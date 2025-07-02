Концерт Гоши Куценко, встречи с актерами, бесплатные фильмы: программа кинофестиваля в Ярославле

16:00 — проход звезд по красной дорожке. Участниками станут Федор Добронравов, Виктор Добронравов, Александр Самойленко, Андрей Чадов, Оксана Сташенко, Яна Поплавская, Елена Захарова, Валерий Баринов, Олег Тактаров, Сергей Горобченко, Екатерина Копанова, Юлия Такшина, Алла Юганова, Ольга Смирнова и другие актеры, а также блогеры-миллионники.

15:00 — веселые игры, фотозоны, детская анимация и мастер-классы для всей семьи, автограф-сессии с актерами и блогерами;

Гоша Куценко — актер театра и кино, в его фильмографии более 190 картин, в том числе «Любовь-морковь» (12+), «Упражнение в прекрасном» (18+), «Со мною вот что происходит» (18+), «Елки» (6+), сериал «Скорая помощь» (16+) и другие проекты.