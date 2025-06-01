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Культура «Как только простишься, вернешься назад»: МакSим — о том, что видела в коме, обещании, данном «там», и о первой за пять лет песне

«Как только простишься, вернешься назад»: МакSим — о том, что видела в коме, обещании, данном «там», и о первой за пять лет песне

За МакSим, когда она была между жизнью и смертью, переживала вся страна. Восстановившись, певица так и не рассказала о том, что видела «там»

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3 комментария
Певица выглядит превосходно | Источник: Instagram* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) / @maksimartist Певица выглядит превосходно | Источник: Instagram* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) / @maksimartist

Певица выглядит превосходно

Источник:

Instagram* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) / @maksimartist

Два месяца в 2021 году МакSим провела в коме. Певица лежала в одной из московских клиник — за ее жизнь боролись лучшие врачи, а поклонники до последнего верили в чудо. И оно произошло. После всех выпавших на ее долю испытаний певица во многом поменяла взгляды на жизнь. Но вместе с тем на какое-то время лишилась возможности творить. В эксклюзивном интервью Starhit певица впервые рассказала о том, что с ней происходило, когда она была в коме.

— Я не писала почти пять лет. У меня были, конечно, наработки всяких треков, с юморцой, как я люблю, или нежных… Но вспоминая, что батюшки молились в церквях на коленях, зная, какое количество людей проявили ко мне небезразличие, я долго думала, какую песню выпустить. Я должна рассказать историю, которую я зарекалась, конечно, рассказывать, потому что, если много говорить о том, что я видела, находясь в коме, нормальные люди решат, что у меня поехала крыша, — признается Марина.

По словам артистки, главное, в чем она убедилась, — «в жизни нужно вести себя хорошо». Ведь независимо от того, верит человек в высшие силы, загробную жизнь или нет, он всё равно окажется в том самом месте, из которого ей повезло вернуться. МакSим впервые описала, что видела «там» в новом треке «И правда…».

Источник: Instagram* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) / @maksimartist Источник: Instagram* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) / @maksimartist
Источник:

Instagram* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) / @maksimartist

— Не буду вдаваться в детали, это долгая история, не похожая, разумеется, ни на один сон. Я была в таком, скажем, параллельном мире и прекрасно понимала, что умираю. Хотя не собиралась, в общем-то, ранее. Мне же [при поступлении в больницу] просто надели масочку, я думала: немного полечат и отпустят, — вспоминает певица. — «Там» было очень спокойно, по ощущениям — будто бы логическое продолжение жизни. Я не испугалась. Помню, что находилась в холоде. Но когда меня облили ледяной водой, ничего не почувствовала. Мимо прошла женщина, услышала следующую фразу: «Видать, молятся за нее».

Источник:

Городские медиа

Спустя какое-то время ко мне приблизились люди в пальто. И сказали дословно: «С тобой еще хотят проститься». Будучи романтичной натурой, я решила, что речь о моем бывшем молодом человеке. В продолжение они добавили: «Как только простишься, вернешься назад, пообещай!» Я пообещала.

Источник: Instagram* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) / @maksimartist Источник: Instagram* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) / @maksimartist
Источник:

Instagram* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) / @maksimartist

Когда МакSим очнулась и открыла глаза, то сразу поняла, что с ней произошло, где она находится, всё четко слышала и видела. Позднее звездная пациентка узнала, что вывести ее из комы рассчитывали разве что в недееспособном виде.

— Меня преследовало некое недопонимание… Да, конечно, и дети, и родители, для них мое возвращение имело огромное значение. Но внутри себя… может, это какая-то неблагодарность, но я не знала, почему меня вернули. В чем смысл, что я должна сделать, что исправить, — задавалась она вопросом. — Вскоре мы смогли созвониться с человеком, который задействовал все силы, чтобы меня спасти. Он твердил докторам, мол, пусть в каком угодно виде, лишь бы она выжила! И знаете, я никогда не предлагала ему раньше встретиться, после того как мы много раз расставались и так далее. И в этот раз, поговорив по телефону 2–3 раза, я поняла, что он не предложит встречу. Может, именно в том-то и был расчет: если мы «простимся», мне придется сразу вернуться, как обещала. Поэтому в песне «И правда…» я прошу его пока не появляться — на всякий случай… до тех пор, пока я не скажу всем спасибо.

Источник: Instagram* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) / @maksimartist Источник: Instagram* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) / @maksimartist
Источник:

Instagram* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) / @maksimartist

Певица выстроила график так, чтобы не переутомляться и совмещать выступления с воспитанием детей, организацией процессов в своей музыкальной школе. Также Марина работает над собственной книгой и готовится к съемкам фильма-байопика.

— У меня 3–4 концерта в месяц, всегда очень большие залы, ледовые дворцы. И каждый раз, всматриваясь в толпу со сцены или из-за кулис, я знаю, что больше половины тут молились, чтобы я выжила. Раздаю потом автографы, люди плачут и говорят мне об этом. В композиции «И правда…» много глобальных фраз, я сразу приношу извинения, если они кому-то покажутся пафосными. К примеру, строчка — «весь мир меня ждал». Мне просто подходило в рифму. Да, может, и не весь, но благодарить хочется каждого, — заключает МакSим.

* Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ).

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Ольга Плетнева
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Комментарии
3
Гость
1 июня, 13:42
Это правда
Гость
1 июня, 14:44
в бога поверят когда у самих будет тяжёлая ситуация
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