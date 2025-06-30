Завершается фестиваль Театральной недели в Ярославле: афиша на 30 июня

30 июня в Ярославле состоится финальный день Театральной недели, приуроченной к 275-летию Волковского театра. Из-за дождя часть запланированных событий отменили. Ниже — актуальная афиша на день.
Программа на 30 июня
Парк Стрелка
17:00–18:00 — Театрализованный концерт «Добро пожаловать, или Какой театр без сказки» (0+);
20:00–22:00 — Концерт «ПодаРОК» группы longlong «Всё о тебе и рок-н-ролле» (16+).
Остров Даманский
15:00–16:00 — Поэтическое представление «Следствие вели с Федорой» от Ярославского колледжа культуры (0+);
17:00–18:00 — Семейная спортивная диско-программа «Аншлаг! Овации! Игра!» от ДК «Судостроитель» (0+).
Советская площадь
19:00 — Симфонический оркестр Большого и Мариинского театров под управлением Валерия Гергиева (6+).
Завершит Театральную неделю шоу на площади Волкова с исторической реконструкцией и 3D-мэппингом на фасаде театра. Мероприятие запланировано на 23:30.