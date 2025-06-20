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Развлечения Группа «Блестящие» выступит на городском празднике в Ярославской области

Группа «Блестящие» выступит на городском празднике в Ярославской области

Певицы поздравят Тутаев с Днем города

7 073
40 комментариев
В Тутаеве на Дне города выступит группа «Блестящие» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Тутаеве на Дне города выступит группа «Блестящие» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Тутаеве на Дне города выступит группа «Блестящие»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Звездная группа «Блестящие» выступит на Дне города в Тутаеве Ярославской области. Масштабное празднование пройдет в субботу, 28 июня.

«Кульминацией вечера станет концерт группы „Блестящие“. Выступление с любимыми хитами начнётся в 21:00. Выражаем большую благодарность нашим партнёрам, благодаря которым это стало возможным», — сообщила глава Тутаевского округа Ольга Низова.

Как анонсировали в местной администрации, в программе празднования — контактный зоопарк, пенная дискотека, игры, выступление творческих коллективов. Основными локациями станут Центральный парк и Юбилейная площадь.

Программа празднования Дня города в Тутаеве:

Центральный парк:

  • 10:00 — детская программа (0+): концерт, контактный зоопарк, спортивные соревнования;

  • 13:00 — пенная дискотека (0+).

Юбилейная площадь:

  • с 15:00 до 17:00 — творческая программа на главной сцене (0+);

  • 17:00 — торжественное открытие праздника (0+);

  • 18:00 — ансамбль «Русь» (0+);

  • 19:00 — вокальная группа «Союз» (0+);

  • 20:00 — кавер-группа «BARNEY BARFLY» (0+);

  • 21:00 — группа «Блестящие» (16+);

  • 22:00 — дискотека и фестиваль красок (16+);

  • 22:30 — завершающее фаер-шоу (16+).

28 июня также пройдет масштабное празднование Дня молодежи в Ярославле, на мероприятие на Стрелке приедут три звездных исполнителя — блогер NECHAEV, музыкант Драгни и певица Наша Таня.

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Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
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Комментарии
40
Гость
20 июня, 21:21
Тутаев получается круче Ярославля, на день города в Ярославле только народная самодеятельность была.
Гость
20 июня, 20:47
Это какой-то клон - нет такой группы.
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