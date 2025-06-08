«В моей смерти прошу винить Клаву К.»: что стало с актерами, сыгравшими главных героев фильма

Их герои обрели счастье, однако актерам так не повезло Источник: кадр из фильма «В моей смерти прошу винить Клаву К.» (12+), реж. Николай Лебедев, Эрнест Ясан, «Ленфильм», 1979 год











Фильм «В моей смерти прошу винить Клаву К.» (12+) потряс СССР. История первой любви школьников тронула миллионы, а на главные роли взяли молодых малоизвестных актеров. После успеха картины казалось, что их ждет светлое будущее, но жизнь распорядилась иначе. Эта история не о славе, а о трагедиях и разбитых мечтах.

О чем фильм

История фильма начинается с того, как маленький Сережа Лавров устраивает истерику: он отказывается оставаться в детском саду, а родители спешат на работу. Воспитательница зовет Клаву Климкову — самую обаятельную девочку группы. Клава подходит, берет Сережу за руку, и с этой минуты мальчик безоговорочно влюблен.

Годы идут, дети учатся в одной школе. Сережа — примерный ученик, Клава — главная красавица класса, участвующая во всех концертах и конкурсах. Они постоянно рядом, но по мере взросления Клава устает от чрезмерной опеки Сергея. Ее внимание привлекает тихий, ничем не выделяющийся Лаврик — тот, кто не восхищается ею.

Сергей не в силах вынести такого отношения Клавы и решается на отчаянный шаг, но его останавливает Туся Ищенко — скромная девочка, которая давно и безнадежно влюблена в него. После этого Сергей начинает чаще общаться с Тусей, и между ними возникает симпатия. Однажды юноша признается Тусе в любви, но она отвергает его.

У экранной истории был реальный прототип. Режиссеры Николай Лебедев и Эрнест Ясан выбрали для экранизации сценарий, основанный на автобиографической повести советского поэта и драматурга Михаила Львовского. В образе главного героя он отразил собственные переживания. С юности Львовский питал нежные чувства к Валентине Архангельской, однако девушка сделала выбор в пользу другого — ее избранником стал поэт Александр Галич.

Клава Климкова — Надежда Горшкова

Главная роль в фильме моментально сделала Надежду Горшкову узнаваемой, но актерскую карьеру Надежда строить не спешила. Сначала девушка поступила в торговое училище, получив практическую профессию.

Роль Клавы сделала актрису звездой Источник: кадр из фильма «В моей смерти прошу винить Клаву К.» (12+), реж. Николай Лебедев, Эрнест Ясан, «Ленфильм», 1979











После окончания училища ей снова предложили сняться в кино — в фильме «На чужом празднике», где она сыграла девочку Надю. Только после второго успеха Горшкова решает поступать в театральный. Она выбирает Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (сейчас — Российский государственный институт сценических искусств) и во время учебы успевает сняться в исторической картине.

В титрах к этому фильму она уже была указана как Надежда Боргесани-Горшкова: актриса вышла замуж за американца Марка Боргесани, приехавшего в Россию по обмену. После свадьбы уехала с ним в Америку и первое время не могла привыкнуть к размеренной жизни в маленьком городке, но вскоре освоила английский, выступала в студенческом театре и в итоге переехала в Нью-Йорк.

В США Горшкова участвовала в телешоу, играла на фестивалях и проходила пробы у Оливера Стоуна. Всё изменилось, когда мужу предложили работу в Москве. Пара вернулась в Россию в 1991 году — буквально за месяц до путча. Марк испугался событий и хотел уехать, но Надя настояла на том, чтобы остаться.

Год спустя она вновь снялась в кино — на этот раз в приключенческом проекте «Цена сокровищ» (12+), где перевоплотилась в Анну, связную русского офицера Павла. После съемок актриса уехала в Лондон, ожидала ребенка и решила, что роды за границей будут спокойнее. В Англии появилась на свет ее дочь Камилла, но семейная жизнь не выдержала напряжения — супруги расстались, когда девочке было два года.

