Посмотреть на звезд кино, подняться в небо на аэростате: афиша фестивалей в Ярославской области

В выходные 5–6 июля в Ярославской области запланировано много ярких праздников и фестивалей. Публикуем афишу.
- Фестиваль «В кругу семьи»
- Праздник поэзии в Карабихе
- День молодежи в Рыбинске
- Фестиваль «Рыбинское небо»
- «Шукшинские лавочки» в Любиме
- «Экофест» в Ярославле
- Сабантуй
Фестиваль «В кругу семьи»
5 июля в Ярославле откроется 20-й кинофестиваль «В кругу семьи» (6+). Открытие мероприятия состоится в КЗЦ «Миллениум». Здесь звезды кино и театра пройдут по красной ковровой дорожке. На площади перед КЗЦ «Миллениум» пройдет бесплатный концерт Гоши Куценко, веселые игры, мастер-классы, будут работать фотозоны, предусмотрена детская анимация и автограф-сессии с артистами и блогерами.
Программа 5 июля (КЗЦ «Миллениум»):
15:00 — веселые игры, фотозоны, детская анимация и мастер-классы для всей семьи, автограф-сессии с актерами и блогерами;
15:00–16:00 — музыкальное выступление на площади у КЗЦ «Миллениум» Гоши Куценко и группы «ГК»;
16:00 — проход звезд по красной дорожке. Участниками станут Федор Добронравов, Виктор Добронравов, Александр Самойленко, Андрей Чадов, Оксана Сташенко, Яна Поплавская, Елена Захарова, Валерий Баринов, Олег Тактаров, Сергей Горобченко, Екатерина Копанова, Юлия Такшина, Алла Юганова, Ольга Смирнова и другие актеры, а также блогеры-миллионники.
Также в рамках фестиваля с 5 до 9 июля в ярославских кинотеатрах пройдут бесплатные показы фильмов — участников кинофестиваля. С подробной программой можно ознакомиться на нашем сайте.
Праздник поэзии в Карабихе
5 июля в музее-заповеднике Н. А. Некрасова в Карабихе пройдет Некрасовский праздник поэзии «Золото сердца народного» (0+). Событие соберет литераторов и деятелей культуры из разных регионов страны.
На территории усадьбы пройдут мастер-классы, уличные спектакли и концерты с участием творческих коллективов региона. Детей и взрослых ждут экскурсии и конкурсы, народные гулянья, усадебные игры. Все желающие смогут попробовать свои силы в создании «Народной поэмы».
Особыми гостями праздника станут народный артист России Валерий Баринов и актриса Волковского театра Наталья Асанкина.
Вход на территорию усадьбы свободный, экскурсии в зданиях музея — по билетам.
Программа праздника
У бюста Н. А. Некрасова
10:20 — выступление ярославских поэтов.
Фестивальный парк
10:30-11:00 — праздничная увертюра «Гуляние».
Сценический комплекс
11:00–11:05 — композиция «Золото сердца народного» в исполнении звонаря Сергея Крючкова и Камерного мужского хора «Лодья»;
11:05–11:30 — официальное открытие 58-го Всероссийского Некрасовского праздника поэзии;
11:30–12:50, 14:55–15:30 — концертная программа «Золото сердца народного» с участием специального гостя Международного кинофестиваля «В кругу семьи» народного артиста РФ Валерия Баринова, Камерного мужского хора «Лодья», джазового квартета Ильи Ершова, народного коллектива ансамбля танца «Молодость»;
12:55–14:55 — поэтический фестиваль региональных отделений писательских союзов России «Дороже отчизны — не знал ничего!»;
16:30–17:20 — моноспектакль актрисы театра им. Федора Волкова Натальи Асанкиной «От сердца к сердцу: про наше русское, родное…».
Верхний парк
11:00–12:00 — фестиваль юных поэтов «Цветет счастливейшее племя!»;
12:10–13:20 — музыкальная интерактивная программа семейного этно-клуба «Любо-дорого» «И ликует всё вокруг!»;
13:30–14:10 — спектакль театра кукол «Ежики» «Петрушкины истории»;
14:20–15:20 — мастер-класс Алексея Голованова по игре на народных музыкальных инструментах.
Партер
11:00–15:00 — акция «В гостях у музея»: интерактивная инсталляция «Оранжерея искусств», интерактивная поэтическая площадка «Народная поэма», семейный конкурс рисунка на асфальте «Мастерская живописцев», фотозона «Запечатлей себя навек»;
14:00–15:30 — фестиваль молодых поэтов «Дружба и молодость наша!»;
15:35–16:00 — церемония закрытия праздника с участием фольклорного коллектива «Свитлица», Презентация произведений, созданных на интерактивных площадках «Оранжерея искусств» и «Народная поэма».
На территории
10:00–16:00 — усадебная ярмарка «Живут же люди в том краю!» (у въездных ворот).
