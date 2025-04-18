Снимался с Козловским и Меньшиковым: вспоминаем культовые роли популярного ярославского актера

Умер актер Камерного театра Сергей Генкин Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











17 апреля не стало одного из ведущих актеров Камерного театра, 64-летнего Сергея Генкина. Как рассказала в беседе с корреспондентом 76.RU его коллега Анастасия Преображенская, последний месяц своей жизни Сергей лежал в больнице. Врачи долго не могли поставить диагноз.

Прощание с актером пройдет 19 апреля с 11:30 до 13:00 в ритуальном зале на Магистральной.

«Он был потрясающим актером. Мне кажется, что в Ярославле таких актеров можно по пальцам одной руки пересчитать, — отметила Анастасия Преображенская. — Он был актером с опытом работы в зарубежном театре, работал в театре „Ильхом“ — в то время он считался одним из лучших театров Европы. Конечно, это большая утрата и для нас, и для Камерного театра, и для всего Ярославля».

Сергей Геннадиевич много снимался в кино. У него, возможно, не всегда были большие роли, но они были точные и фактурные. Режиссеры его любили за большой актерский диапазон. Анастасия Преображенская актриса

В фильмографии Сергея Генкина более 100 ролей. В этом материале предлагаем вспомнить культовые проекты, в которых принял участие актер.

Сыграл полковника полиции

В «Кочевнице» Генкин исполнил роль полковника Источник: сериал «Кочевница-3» (18+), реж. Гузэль Киреева, ivi.ru











В сериале «Кочевница» (18+) Сергей Генкин сыграл роль полковника Дорохова. Проект начал выходить с 13 ноября 2022 года на телеканале «ТВ Центр». На данный момент в сериале 4 сезона, каждый из которых состоит из четырех серий.

В этом проекте вместе с Генкиным сыграли актриса Татьяна Казючиц, Алексей Коряков, Всеволод Болдин и др.

В центре сюжета сериала «Кочевница» — следователь Виктория Беляева, которой достаются все командировки. Всё из-за ее положения: она свободна, еще не вышла замуж, и начальство считает, что ее можно командировать. В первом сезоне Виктория расследовала загадочное убийство московского полковника МВД в Ярославле и появление «бронзовых тел» в Угличе.

Кстати, сериал «Кочевница» частично снимался в Ярославской области. Подробнее о съемках рассказали в этом материале.

Хоккейный тренер

В картине «Легенда № 17» Генкин сыграл тренера хоккейной команды Источник: фильм «Легенда № 17», реж. Николай Лебедев (6+), «Кинопоиск»











В фильме 2012 года «Легенда № 17» (6+) Сергей Генкин сыграл ключевую роль тренера Кулагина, который, работая с юношеской сборной СССР по хоккею, помог Валерию Харламову раскрыть свой потенциал и стать звездой советского хоккея.

В картине также сыграли актеры Данила Козловский, Олег Меньшиков, Светлана Иванова, Владимир Меньшов, Александр Лобанов и другие.

Неуловимый убийца

В сериале «Высшая мера» Сергей Генкин сыграл со своим другом Владимиром Гусевым Источник: сериал «Высшая мера», реж. Вячеслав Рогожкин (18+), «Кинопоиск»











В сериале «Высшая мера» (18+) Сергей Генкин сыграл преступника Григория Андросова по прозвищу Перст. Тот по сценарию числился одним из подозреваемых в серии жестоких убийств.

«Следователь ищет неуловимого убийцу в Ярославле 1970-х. Атмосферный триллер по мотивам реальной истории», — говорится в описании к сериалу.

Детективный триллер из 12 серий снимали в Ярославле. Выпустили его в 2022 году.

«Никаких проб не проходил»

Сергей Генкин отработал в Камерном театре 15 лет Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Сергей Генкин окончил Театрально-художественный институт им. А. Островского в Ташкенте. В конце 80–х — начале 90-х годов он работал в ташкентских театрах «Ильхом» и «Аладдин». После переехал в Ярославль. В Камерный театр Генкина затащил актер и продюсер Юрий Ваксман.

«Однажды как-то получилось, что мы находились на съемках и он сказал: „Серый, что делаешь? Давай приезжай, в театре поработаем, кино поснимаем“. Он меня сюда зазвал, а я пришел работать. Так уже 15 лет и работаю в Камерном театре. Никаких проб не проходил. Мы были друзьями с Юрием Михайловичем, какие пробы?» — ранее рассказывал Сергей Генкин в интервью 76.RU.

Так, Сергей Генкин начал работать в Ярославском камерном театре. Он исполнил десятки культовых ролей. Он играл Иуду в пьесе Ирениуша Иредынского «Прощай, Иуда!» (16+), Пьера в «Крутых виражах» (16+), Грега в «Сильвии» (16+), Бориса Семеновича Бызова в «Детекторе лжи» (18+) и других героев.