Надежда стала не актрисой, а продюсером Источник: кадр из программы «Рожденные в СССР», 2015 год











Во второй раз Надежда вышла замуж в 1997 году. С будущим мужем, бизнесменом Сергеем, она познакомилась в московском ресторане. Он ни разу не видел фильмов с ее участием, но был очарован шармом Надежды Горшковой. Вместе они забрали Камиллу из Лондона, а спустя несколько лет у пары родился сын Егор.

После второго замужества Горшкова продолжила творческую деятельность. В нулевые она готовила репортажи для телепрограммы Владимира Молчанова, а также сыграла в нескольких фильмах. Затем Горшкова занялась продюсированием. Она вошла в Европейскую и Азиатско-Тихоокеанскую киноакадемии, наладила связи и начала активно поддерживать новые кинопроекты. Надежда Горшкова по-прежнему в кино, но теперь уже по другую сторону камеры.

Клава-школьница — Ольга Озерецковская

Будущая актриса родилась в семье профессора, доктора медицинских наук Льва Борисовича Озерецковского. С раннего детства Ольга занималась в театральном кружке, учила иностранные языки, участвовала в школьных спектаклях на английском.

Карьера Ольги получила хороший старт Источник: кадр из фильма «В моей смерти прошу винить Клаву К.» (12+), реж. Николай Лебедев, Эрнест Ясан, «Ленфильм», 1979











В кино она попала легко: режиссеры искали девочку на роль Клавы Климковой в фильме «В моей смерти прошу винить Клаву К.», и выбор пал на 10-летнюю Олю. В этом фильме она сыграла Клаву в начальной школе.

После выхода фильма девочку заметили и стали звать в новые проекты. Она сыграла четыре роли в сказке «Синяя ворона» (6+), затем — королеву класса Марину в фильме «Шапка Мономаха» (0+) и Татьяну в мелодраме «Подслушанный разговор» (12+). К 16 годам Ольга уже была узнаваемой актрисой, но после школы выбрала другой путь — поступила на вечернее отделение биофака и устроилась младшим сотрудником в мединститут.

Театр остался ее хобби. В студенческом клубе «Гаудеамус» она не только играла в спектаклях, но и участвовала в создании любительского театра «Синтез». Здесь она встретила будущего мужа Даниила Глушанка. В 19 лет Ольга вышла за него замуж, а в 20 родила сына Павла. Семейная жизнь оказалась недолгой: через несколько лет брак распался, и Ольга вернулась к родителям.

Мечта поступить в мединститут так и не сбылась. Чтобы содержать себя и ребенка, она устроилась секретарем в небольшую фирму. Вечерами продолжала играть в театре — выходила на сцену ДК имени Дзержинского, где исполняла роли в музыкальных постановках.

Ольга рано ушла из жизни Источник: кадр из программы «Ольга Озерецковская. Судьба девочки из фильма про Клаву К.»











С 1996 года Озерецковская работала на телевидении — вела передачи на петербургских каналах, потом вошла в труппу муниципального театра «Премьера», где участвовала в спектакле. В 1998 году ее пригласили на должность арт-директора ночного клуба «Черная маска». Работа требовала полной отдачи, Ольге пришлось временно уйти из театра. Но на сцену она вернуться не смогла — через год тяжело заболела.

В январе 2000 года Ольги Озерецковской не стало. По неподтвержденным данным, причиной смерти стала онкология. Ей был всего 31 год. Сына Павла, которому на тот момент исполнилось 11 лет, воспитали бабушка и дедушка.

Сережа Лавров — Владимир Шевельков

Съемки в фильме «В моей смерти прошу винить Клаву К.» принесли Владимиру Шевелькову узнаваемость — он быстро стал яркой звездой советского экрана. Будущий артист родился и вырос в Ленинграде. Родители к искусству не имели отношения. Мама Ирина — из многодетной семьи из Моршанска — рано столкнулась с бедами: теряла родных, работала то уборщицей, то слесарем, потом полностью посвятила себя детям. Отец будущей звезды Алексей Шевельков — деревенский парень, приехавший в Ленинград — прошел путь от ученика токаря до главного инженера Кировского завода. Часто ездил в командировки за границу, был даже лично знаком с Саддамом Хусейном. Еще у Владимира есть старший брат Виктор.

