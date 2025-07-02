Концерт Гоши Куценко, встречи с актерами, бесплатные фильмы: программа кинофестиваля в Ярославле

С 5 по 9 июля 2025 года в Ярославле пройдет юбилейный 20-й кинофестиваль семейных и детских фильмов «В кругу семьи».
Организаторы анонсируют масштабное открытие фестиваля с прохождением звезд по красной дорожке, семейным праздником на площади, концертом Гоши Куценко, а также бесплатные кинопоказы, мастер—классы, игры, творческие встречи, кинофорум.
Публикуем расписание событий для зрителей.
- Красная дорожка со звездами и концерт Гоши Куценко
- Бесплатные кинопоказы
- Бесплатные спецпоказы
- Творческие встречи с актерами
Красная дорожка со звездами и концерт Гоши Куценко
5 июля в КЗЦ «Миллениум» пройдет торжественная церемония открытия фестиваля «В кругу семьи» (6+). В программе:
15:00 — веселые игры, фотозоны, детская анимация и мастер-классы для всей семьи, автограф-сессии с актерами и блогерами;
15:00 — 16:00 — музыкальное выступление на площади у КЗЦ «Миллениум» Гоши Куценко и группы «ГК»;
16:00 — проход звезд по красной дорожке. Участниками станут Федор Добронравов, Виктор Добронравов, Александр Самойленко, Андрей Чадов, Оксана Сташенко, Яна Поплавская, Елена Захарова, Валерий Баринов, Олег Тактаров, Сергей Горобченко, Екатерина Копанова, Юлия Такшина, Алла Юганова, Ольга Смирнова и другие актеры, а также блогеры-миллионники.
Гоша Куценко — актер театра и кино, в его фильмографии более 190 картин, в том числе «Любовь-морковь» (12+), «Упражнение в прекрасном» (18+), «Со мною вот что происходит» (18+), «Елки» (6+), сериал «Скорая помощь» (16+) и другие проекты.
Бесплатные кинопоказы
5 июля
КЗЦ «Миллениум» (Ярославль, Которосльная наб., 53)
19:00 — «Каруза» (6+) — семейный, военный, исторический (Россия);
Кинозал «Киномакс» (ТРЦ «Аура», Ярославль, ул. Победы, 41)
10:30 — «Геройчики. Незваный гость» (0+) — семейный, приключения, комедия (Россия);
12:00 — «Мой дикий друг» (6+) — комедия, семейный (Россия);
14:00 — «В объятиях дерева» (12+) — драма (Иран);
18:00 — «Мой дружок — киллер» (18+) — драма, комедия (Италия).
6 июля
Кинозал «Киномакс» (ТРЦ «Аура», Ярославль, ул. Победы, 41)
10:00 — детские короткометражные фильмы (6+);
10:30 — «Бем и я» (6+) — анимация, приключения (Мексика);
12:00 — детские короткометражные фильмы (12+);
12:30 — «Супер Ван Ван»(6+) — семейный, комедия (Китай);
14:00 — короткометражные фильмы (12+);
14:30 — «Пальма 2» (6+) — семейный, приключения (Россия);
16:00 — короткометражные фильмы (16+);
17:00 — «Надежда» (12+) — драма (Турция);
18:00 — короткометражные фильмы (18+);
19:00 — «Элизий» (12+) — драма (Индия).
КЗЦ «Миллениум» (Ярославль, Которосльная наб., 53)
12:30 — «Солдатик» (6+) — драма, военный (Россия).
