Елена Гнесина была на четыре года младше Евгении. В 1885 году она, как и старшая сестра, поступила в Московскую консерваторию. Ее преподаватель Ферруччо Бузони считал Елену единственной толковой ученицей: «Все русские были лентяи, но Гнесина по-настоящему талантлива». В 1891 году он позвал ее с собой за границу, предрекая большую карьеру. Но Елена осталась учиться и окончила консерваторию как пианистка. Интересный факт: товарищами Гнесиной в то время были композиторы Александр Скрябин и Сергей Рахманинов. После учебы Елена преподавала и выступала с концертами. Ей довелось играть с Пабло Казальсом — одним из крупных виолончелистов XX века.

Источник: Мемориальный музей-квартира Ел. Ф. Гнесиной

Елену Гнесину вспоминали как энергичного, смелого, решительного и волевого человека. Ее прямолинейность иногда доходила до резкости. А еще, что неудивительно, современники говорили о большом организаторском таланте Елены Гнесиной.

В 1895 году Елена с сестрами Евгенией и Марией открыла училище имени Гнесиных и возглавила его, взяв на себя административные и организационные вопросы. Она проанализировала, как организовали учебный процесс в Московской консерватории, и на базе этого разработала свою преподавательскую методику. Создала здесь женский хор и руководила им, вела фортепианный класс. Она же разработала и ввела курс методики преподавания.

Именно по настоянию Елены в 1919 году школу национализировали — она сама попросила об этом Анатолия Луначарского. Елена стала сначала заведующей, а потом директором техникума и школы при нем. В 1925-м техникуму присвоили имя Гнесиных. Но через четыре года началась травля, из которой, правда, Елена вышла победительницей. Ее сначала сместили с должности, но через три года восстановили.

​Во время войны Гнесина эвакуировалась в Казань, но через три месяца вернулась в Москву и выстроила работу Гнесинки. Даже в военное время училище не перестало работать. В конце концов Гнесина добилась организации на его базе вуза. Его открыли в 1944 году и назвали Государственным музыкально-педагогическим институтом имени Гнесиных.

В конце 40-х Елена, ее семья, учебное заведение и многие его педагоги снова попали под травлю. Их преследовали из-за национальности в рамках «кампании против космополитизма». В результате Гнесинку покинули родные Елены — сестра Елизавета и брат Михаил. В начале 50-х обоих не стало.

Елена Гнесина пережила своих сестер и брата. Она умерла в 1967 году. Через два года в квартире Гнесиной создали мемориальный музей, где сохранили прижизненную обстановку. Каждый год 31 мая — в день рождения Елены — гнесинцы собираются на Новодевичьем кладбище, чтобы почтить ее память.

Совладелица

Точный год рождения Марии Гнесиной неизвестен, — по разным данным, это либо 1871, либо 1874, либо 1876-й. В 1891-м Мария приехала в столицу к старшим сестрам. Она, тоже пианистка, окончила консерваторию в 1895 году, получила педагогическую квалификацию. И тогда же с сестрами основала учебное заведение, став его совладелицей.

Источник: Мемориальный музей-квартира Ел. Ф. Гнесиной

Мария Гнесина как педагог в основном работала с детьми. Увлекалась живописью, декоративным искусством.

— Она была очень талантлива и как музыкант, и как педагог. Она пела, прекрасно писала стихи, одарена живописными способностями, художественно рукодельничала. Ее внешность очень гармонировала с ее внутренним миром: светлые волосы, светящиеся добротой глаза. Со своей спокойной улыбкой она внушала окружающим доверие и успокоенность. Мне приходилось при­сутствовать на ее уроках с детьми <…>. При большой требовательности она была очень терпелива, добра и спокойна. Дети очень любили ее и отве­чали хорошей работой, — писала о ней пианистка Софья Апфельбаум.

Марии не стало рано. Она умерла в 1918 году — в 44 года. Замужем никогда не была.

