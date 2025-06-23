В Ярославской области пройдет бесплатный концерт звезды шансона

В Ярославской области бесплатный концерт даст певец и музыкант Сергей Трофимов. Выступление звезды шансона пройдет 28 июня в Ростове Великом на фестивале современной песни «Ростов Великий. Фест» (0+). Площадкой мероприятия станет Соборная площадь.
«Этот незабываемый день наполнится авторской музыкой и яркими выступлениями», — рассказали в администрации Ростовского округа.
Помимо Сергея Трофимова участниками события станут солисты, этно-группы и ансамбли, исполняющие авторскую музыку. Кроме того, в рамках фестиваля пройдут мастер-классы, экскурсии и ярмарка ремесел.
Сергей Вячеславович Трофимов (он же Трофим) — российский автор-исполнитель песен, музыкант, певец, поэт, композитор. Заслуженный артист РФ.
Программа фестиваля
12:00-15:00 — открытие фестиваля под открытым небом с интерактивной программой на территории Кремля;
15:00-16:00 — мастер-класс по колокольному звону от ансамбля «Колокола России».
16:00 — выступление Елизаветы Долженковой;
16:20 — выступление Анастасии Медной;
16:35 — выступление ансамбля «Сирин Край»;
16:55 — совместное выступление Марии Киндсфатер и ансамбля «Сирин Край»;
17:15 — выступление группы SKAZKI;
17:35 — выступление Марии Каретиной;
17:40 — выступление мужского хора «Русский Формат»;
18:10 — выступление Певчей;
18:25 — выступление группы DEEPFOLK;
18:45 — выступление группы Li.Ri.Da;
18:55 — выступление группы «Ярилов Зной»;
19:25 — выступление Аси Зыковой;
19:40 — выступление этно-фьюжн проекта «Полюшка»;
20:20 — выступление этно-проект «Добрыня»;
20:55 — выступление Елизаветы Трофимовой;
21:05 — выступление группы BELOBOKA;
21:45 — выступление Сергея Трофимова.
Напомним, в Ярославле 28 июня пройдет День молодежи. На празднике состоятся бесплатные концерты исполнителей Наша Таня, NECHAEV и Драгни. А Тутаев в эту же дату отметит День города. Там споет группа «Блестящие».