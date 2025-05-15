«Во всех бедах Светлана Светличная винила жен режиссеров». Прохор Шаляпин — о дружбе с актрисой и секс-символом СССР

Светлана Светличная любила жизнь без поправок на возраст — носила мини-юбки и шорты после 70, дружила с молодыми артистами, такими как певец Прохор Шаляпин Источник: Прохор Шаляпин











Сегодня исполнилось бы 85 лет заслуженной артистке России и секс-символу СССР Светлане Афанасьевне Светличной. МSK1.RU вспоминает легенду советского кино вместе с певцом Прохором Шаляпиным, с которым они дружили в последнее время и часто общались.

Не виноватая она

Ее муж, народный артист России Владимир Ивашов, проснулся знаменитым после роли Алеши в картине «Баллада о солдате» (12+). Это была большая главная роль. Ее прославила всего одна фраза: «Не виноватая я, он сам пришел!» — и небольшой эротический танец в халатике с перламутровыми пуговицами. Причем эти самые пуговицы были ее собственные: в пошивочном цехе «Мосфильма» перламутровых не нашлось. И всё! После выхода «Бриллиантовой руки» (18+) на экраны СССР в 1968 году она стала объектом желания всей страны. Женщины одевались и красились под Светличную, мужская половина искала знакомства или писала ей признания в любви. И как-то забылось, что до этой маленькой роли она уже снялась в десяти картинах: сыграла в «Заставе Ильича» (12+) с Андреем Тарковским и Андреем Кончаловским, в «Стряпухе» (0+) с Владимиром Высоцким, в «Герое нашего времени» (12+) с мужем, Владимиром Ивашовым. Да и она сама, как потом признавалась, видя, что образ соблазнительницы Анны Сергеевны настолько успешен, переняла ее манеры и в жизни.

С мужем Владимиром Ивашовым они сыграли в картине «Герой нашего времени». Он — Печорина, она — красавицу-контрабандистку Источник: кадр из фильма «Герой нашего времени»











Тогда и режиссеры поверили, что Светлана Светличная просто роковая блондинка. Предлагали исключительно однотипные образы коварных соблазнительниц или легкомысленных кокеток. Пришлось ей, как в фильме, закричать «Помоги мне!» Помогла Татьяна Лиознова, предложив сыграть совершенно противоположный типаж — скромную девушку, переживающую первую любовь. Сыграно было прекрасно. Но, увы, это не сильно помогло сломить стереотип об актрисе легкого жанра. Ее по-прежнему звали на небольшие роли, где эксплуатировался не талант, а внешность. Спасала работа в Театре киноактера, где они с мужем, Владимиром Ивашовым, прослужили 30 лет. Иногда спасали друзья. Например, Владимир Высоцкий, который предложил Станиславу Говорухину взять Светлану на роль сестры Ларисы Груздевой.

А потом наступили 90-е, которые семья Светланы Светличной переживала очень тяжело. Работы в театре практически не было, кинофильмы почти не снимались, а в семье росли двое сыновей. Ей пришлось пойти в домработницы, а Владимиру Ивашову — рабочим на стройку. От тяжелого физического труда у Владимира Сергеевича обострилась язва, и в 1995 году он скончался. Светлана Афанасьевна осталась одна бороться за благополучие семьи. Спасти младшего сына от ощущения собственной ненужности и тяжелой зависимости ей не удалось — Олег Ивашов умер в 34 года, и на Ваганьковском кладбище упокоились уже два Ивашова. Со временем ей удалось найти силы и энергию жить дальше. Сниматься по возможности, поддерживать семью — сына Алексея, внучку Марию и правнука Владимира. Находить новых друзей, как, например, подружилась с выпускником «Фабрики звезд»(12+) певцом Прохором Шаляпиным. Мастерить новые экстравагантные наряды и эпатировать публику мини-юбками.

До своего 85-летнего юбилея Светлана Афанасьевна не дожила полгода: она умерла 16 ноября 2024-го от сердечно-сосудистой недостаточности на фоне онкологии.

«Внутренний свет — ее главная черта»

Несмотря на 40-летнюю разницу в возрасте, Светлана Светличная и Прохор Шаляпин стали закадычным друзьями, им было весело вдвоем Источник: Прохор Шаляпин











— Прохор, расскажите, пожалуйста, как вы познакомились со Светланой Афанасьевной.