Этот мальчик внезапно стал любимцем миллионов Источник: кадр из фильма «В моей смерти прошу винить Клаву К.» (12+), реж. Николай Лебедев, Эрнест Ясан, «Ленфильм», 1979











Исполнитель роли Сережи Лаврова школу не любил, учился средне, зато обожал спорт, уважал литературу и тянулся к поэзии. После школы Владимир поступил в электротехнический институт. Но именно там по совету преподавателя физкультуры пришел на кинопробы. Так в его жизни появился фильм «В моей смерти прошу винить Клаву К.». Это подтолкнуло Шевелькова пойти учиться на актера, и на момент поступления во ВГИК у него уже было три роли.

Владимир оказался на курсе Евгения Матвеева, вместе с ним учились известные актеры. Однако в 1984-м Матвеев выгнал его из мастерской за «непригодность», но это не помешало Шевелькову получить диплом. Экзаменационная комиссия оценила его способности на твердую четверку, а сам он к тому моменту уже был узнаваем и часто появлялся на экране.

А настоящая слава накрыла Шевелькова с выходом фильма «Гардемарины, вперед!» (12+). Его герой, князь Никита Оленев, стал кумиром всей страны, а сам актер — одним из самых желанных мужчин СССР. Но бешеная популярность ему быстро надоела. Владимир называл проект Светланы Дружининой разочарованием и в сиквеле участвовать отказался.

Тем не менее он вновь появился на экранах в компании Харатьяна и Жигунова — на этот раз в приключенческом фильме «Сердца трех» (0+). Успех был вновь колоссальным, но актеру вся шумиха была в тягость. После выхода второго фильма он решил уйти из кино.

Шевельков вернулся в киноиндустрию уже как монтажер, позже занялся режиссурой, стал снимать сериалы, в том числе «Опера. Хроники убойного отдела» (16+). Там он поработал и как актер. Проект получил резонанс — создатели даже столкнулись с судебными исками, ведь образы некоторых героев якобы были скопированы с персонажей «Улиц разбитых фонарей» (16+).

В 2012-м Шевельков снял криминальную драму «Станица» (16+), основанную на реальных событиях в Кущевской. Картина вызвала споры — местные жители не оценили, что режиссер попытался показать преступников «с человеческим лицом». Пять лет назад он стал режиссером и исполнителем одной из главных ролей в сериале «Спасская» (12+).

Владимир Шевельков сознательно отказался от популярности Источник: кадр из передачи «Судьба человека»











В молодости у Шевелькова было немало поклонниц, но всё изменилось, когда он встретил Ирину — эффектную девушку, которая позже стала филологом. В момент знакомства он переживал тяжелый период, а Ирина помогла ему справиться с депрессией. Они поженились, когда Владимиру было 31, а Ирине — 23. Несмотря на разницу в возрасте, жена оказалась мудрее и помогла супругу пересмотреть взгляды на жизнь.

У пары родилось двое детей. Сын Андрей участвовал в рекламных проектах отца, но позже окончил юрфак СПбГУ. Дочь Александра пошла по стопам отца, поступила во ВГИК и снималась в его фильмах. Когда дочь уехала учиться в Москву, Шевельков переехал следом — хотел быть рядом и параллельно строить карьеру в столице. Ирина осталась дома — ухаживает за пожилой матерью артиста и заботится о питомцах. Владимир признаётся, что предпочел бы жить в Петербурге, но работа держит его в Москве.

Сережа в детстве — Максим Ясан

Максим Ясан — сын известного режиссера Эрнеста Ясана. С ранних лет Максим оказался в кадре — неудивительно, учитывая, в какой семье он рос. Настоящей звездой мальчик стал после выхода культовой картины «В моей смерти прошу винить Клаву К.», где сыграл маленького Сережу.

