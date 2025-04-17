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Культура Застал последние минуты Юрия Ваксмана: в Ярославле скончался актер известного театра

Застал последние минуты Юрия Ваксмана: в Ярославле скончался актер известного театра

В городе простятся с Сергеем Генкиным

4 356
10 комментариев
Скончался актер Сергей Генкин | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСкончался актер Сергей Генкин | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Скончался актер Сергей Генкин

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле 17 апреля скончался актер Камерного театра 64-летний Сергей Генкин. Об этом сообщили в Театре юного зрителя.

«Ярославский государственный театр юного зрителя с прискорбием сообщает, что сегодня не стало одного из ведущих актеров Камерного театра имени Юрия Ваксмана Сергея Геннадиевича Генкина. Выражаем глубокие соболезнования коллегам, друзьям, родным и близким актера», — рассказали в ТЮЗе.

О дате и месте прощания с актером сообщат позднее. Также прощальный пост опубликовали его коллеги из Камерного театра:

«Сергей Геннадиевич был не только прекрасным актёром, но и замечательным человеком. Добрый, отзывчивый, с прекрасным чувством юмора. Он любил жизнь, любил театр, любил своих друзей и близких. Его уход — это огромная потеря для всего ярославского театрального сообщества. Его непримиримость с судьбой театра, его страстное желание продолжать дело друга — Юрия Михайловича Ваксмана, в конечном итоге сломили его…».

Сергей Генкин играл в спектаклях и снимался в фильмах и сериалах. В его фильмографии больше ста работ. Например, сериал «Смерш» (18+), фильм «Легенда № 17» (6+), сериалы «Выжить после» (18+), «По законам военного времени» (18+), «Мосгаз» (18+), «Высшая мера» (18+) и многие другие.

Сергей Генкин окончил Ташкентский театрально-художественный институт им. А. Островского. После этого он работал в двух ташкентских театрах, а также в Ярославском ТЮЗе. Сергей рассказывал, что в Камерный театр его привел один из основателей Юрий Ваксман.

«Главный режиссер ТЮЗа Александр Кузин меня пригласил к себе в Ярославль. Два года проработал там и потом ушел, потому что 90-е. Потом мы познакомились с Юрием Михайловичем Ваксманом — это было 1989 году. Однажды как-то получилось, что мы находились на съемках, и он сказал: „Серый, что делаешь? Давай приезжай, в театре поработаем, кино поснимаем“. <…> Никаких проб не проходил», — рассказывал Сергей Генкин в июне 2024 года.

Сергей Генкин и Юрий Ваксман, действительно, были близкими друзьями. Сергей стал человеком, на чьих глаза скончался Юрий Ваксман.

«Я ему всегда говорил: „Юр, у тебя не сердце, а общежитие“. Это невыносимо. Вот оно, это общежитие, и не выдержало. <…> Он ушел при мне», — рассказывал Сергей в марте 2024 года.

Редакция выражает соболезнования родным и близким Сергея Генкина.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Камерный театр Актер Кино Театр
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Комментарии
10
Гость
8 часов
Очень жаль... Соболезнования родным, близким, коллегам.
Гость
7 часов
Жил по соседству на Наумова. Добрый мужик,веселый.Без всяких понтов и зазнайства. В камерном замечательно играл спектакли. Жаль....
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