— Мы встретились на мероприятии, которое называлось, по-моему, «Легенды России». Я подошел к ней и сказал, что недавно смотрел фильм «Стряпуха» и влюбился в нее. Она удивилась: «Надо же, Прохор, ты один из немногих, кто подошел ко мне со „Стряпухой“, а не с „Бриллиантовой рукой“». Мы обменялись телефонами и начали дружить и продружили с ней достаточно долго.

Первая главная роль Светланы Светличной — казачка Павлина в фильме «Стряпуха» — осталась для актрисы одной из самых дорогих Источник: кадр из фильма «Стряпуха»











— А что вас связало, ведь вы люди разных поколений, с разными взглядами на жизнь? Или общего было больше, чем противоречий?

— Я думаю, нас связало то, что она потеряла сына Олега, а я любимую бабушку. Мы оба искали душевное тепло и нашли друг друга. Нам было интересно вместе, мы ездили друг к другу в гости, откровенничали. Помню, на мероприятии известная актриса дубляжа Александра Назарова, ее не стало недавно, сидела с нами за столиком, смотрела, как мы смеемся, общаемся, и спросила меня: «А что вас может объединять?» Я ответил: «Не могу сказать, что именно, но нам весело и хорошо вместе». Мы ездили на съемки, на концерты, на тусовки. И везде мне говорили: «Прохор, берегите Светлану Афанасьевну, она прекрасная женщина, наша легенда!» В основном окружение воспринимало эту дружбу с пониманием, видя, что мы делаем жизнь друг друга лучше и теплее.

— Если бы вы могли назвать главные черты ее характера, какими они были бы?

— Светлана Афанасьевна была человеком очень искренним, я могу сказать, что у нее добрая и светлая душа. А еще она обладала богатой фантазией, что делало общение с ней очень интересным. У меня только самые добрые воспоминания о ней. Мы даже как-то отправились вместе в путешествие на поезде в Волгоград, где у Светланы Афанасьевны был концерт. Там я познакомил ее с моей мамой. Отдыхали потом несколько дней на загородной турбазе, загорали, плавали в Волге. Она была сложным человеком, но очень светлым внутри. Свет — наверное, главная ее черта. И имя ей очень подходило.

— Она всегда выглядела очень элегантно, иногда экстравагантно, но не похоже ни на кого. Эти удивительные наряды для нее кто-то придумывал, или она была сама себе стилистом? Откуда брались эти невероятные шляпки?

— О, это было ее огромное увлечение. Шляпки она покупала где угодно: в магазине, на рынке, кто-то ей их дарил. У нее было много нарядов от известных кутюрье: от Вячеслава Зайцева до Жана-Поля Готье. Что-то она шила и сама. Дело не в экономии, а в том, что ей это занятие очень нравилось. Она всё время что-то мастерила: то отрежет, то пришьет. Если бы она не стала актрисой, ей нужно было бы стать дизайнером: всё время придумывала наряды, новые образы.

«Она не продавала себя на ток-шоу»

— Светлана Афанасьевна до последнего старалась сниматься в сериалах, принимать участие в документальных и телевизионных фильмах, ток-шоу. Что ею двигало? Необходимость зарабатывать или энергия, которую нужно было выплескивать, или ей нужны были положительные эмоции?

— Она не любила ток-шоу, не любила желтуху и даже за большие деньги отказывалась участвовать в подобных проектах. Она буквально пару раз ходила на программы в качестве эксперта, но не на любую тему была готова говорить, она была очень щепетильна. Она не продавала свою искренность, доброту и другие человеческие ценности. Она была порядочным человеком и не использовала любую возможность ради хайпа или упоминания в прессе.

А с деньгами у нее в последнее время было всё хорошо, ей хватало. Она была заслуженной артисткой, получала нормальную пенсию, у нее было много концертов за гонорары, съемок. У нас с ней были и совместные концерты — она читала стихи, я пел. Вот в 90-е годы с деньгами была беда — ей пришлось пойти в домработницы: у них с мужем, народным артистом России Владимиром Ивашовым, были по-настоящему трудные времена. К счастью, с деньгами всё наладилось. Она была бессребреницей — никогда не была жадной до денег, наоборот, умудрялась помогать и сыну, и внучке.

