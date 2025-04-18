В Ярославле скончался актер Камерного театра: назвали место и время прощания

Сергея Генкина проводят в последний путь 19 апреля Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Прощание с актером Камерного театра имени Юрия Ваксмана Сергеем Генкиным состоится 19 апреля. Об этом сообщили в Ярославском ТЮЗе. Церемония пройдет в ритуальном зале на улице Магистральной, дом 1 с 11:30 до 13:00.

Напомним, Сергея Генкина не стало 17 апреля 2025 года. Ему было 64 года. Близкие рассказали, что перед смертью у актера наблюдались проблемы со здоровьем.

«Он последний месяц проводил в больницах, — сообщила в беседе с 76.RU актриса Камерного театра Анастасия Преображенская. — Сергею Геннадиевичу долго не могли поставить диагноз. Из-за нервов у него обострилось сразу несколько болезней. Буквально на этой неделе он попросился из больницы домой, как будто чувствовал свой скорый уход».

Сергей Генкин работал в Камерном театре в течение последних 15 лет. Он также был близким другом сооснователя театра Юрия Ваксмана, которого не стало в марте 2024 года. Генкин стал человеком, на глазах которого и произошла трагедия с Юрием Ваксманом. Коллеги отмечают, что для Генкина смерть друга стала потрясением, за последний год он очень сильно сдал.

Сергей Генкин родом из украинского Ужгорода. Еще в детстве он переехал с семьей в Ташкент. Там закончил театрально-художественный институт. В 80-е работал в ташкентских театрах: «Ильхом» и «Аладдин». После переехал в Ярославль, устроился в местный ТЮЗ. В 2009 году перешел в Камерный театр. Кроме участия в спектаклях Сергей Генкин снимался в кино. В его фильмографии 102 картины. Например, фильмы «Легенда № 17» (6+), сериалы «Кочевница» (18+), «Смерш» (18+), «Выжить после» (18+), «По законам военного времени» (18+), «Мосгаз» (18+) и другие.