Посмотреть на звезд кино, подняться в небо на аэростате: афиша фестивалей в Ярославской области

5 июля в Ярославле откроется 20-й кинофестиваль «В кругу семьи» (6+). Открытие мероприятия состоится в КЗЦ «Миллениум». Здесь звезды кино и театра пройдут по красной ковровой дорожке. На площади перед КЗЦ «Миллениум» пройдет бесплатный концерт Гоши Куценко, веселые игры, мастер-классы, будут работать фотозоны, предусмотрена детская анимация и автограф-сессии с артистами и блогерами.

Программа 5 июля (КЗЦ «Миллениум»):

15:00 — веселые игры, фотозоны, детская анимация и мастер-классы для всей семьи, автограф-сессии с актерами и блогерами;

15:00–16:00 — музыкальное выступление на площади у КЗЦ «Миллениум» Гоши Куценко и группы «ГК»;

16:00 — проход звезд по красной дорожке. Участниками станут Федор Добронравов, Виктор Добронравов, Александр Самойленко, Андрей Чадов, Оксана Сташенко, Яна Поплавская, Елена Захарова, Валерий Баринов, Олег Тактаров, Сергей Горобченко, Екатерина Копанова, Юлия Такшина, Алла Юганова, Ольга Смирнова и другие актеры, а также блогеры-миллионники.

Также в рамках фестиваля с 5 до 9 июля в ярославских кинотеатрах пройдут бесплатные показы фильмов — участников кинофестиваля. С подробной программой можно ознакомиться на нашем сайте.