Группа «Блестящие» выступит на городском празднике в Ярославской области

Звездная группа «Блестящие» выступит на Дне города в Тутаеве Ярославской области. Масштабное празднование пройдет в субботу, 28 июня.
«Кульминацией вечера станет концерт группы „Блестящие“. Выступление с любимыми хитами начнётся в 21:00. Выражаем большую благодарность нашим партнёрам, благодаря которым это стало возможным», — сообщила глава Тутаевского округа Ольга Низова.
Как анонсировали в местной администрации, в программе празднования — контактный зоопарк, пенная дискотека, игры, выступление творческих коллективов. Основными локациями станут Центральный парк и Юбилейная площадь.
Программа празднования Дня города в Тутаеве:
Центральный парк:
10:00 — детская программа (0+): концерт, контактный зоопарк, спортивные соревнования;
13:00 — пенная дискотека (0+).
Юбилейная площадь:
с 15:00 до 17:00 — творческая программа на главной сцене (0+);
17:00 — торжественное открытие праздника (0+);
18:00 — ансамбль «Русь» (0+);
19:00 — вокальная группа «Союз» (0+);
20:00 — кавер-группа «BARNEY BARFLY» (0+);
21:00 — группа «Блестящие» (16+);
22:00 — дискотека и фестиваль красок (16+);
22:30 — завершающее фаер-шоу (16+).
28 июня также пройдет масштабное празднование Дня молодежи в Ярославле, на мероприятие на Стрелке приедут три звездных исполнителя — блогер NECHAEV, музыкант Драгни и певица Наша Таня.