«Не могли поставить диагноз»: стали известны подробности смерти звезды сериала «Кочевница» из Ярославля

Умер актер Камерного театра Сергей Генкин Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Стали известны подробности скоропостижной смерти актера Ярославского камерного театра, 64-летнего Сергея Генкина. Его не стало 17 апреля 2025 года.

«Он последний месяц проводил в больницах, — рассказала в беседе с 76.RU актриса Камерного театра Анастасия Преображенская. — Сергею Геннадиевичу долго не могли поставить диагноз. Из-за нервов у него обострилось сразу несколько болезней. Буквально на этой неделе он попросился из больницы домой, как будто чувствовал свой скорый уход».

Сергей Генкин близко дружил с актером, продюсером и сооснователем Камерного театра Юрием Ваксманом. Как отмечают коллеги, смерть Ваксмана сильно потрясла Сергея. Они познакомились несколько лет назад на съемках, когда Ваксман только начинал развивать Камерный театр в Ярославле. Тогда он предложил Генкину перейти туда работать, последние 15 лет актер трудился в труппе вместе с Владимиром Гусевым и Владимиром Воронцовым.

«Сергей Геннадиевич всегда был очень заряжен. Заряжен на успех, на мир, на людей. Он всегда был человеком творческим, добрым и отзывчивым. Они с Юрием Михайловичем всегда были вместе: вместе придумывали какие-то идеи, творческие планы. Можно сказать, он был правой рукой Юрия Михайловича и, конечно, после его ухода очень переживал за судьбу театра. Очень переживал! И за последний год очень сильно сдал. Мне кажется, это послужило причиной его такой стремительной болезни», — поделилась своими мыслями с 76.RU актриса Анастасия Преображенская.

Дата и место прощания с актером пока неизвестны. Об этом сообщат позднее.

Сергей Генкин родился в украинском городе Ужгороде. В детстве переехал с родителями в Ташкент. Там окончил местный театрально-художественный институт им. А. Островского. В 80-е работал в двух ташкентских театрах: «Ильхом» и «Аладдин». После перебрался в Ярославль и работал в местном ТЮЗе. Параллельно с театральной деятельностью Сергей много снимался в кино. В его фильмографии 102 картины. Например, фильм «Легенда № 17» (6+), сериалы «Кочевница» (18+), «Смерш» (18+), «Выжить после» (18+), «По законам военного времени» (18+), «Мосгаз» (18+), «Высшая мера» (18+) и многие другие.

В мае 2024 года у нас выходил репортаж из Камерного театра в Ярославле, где труппа играла свой последний спектакль в сезоне и в прежнем здании. Главную роль исполнял Сергей Генкин. После грянула реорганизация и юридическая ликвидация театра. О том, как актер относился ко всем изменениям и что думал о будущем театра, читайте в этом материале.