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Развлечения Приедут три исполнителя: кто из артистов бесплатно споет для ярославцев в День молодежи

Приедут три исполнителя: кто из артистов бесплатно споет для ярославцев в День молодежи

Расписание музыкальной сцены 28 июня

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4 комментария
В Ярославле на Дне молодежи выступят известные артисты | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле на Дне молодежи выступят известные артисты | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле на Дне молодежи выступят известные артисты

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле 28 июня собираются масштабно отметить День молодежи. Главной площадкой события станет Стрелка. Здесь развернется фестиваль «Ярославль-Главный».

«Гостей ждут мастер-классы, лекции, интерактивные площадки, диджей-сеты и танцевальные батлы. На главной сцене выступят музыкальные группы и команды Высшей лиги КВН. И, конечно, пройдет летний Кубок КВН», — сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Организаторы сообщили, что гвоздями музыкальной программы станут три ярких артиста — Наша Таня, NECHAEV и Драгни.

NECHAEV (Кирилл Нечаев) — российский певец, композитор, блогер. Прославился тем, что пародирует голоса звезд. Наша Таня (Татьяна Шильцина) — певица из Тутаева. Известна каверами на песни звезд и собственными произведениями. В последнее время выпустила несколько совместных синглов с другими исполнителями. Драгни (Сергей Драгни) — российский певец, музыкант, участник нескольких музыкальных шоу, известен хитом «Минус на минус» (6+).

Также на Стрелке откроется более десяти тематических зон: отношения, здоровье, саморазвитие, наука и другие. Организаторы говорят, что занятия по душе здесь найдут не только молодые люди, но также дети и взрослые. Кроме того, посетители смогут увидеть интерактивную выставку о быте защитников Отечества разных эпох, познакомиться с технологиями беспилотных систем. Можно будет узнать о деятельности общественных и добровольческих объединений Ярославской области. Также анонсируется конкурс косплея и караоке-батл.

Мероприятия запланированы с 14:00 до 22:00. Полная афиша появится ближе к дате праздника.

Возрастное ограничение фестиваля — 0+, возрастное ограничение на выступление артистов — 12+.

Программа главной сцены:

  • 14:00 — выступление творческих коллективов;

  • 16:00 — выступление Nechaev и Драгни;

  • 17:00 — Летний Кубок КВН и выступление команд КВН;

  • 19:00 — танцевальные батлы;

  • 21:00 — выступление Нашей Тани.

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День молодежи Программа Концерт Драгни Кирилл Нечаев
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Комментарии
4
Гость
23 минуты
Надюху Бабкину приглашайте !
Гость
19 минут
Депутаты будут на ложках играть !
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