Судьба актера сложилась трагически Источник: кадр из фильма «В моей смерти прошу винить Клаву К.» (12+), реж. Николай Лебедев, Эрнест Ясан, «Ленфильм», 1979











Однако дальнейшая судьба юного актера долгое время оставалась тайной. В открытых источниках до сих пор нет точной даты его рождения и смерти. Известно лишь, что в начале 90-х Ясан успел появиться еще в двух фильмах. Там он сыграл уже не мальчиков, а молодых парней.

А потом наступила тишина — Максим исчез с экранов. Всё прояснилось лишь спустя годы, когда его отец, Эрнест Ясан, стал участником одного из ток-шоу. Тогда он впервые откровенно рассказал о судьбе сына. Максим оказался жертвой того непростого времени. Он начал употреблять наркотики, и это стоило ему жизни.

«К сожалению, его уже нет, — признался Эрнест Ясан в 2013 году. — Наркомания. В их ленфильмовской компании было человек пять-шесть, и в живых остался только один, да и тот в местах не столь отдаленных».

Вера Сергеевна — Любовь Полищук

Любовь Полищук появилась на свет в 1949 году в Омске. Ее отец трудился строителем, мать работала швеей. В детстве девочка мечтала о сцене, особенно о балете, но из-за высокого роста она не подошла по требованиям училища. Тогда будущая актриса переключилась на хоровое пение, танцы и школьный драмкружок. После выпускного Любовь Полищук поехала в Москву — поступать в театральные вузы. Знакомых в столице не было, ориентировалась наугад, каждый день обходила Щепкинское, Щукинское училища и другие институты.

Улыбка стала отличительной чертой актрисы Источник: кадр из фильма «В моей смерти прошу винить Клаву К.» (12+), реж. Николай Лебедев, Эрнест Ясан, «Ленфильм», 1979











Вернувшись в Омск, Полищук стала выступать в эстрадном ансамбле «Омичи». Позже ее пригласили в творческую мастерскую, где обучали молодых артистов. Там она познакомилась с первым мужем — Валерием Макаровым. Вместе они снова оказались в Омске, выступали в филармонии: Любовь читала монологи, написанные Марьяном Беленьким. В 1972 году родился их сын Алексей.

Когда руководитель филармонии Юрий Юрковский стал директором Росконцерта, он позвал Полищук и Макарова в Москву. Здесь актриса дебютировала в мюзик-холле в постановке «Красная стрела прибывает в Москву» — эта роль принесла ей первую премию.

Сцену Полищук любила больше кино. В 1979 году она начала работать в Московском театре миниатюр, позднее — в «Эрмитаже». Одна из заметных работ — спектакль «Хармс! Чармс! Шардам!» (16+), где она сыграла сразу несколько ролей. Одновременно актриса училась заочно в ГИТИСе. В это же время она встретила второго мужа — художника Сергея Цигаля, вскоре у них родилась дочь Мариэтта.

С 1989 года Полищук играла в «Школе современной пьесы», позже участвовала в спектаклях Театра Антона Чехова и проекта «Арт-клуб». Ей присвоили звание заслуженной артистки РСФСР, а через восемь лет она стала народной.

В кино Любовь Полищук впервые появилась в 1974 году в фильме «Скворец и лира» (12+). Известность принес эпизод в «12 стульях» (6+) Марка Захарова, где она танцевала танго с Андреем Мироновым. Роль тогда назвали самым ярким дебютом года. В ее фильмографии — свыше 90 работ, а зрители запоминали ее роли надолго. Полищук называли «советской Софи Лорен» за яркость, харизму и неповторимый стиль.

Сериал имел огромный успех, однако мало кто догадывался, чего актрисе стоили съемки Источник: кадр из сериала «Моя прекрасная няня» (6+), 2004 год











В начале 80-х в карьере наступила пауза: актрису перестали приглашать в кино из-за «несоветской внешности». Но в 1989 году она вернулась на экран — с ролями в «Интердевочке» (18+), «Любви с привилегиями» (12+) и «Ваши пальцы пахнут ладаном» (16+).