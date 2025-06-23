В Ярославской области пройдет бесплатный концерт звезды шансона

В Ярославской области бесплатно выступит Трофим Источник: Роман Данилкин / 63.RU











В Ярославской области бесплатный концерт даст певец и музыкант Сергей Трофимов. Выступление звезды шансона пройдет 28 июня в Ростове Великом на фестивале современной песни «Ростов Великий. Фест» (0+). Площадкой мероприятия станет Соборная площадь.

«Этот незабываемый день наполнится авторской музыкой и яркими выступлениями», — рассказали в администрации Ростовского округа.

Помимо Сергея Трофимова участниками события станут солисты, этно-группы и ансамбли, исполняющие авторскую музыку. Кроме того, в рамках фестиваля пройдут мастер-классы, экскурсии и ярмарка ремесел.

Сергей Вячеславович Трофимов (он же Трофим) — российский автор-исполнитель песен, музыкант, певец, поэт, композитор. Заслуженный артист РФ.

Программа фестиваля

12:00-15:00 — открытие фестиваля под открытым небом с интерактивной программой на территории Кремля;

15:00-16:00 — мастер-класс по колокольному звону от ансамбля «Колокола России».

16:00 — выступление Елизаветы Долженковой;

16:20 — выступление Анастасии Медной;

16:35 — выступление ансамбля «Сирин Край»;

16:55 — совместное выступление Марии Киндсфатер и ансамбля «Сирин Край»;

17:15 — выступление группы SKAZKI;

17:35 — выступление Марии Каретиной;

17:40 — выступление мужского хора «Русский Формат»;

18:10 — выступление Певчей;

18:25 — выступление группы DEEPFOLK;

18:45 — выступление группы Li.Ri.Da;

18:55 — выступление группы «Ярилов Зной»;

19:25 — выступление Аси Зыковой;

19:40 — выступление этно-фьюжн проекта «Полюшка»;

20:20 — выступление этно-проект «Добрыня»;

20:55 — выступление Елизаветы Трофимовой;

21:05 — выступление группы BELOBOKA;

21:45 — выступление Сергея Трофимова.

Программа фестиваля в Ростове Великом Источник: Ростовский район / Vk.com