В зданиях музея
11:00–15:00 — экскурсии по экспозиции «Не бойся горького забвенья…», детскому литературному Музею Деда Мазая. Выставки «Их жизнь — сюжеты для романов», «Последнее лето» (к 150-летию приезда Н. А. Некрасова в Карабиху) в Западном флигеле;
12:00 — показ фильма «Тайна Черной Руки» (12+) в рамках Международного кинофестиваля «В кругу семьи» (Большой дом).
День молодежи в Рыбинске
5 июля в Рыбинске отметят День молодежи (0+). Мероприятие пройдет с 12:00 до 21:00 на площадке у ДС «Полёт». Гостей ждут мастер-классы, показательные выступления, флешмоб, фестиваль красок, экстрим-шоу и много интерактивных площадок, концерты рыбинских музыкальных коллективов, рок-концерт и музыкальная программа от кавер-группы «Radio BABA». Завершится праздник ярким диджей-сетом и дискотекой.
Вход свободный.
Программа праздника
12:00 — открытие праздника, флешмоб и рождение новой молодой семьи;
14:00 — показательные выступления по джампингу, воздушной акробатике, айкидо, карате, фитнес-аэробике и тхэквондо; благотворительный турнир по жиму лежа и строгому подъему на бицепс; интерактивные площадки и мастер-классы; уникальная платформа для съемки панорамных видео в формате «Видео 360°»;
15:00 — выступления кавер-группы Radio Baba. В программе хиты европейских вечеринок 90-х, этно-поп, хаус, а также любимые русские хиты в кавер-версиях. Показ мод, вокал и танцы от молодых талантов Рыбинска;
16:15 — экстрим-шоу;
16:40 — фестиваль красок;
18:30 — рок-концерт;
19:30 — фаер-шоу;
20:00 — диджей-сет и дискотека.
Фестиваль «Рыбинское небо»
5 июля на аэродроме Южном в поселке Кстово Рыбинского района пройдет седьмой ежегодный авиационный фестиваль «Рыбинское небо» (0+). На него съедутся авиаторы, парашютисты, любители технических видов спорта со всей страны. Показательные выступления проведут чемпионы Европы и мира, состоится Кубок России по парашютному спорту имени Валентины Терешковой.
Также на площадке фестиваля откроется выставка самолетов, вертолетов, парапланов, авиамоделей. Организаторы подготовили также концертную и развлекательную программу, фуд-фестиваль «Космический пикник», ярмарку народных промыслов и сувениров, детскую развлекательную программу. Если позволит погода, пройдут подъемы на тепловых аэростатах.
Событие пройдет с 12:00 до 22:00. Вход свободный.
«Шукшинские лавочки» в Любиме
5 июля в Любиме пройдет фестиваль «Шукшинские лавочки» (6+). Сам писатель, драматург и кинорежиссер Василий Шукшин лично никогда не был в Любиме и его окрестностях, но именно здесь, в настоящей русской глубинке, живут его герои.
В программе фестиваля — масштабная выставка исторических фотографий, посвященных традиционному чаепитию с самоваром. Здесь же посетители смогут увидеть образцы самоваров, посуды, текстиля и другие бытовые предметы, сопутствующие традиционному русскому чаепитию. Во время фестиваля произойдет историческое событие: возвращение на родину и передача в дар городу уникального самовара местных мастеров.
Также организаторы обещают выступление музыкантов, творческие мастер-классы и настоящее самоварное чаепитие с разнообразными угощениями для всех гостей.
Площадкой события станет Центр Детского творчества Любима (ул. Советская, 19). Вход свободный.
Выставки в рамках фестиваля продлятся до 8 июля.
Программа фестиваля
11:00 — открытие фестиваля, приветственное слово организаторов и городской администрации;
11:15 — открытие выставки исторической фотографии «За столом у самовара»;
11:20 — выступление Анны Орловой, директора музея имени Вадима Юрьевич Орлова в Ярославле, и передача в дар городу Любиму самовара работы братьев Кондратьевых;
11:30 — фрагмент литературного очерка прочитает Надежда Иванова, директор Дома культуры деревни Раслово;
11.40 — лекция научного сотрудника Ярославского художественного музея-заповедника Ларисы Полушкиной об истории самовара на Руси;
12:00 — лекция историка искусства Анны Малаховой об истории и традициях русского чайного застолья с самоваром;
13:00 — модное дефиле «Русские смыслы»;
13.45 — «Вечные уроки Шукшина» — беседа за круглым столом с участием представителей культурного сообщества Любима и приглашенных гостей.
«Экофест» в Ярославле
5 июля в Ярославле состоится городской экологический фестиваль «Экофест» (6+). Мероприятие пройдет с 12:30 до 18:00 на Даманском острове. В программе мастер-классы по экологии, ботанике и флористике, танцевальная программа и конкурсы для всей семьи.
На некоторые активности требуется предварительная регистрация.
Сабантуй
6 июля в Ярославле пройдет праздник «Сабантуй» (0+). Мероприятие состоится на площадке у «Колеса обозрения». Начало в 13:00.
Сабантуй — ежегодный народный праздник окончания весенних полевых работ у татар и башкир. Название так и переводится с тюркских слов «сабан» (плуг) и «туй» (праздник).