7 июля
Кинозал «Киномакс» (ТРЦ «Аура», Ярославль, ул. Победы, 41)
10:00 — детские короткометражные фильмы (6+);
10:30 — «Суворовец. 1944» (6+) — приключения, военный, семейный (Россия);
12:00 — детские короткометражные фильмы (12+);
12:30 — «Крылья мечты» (12+) — драма (Индия);
14:00 — короткометражные фильмы (12+);
14:30 — «Время дождя» (16+) — драма (Россия, Беларусь);
16:00 — короткометражные фильмы (16+);
16:30 — «Овечка Сады» (12+) — драма (Сенегал);
18:00 — «Цинтун и Куйхуа» (12+) — драма, семейный (Китай);
18:00 — короткометражные фильмы (18+);
8 июля
Кинозал «Киномакс» (ТРЦ «Аура», Ярославль, ул. Победы, 41)
10:00 — детские короткометражные фильмы (6+);
10:30 — «Пальма» (6+) — семейный, приключения (Россия);
12:00 — детские короткометражные фильмы (12+);
12:30 — «Ритмы мечты» (6+) — комедия, мелодрама (Россия);
14:00 — короткометражные фильмы (16+);
14:30 — «Тайна черной руки» (12+) — комедия, приключения, семейный (Россия);
16:00 — короткометражные фильмы (18+);
16:30 — «Граждане крыши» (12+) — социальная драма (Казахстан);
18:00 — короткометражные фильмы (18+);
18:30 — «Два сердца» (12+) — драма (Эфиопия).
9 июля
Кинозал «Киномакс» (ТРЦ «Аура», Ярославль, ул. Победы, 41)
10:30 — «Парный матч» (12+) — спорт, семейный (Тайвань);
13:00 — «Луч солнца» (16+) — драма (Южная Корея);
16:00 — «Часы для Веры» (12+) — мелодрама (Россия);
18:00 — «Планета 7693» (12+) — фэнтези, фантастика, семейный (Черногория, Сербия, Северная Македония).
Бесплатные спецпоказы
8 июля пройдут бесплатные показы фильмов на разных площадках Ярославля и области.
Ярославль и Вятское
Куда идти:
КЗЦ «Миллениум» (Ярославль, Которосльная наб., 53);
кинозал «Киномакс» (ТРК «Альтаир», Ярославль, Ленинградский просп. д.123);
кинотеатр «Киноформат» (ТРК «Яркий», Ярославль, просп. Машиностроителей, 30/18);
киноконцертный зал села Вятское (Ярославская область, с. Вятское, ул. Советская, 8).
Что покажут на этих площадках:
10:30 — «Бем и я» (6+)- анимация, приключения (Мексика);
12:30 — «Супер Ван Ван»(6+) — семейный, комедия (Китай);
14:00 — короткометражные фильмы (12+);
17:00 — «В объятиях дерева» (12+) — драма (Иран);
19:00 — «Элизий» (12+)- драма (Индия);
Рыбинск
Куда идти:
МУК «Общественно-культурный центр» (Ярославская область, Рыбинск, ул. Чкалова, 89).
Что покажут:
12:00 — «Бем и я» (6+) — анимация, приключения (Мексика);
14:00 — «Супер Ван Ван»(6+) — семейный, комедия (Китай);
18:00 — «Тайна черной руки» (12+) — комедия, приключения, семейный (Россия);
19:30 — «Элизий» (12+) — драма (Индия);
Творческие встречи с актерами
Заслуженная артистка России Оксана Сташенко
5 июля
Тутаев: молодежный центр «Галактика» (проспект 50-летия Победы, 25А) в 11:00 с показом кинофильма «Тайна черной руки» (12+).
8 июля
Рыбинск: «Общественный культурный центр» (ул. Чкалова, 89) в 17:00 с показом кинофильма «Тайна черной руки» (12+).
Народный артист России Валерий Баринов и актриса Елена Захарова
5 июля
Музей-заповедник Н. А. Некрасова «Карабиха» (д. Карабиха, ул. Школьная, 2А) в 11:00 с показом кинофильма «Тайна черной руки» (12+).
Актер Сергей Горобченко
6 июля
Борисоглебский районный культурно-досуговый центр» (п. Борисоглебский, ул. Первомайская, 4А) в 15:00 с показом кинофильма «Тайна черной руки» (12+).
Заслуженный артист России Виктор Добронравов
6 июля
КЗЦ «Миллениум» в 11:20 (нужна регистрация на сайте КЗЦ «Миллениум») с показом кинофильма «Солдатик» (6+).