Скрипачка

Елизавета Гнесина-Витачек — единственная скрипачка среди своих сестер-пианисток. Она родилась в 1876 году. Тоже училась в Московской консерватории. Елизавета была скромной, обаятельной и доброжелательной. Но педагогом оказалась требовательным, принципиальным и отличалась «непримиримостью к проявлениям дурного вкуса».

Кроме музыкального, у Елизаветы было и поэтическое увлечение: с 12 лет она писала стихи. Несколько строк напечатали в журнале «Вестник Европы». Некоторые ее произведения легли в основу романсов.

В 1901 году Елизавета окончила консерваторию и начала преподавать в Гнесинке, в которой проработала всю жизнь. Елизавета открыла класс скрипки. Так в училище и школе появился струнный отдел, который его создательница и возглавила.

Во время войны в 1941–1942 годах Елизавета Гнесина преподавала в музыкальной школе в Казани. В 1944-м с основанием института имени Гнесиных Елизавета стала и. о. профессора кафедры струнных инструментов. А позже — заведующей оркестровым отделом только что созданной школы-десятилетки. Она вела классы сольфеджио, камерного ансамбля, в детской школе руководила оркестровым классом.

Источник: Мемориальный музей-квартира Ел. Ф. Гнесиной

В 1901 году Елизавета вышла замуж за скрипача Александра Вивьена. В браке с ним пробыла шесть лет. У пары родился сын Александр, но прожил он лишь восемь лет. Мальчик был музыкально одарен и оставил после себя несколько произведений. В 1909 году Елизавета вышла замуж во второй раз — за скрипичного мастера Генриха Витачека. У них родился сын Фабий Витачек, который впоследствии стал композитором и профессором Гнесинки. В 1936-м Елизавета развелась и с Генрихом.

В последние годы жизни Елизавету травили в институте — шла кампания против космополитизма — и в 1952 году уволили. Это произошло без ведома директора и сестры Елены. Елизавета заболела и вскоре умерла.

Младшая

Ольга Александрова-Гнесина — младшая из сестер. Она родилась в 1881 году, как и ее старшие сёстры, в Ростове. Но с раннего детства жила в Москве в окружении музыкантов.

Источник: Мемориальный музей-квартира Ел. Ф. Гнесиной

Музыкальное образование Ольга получала в училище сестер. Она стала ученицей в год основания заведения — в 1895-м. А в 1901-м была одной из первых выпускниц. Наставница Ольги, старшая сестра Елена, была к ней строга. И, к слову, даже во взрослом возрасте.

— Ольга лично ни разу не услышала похвалы от своей строгой учительницы и о своих успехах узнавала только через третьи лица. <…> Надо заметить, что, несмотря на то, что О. Ф. Гнесина была чрезвычайно ответственным, увлеченным педагогом, руководившие училищем старшие сёстры очень строго и придирчиво следили за ее работой и лишь после тридцати (!) лет стажа доверили ей готовить старших учеников к выпуску училища, — говорится в воспоминаниях на сайте музея имени Елены Гнесиной.

Во время Великой Отечественной войны Ольга Александрова-Гнесина и ее муж какое-то время жили в эвакуации в Свердловске. Там Ольга работала в музыкальной школе. В 1944 году открыли институт имени Гнесиных. Ольга помогала формировать отдел общего фортепиано. А после открытия школы-десятилетки в 1946 году преподавала и там, возглавив в первый год фортепианный отдел. Ее описывали как «увлеченного и вспыльчивого педагога». Кроме того, талант она считала важнее трудолюбия.

​Ольга любила театр. Она участвовала и в любительских постановках, и в спектаклях Малого театра. Занималась живописью и собирала собственную коллекцию. В ней были работы кисти Исаака Левитана и Мартироса Сарьяна.

Ольга удочерила и воспитала осиротевшую в восемь лет девочку Елизавету Кудряшову. Та стала ученицей приемной матери, а затем и коллегой. ​С будущим мужем Дмитрием Александровым Ольга долгое время дружила. У него было двое приемных детей. Только они и ее дочка выросли, Ольга и Дмитрий поженились.

