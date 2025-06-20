Приедут три исполнителя: кто из артистов бесплатно споет для ярославцев в День молодежи

В Ярославле на Дне молодежи выступят известные артисты Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле 28 июня собираются масштабно отметить День молодежи. Главной площадкой события станет Стрелка. Здесь развернется фестиваль «Ярославль-Главный».

«Гостей ждут мастер-классы, лекции, интерактивные площадки, диджей-сеты и танцевальные батлы. На главной сцене выступят музыкальные группы и команды Высшей лиги КВН. И, конечно, пройдет летний Кубок КВН», — сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Организаторы сообщили, что гвоздями музыкальной программы станут три ярких артиста — Наша Таня, NECHAEV и Драгни.

NECHAEV (Кирилл Нечаев) — российский певец, композитор, блогер. Прославился тем, что пародирует голоса звезд. Наша Таня (Татьяна Шильцина) — певица из Тутаева. Известна каверами на песни звезд и собственными произведениями. В последнее время выпустила несколько совместных синглов с другими исполнителями. Драгни (Сергей Драгни) — российский певец, музыкант, участник нескольких музыкальных шоу, известен хитом «Минус на минус» (6+).

Также на Стрелке откроется более десяти тематических зон: отношения, здоровье, саморазвитие, наука и другие. Организаторы говорят, что занятия по душе здесь найдут не только молодые люди, но также дети и взрослые. Кроме того, посетители смогут увидеть интерактивную выставку о быте защитников Отечества разных эпох, познакомиться с технологиями беспилотных систем. Можно будет узнать о деятельности общественных и добровольческих объединений Ярославской области. Также анонсируется конкурс косплея и караоке-батл.

Мероприятия запланированы с 14:00 до 22:00. Полная афиша появится ближе к дате праздника.

Возрастное ограничение фестиваля — 0+, возрастное ограничение на выступление артистов — 12+.

Программа главной сцены:

14:00 — выступление творческих коллективов;

16:00 — выступление Nechaev и Драгни;

17:00 — Летний Кубок КВН и выступление команд КВН;

19:00 — танцевальные батлы;

21:00 — выступление Нашей Тани.