— Прохор, вы упомянули о семье Светланы Афанасьевны. После того как умер ее младший сын, Олег, у нее возникли сложности со старшим, Алексеем? Или эта история преувеличена? Алексей Владимирович сейчас болеет и не может сам ответить на эти вопросы. Расскажите, как в последнее время складывались их отношения.

— С сыном у нее были нормальные отношения. Наверное, из-за того, что у нее был непростой характер, из-за ее творческой, эмоциональной натуры, Алексею Владимировичу было непросто находить с мамой общий язык. Я очень люблю Светлану Афанасьевну и, зная все сложности ее личности, прекрасно понимаю, что могли возникать какие-то трения, но ничего ужасного между ними никогда не происходило. Было непродолжительное время, когда они не общались, но сын и внучка не переставали ее любить. Просто они нормальные люди, далекие от ее артистического мира. А Светлана Афанасьевна была в своем репертуаре — вне возраста, вся в образе, занималась своей творческой жизнью. Я бы сказал, девушка с фантазиями.

Например, мы поссорились с ней только из-за того, что ей приснился сон, в котором я ее якобы душил. И она резко перестала со мной общаться. А потом перезвонила и сказала, что ее подружка, умеющая толковать сны, сказала ей, что оказывается всё наоборот: если такой сон снится, то значит, что мужчина любит женщину. «Так что, Прохор, извини, пожалуйста». Но у меня осадочек остался. Так что я очень понимаю ее родных, которые никогда не желали ей ничего плохого, которым приходилось учитывать ее характер. Непростой.

Жалела, что стала советским секс-символом

Владимир Высоцкий позвал Светлану Светличную на роль сестры Ларисы Груздевой Источник: кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя»

— Какие роли Светлана Афанасьевна любила больше всего?

— Она очень хотела воплотить сложные драматические характеры, поменять прилипшее амплуа несерьезной комедийной актрисы. Но и с теми ролями, что сыграла, она запомнилась зрителям как одна из самых ярких советских актрис. Все знают Светлану Светличную, и многие ее коллеги позавидовали бы такой популярности. Больше других любила она роли казачки Павлины в «Стряпухе» и Габи в «Семнадцати мгновениях весны». А «Бриллиантовую руку» не жаловала, говорила, что это не тот образ, о котором она мечтала. И из-за этой легкомысленной роли за ней навсегда закрепилось определенное клише. И хотя я ее убеждал, что дай бог всем актрисам такое клише, «секс-символ», она всё равно оставалась при своем мнении. И часто в разговорах и в ее воспоминаниях сквозило сожаление, что она недополучила, недоиграла ролей. По ее словам, сами режиссеры ее очень любили, но вот жены режиссеров были категорически против, чтобы те ее снимали. И в своих бедах Светлана Афанасьевны винила этих жен режиссеров.

Одна из любимых ролей актрисы — Габи из «Семнадцати мгновений весны». Играть с Вячеславом Тихоновым было огромным удовольствием Источник: кадр из фильма «Семнадцать мгновений весны»











— Как она жила в последнее время, или вы уже не так тесно общались?

— Жила она достойно, сын, внучка за ней ухаживали. Часто она сама отказывалась от помощи. На лечение деньги у нее были, она ни в чём не нуждалась. Ну а старость — она для любого не подарок. И, наверное, каждый из нас после 80 лет поймет, что это не самое легкое время для человека. Даже для такого энергичного и жизнелюбивого.

— Светлана Афанасьевна обладала большим жизненным опытом. Чему она вас научила? Есть совет, которым вы пользуетесь?

— Научила технично отказывать, например, когда звонят, а тебе мероприятие или какое-то другое предложение не нужно, не интересно. Она говорила, что не стоит что-то объяснять, спорить или вступать в переговоры. Самый простой способ остаться в хороших отношениях — говорить, что ты в это время занят и никак не можешь сдвинуть дела. А еще много ее мудрых советов касались моей личной жизни. Я очень часто с благодарностью ее вспоминаю, уверен, как и все, кто ее знал, кто видел ее на экране.