Гнесинке Ольга отдала 60 лет жизни.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Дополнительная нота

У сестер Гнесиных было четверо братьев, но лишь двое из них связали жизнь с музыкой. И только один, Михаил, работал в Гнесинке. О нем тоже расскажем.

Источник: Мемориальный музей-квартира Ел. Ф. Гнесиной

Михаила Гнесина называют главой большой композиторской школы гнесинцев и одновременно причисляют к «забытым» композиторам. Он основал отдел и кафедру композиции на базе Гнесинки и воспитал многих известных авторов.

Михаил Гнесин родился в 1883 году. В 17 лет попытался поступить в Московскую консерваторию, но его не приняли. Зато через год зачислили в консерваторию в Санкт-Петербурге. Наставником Гнесина стал Николай Римский-Корсаков, у которого Гнесин учился вместе с композитором Игорем Стравинским. В те же годы Гнесин познакомился с представителями Серебряного века: Александром Блоком, Федором Сологубом и Константином Бальмонтом. Гнесин сблизился также со Всеволодом Мейерхольдом. Работал в студии режиссера и писал музыку для его постановок.

В 1905 году Гнесин присоединился к студенческому движению и участвовал в протестах. За это его арестовали и на время исключили из консерватории. А через четыре года имя Михаила появилось на доске выдающихся выпускников консерватории.

После учебы Михаил много путешествовал. Он бывал в Греции, Египте, Италии, Палестине, Германии. Какое-то время жил на юге России. Сначала работал в Екатеринодаре (современном Краснодаре) и на родине — в Ростове. Благодаря Гнесину в городе стали проводить музыкальные фестивали, праздники искусств. Он же открыл в Ростове Музыкальную библиотеку имени Римского-Корсакова и три музыкальные школы. Одна из них до сих пор носит имя Михаила Гнесина. В те же годы он был известен в трех учебных заведениях Ростова: преподавал в музыкальном училище, руководил консерваторией, был профессором археологического института. И всё это — на фоне Первой мировой и Гражданской войн.

Сидят: Михаил и Елена Гнесины. Стоят: Елизавета Гнесина-Витачек (слева) и Ольга Александрова-Гнесина Источник: Российская академия музыки имени Гнесиных

С 1923 года Михаил работал в техникуме имени Гнесиных. Здесь он пережил травлю со стороны РАПМ. В конце десятилетия представители ассоциации получили немало руководящих позиций и высоких постов. Их боялись. Но Михаил открыто им возражал, за что его преследовали. Но в 1932-м, с роспуском РАПМ, всё закончилось.

В 1944-м Гнесин возглавил кафедру композиции на базе только что открывшегося института имени Гнесиных. Но через несколько лет его снова травили. Причины две: Гнесин не поддержал критику музыкантов-формалистов и в стране началась кампания против космополитизма. Противники Михаила требовали закрыть его кафедру. Тогда он решил уйти на пенсию и передал руководство ученику Араму Хачатуряну.

После ухода из Гнесинки Михаил работал над статьями и книгой воспоминаний о своем наставнике Римском-Корсакове.

Михаил был дважды женат. Брак с первой женой Надеждой продлился 27 лет. У них родился сын Фабий, который из-за психического расстройства всю жизнь был на попечении отца. Надежда умерла в 1934 году. Через семь лет, не выдержав условий блокады и эвакуации, умер и Фабий. Ему было 35. После смерти первой жены Михаил Гнесин женился во второй раз — на студентке Галине Ванькович, которая была на десять лет младше его.

Сам Гнесин умер от инфаркта в 1957-м — ему было 74 года.

В Ростове на здании № 48А в переулке Газетном семья исследовательницы творчества Михаила Гнесина Людмилы Рыбальченко установила табличку о том, что здесь когда-то жил Михаил Гнесин. А на ростовском «Проспекте звезд» в 2020-м в честь него открыли звезду.

В этом доме жил Михаил Гнесин Источник: Евгений Вдовин / 161.RU