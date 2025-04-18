НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Ярославле
Погода+16°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +15

3 м/c,

южн.

 752мм 72%
Подробнее
0 Пробки
USD 81,14
EUR 92,22
Построят новый мост
Страшная драка
Кто покинет «Локомотив»
Дайджест ко Дню Победы
Когда пройдет первая гроза
Куда поехать на майские
Обзор цен на куличи
Сотни квартир без воды
Фигуранты по делу главы района
Культура обзор Снимался с Козловским и Меньшиковым: вспоминаем культовые роли популярного ярославского актера

Снимался с Козловским и Меньшиковым: вспоминаем культовые роли популярного ярославского актера

В каких фильмах можно увидеть Сергея Генкина

1 419
2 комментария
Умер актер Камерного театра Сергей Генкин | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUУмер актер Камерного театра Сергей Генкин | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Умер актер Камерного театра Сергей Генкин

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

17 апреля не стало одного из ведущих актеров Камерного театра, 64-летнего Сергея Генкина. Как рассказала в беседе с корреспондентом 76.RU его коллега Анастасия Преображенская, последний месяц своей жизни Сергей лежал в больнице. Врачи долго не могли поставить диагноз.

Прощание с актером пройдет 19 апреля с 11:30 до 13:00 в ритуальном зале на Магистральной.

«Он был потрясающим актером. Мне кажется, что в Ярославле таких актеров можно по пальцам одной руки пересчитать, — отметила Анастасия Преображенская. — Он был актером с опытом работы в зарубежном театре, работал в театре „Ильхом“ — в то время он считался одним из лучших театров Европы. Конечно, это большая утрата и для нас, и для Камерного театра, и для всего Ярославля».

Сергей Геннадиевич много снимался в кино. У него, возможно, не всегда были большие роли, но они были точные и фактурные. Режиссеры его любили за большой актерский диапазон.

Анастасия Преображенская

актриса

В фильмографии Сергея Генкина более 100 ролей. В этом материале предлагаем вспомнить культовые проекты, в которых принял участие актер.

Сыграл полковника полиции

В «Кочевнице» Генкин исполнил роль полковника | Источник: сериал «Кочевница-3» (18+), реж. Гузэль Киреева, ivi.ruВ «Кочевнице» Генкин исполнил роль полковника | Источник: сериал «Кочевница-3» (18+), реж. Гузэль Киреева, ivi.ru

В «Кочевнице» Генкин исполнил роль полковника

Источник:

сериал «Кочевница-3» (18+), реж. Гузэль Киреева, ivi.ru

В сериале «Кочевница» (18+) Сергей Генкин сыграл роль полковника Дорохова. Проект начал выходить с 13 ноября 2022 года на телеканале «ТВ Центр». На данный момент в сериале 4 сезона, каждый из которых состоит из четырех серий.

В этом проекте вместе с Генкиным сыграли актриса Татьяна Казючиц, Алексей Коряков, Всеволод Болдин и др.

В центре сюжета сериала «Кочевница» — следователь Виктория Беляева, которой достаются все командировки. Всё из-за ее положения: она свободна, еще не вышла замуж, и начальство считает, что ее можно командировать. В первом сезоне Виктория расследовала загадочное убийство московского полковника МВД в Ярославле и появление «бронзовых тел» в Угличе.

Кстати, сериал «Кочевница» частично снимался в Ярославской области. Подробнее о съемках рассказали в этом материале.

Хоккейный тренер

В картине «Легенда № 17» Генкин сыграл тренера хоккейной команды | Источник: фильм «Легенда № 17», реж. Николай Лебедев (6+), «Кинопоиск»В картине «Легенда № 17» Генкин сыграл тренера хоккейной команды | Источник: фильм «Легенда № 17», реж. Николай Лебедев (6+), «Кинопоиск»

В картине «Легенда № 17» Генкин сыграл тренера хоккейной команды

Источник:

фильм «Легенда № 17», реж. Николай Лебедев (6+), «Кинопоиск»

В фильме 2012 года «Легенда № 17» (6+) Сергей Генкин сыграл ключевую роль тренера Кулагина, который, работая с юношеской сборной СССР по хоккею, помог Валерию Харламову раскрыть свой потенциал и стать звездой советского хоккея.

В картине также сыграли актеры Данила Козловский, Олег Меньшиков, Светлана Иванова, Владимир Меньшов, Александр Лобанов и другие.

Неуловимый убийца

В сериале «Высшая мера» Сергей Генкин сыграл со своим другом Владимиром Гусевым | Источник: сериал «Высшая мера», реж. Вячеслав Рогожкин (18+), «Кинопоиск»В сериале «Высшая мера» Сергей Генкин сыграл со своим другом Владимиром Гусевым | Источник: сериал «Высшая мера», реж. Вячеслав Рогожкин (18+), «Кинопоиск»

В сериале «Высшая мера» Сергей Генкин сыграл со своим другом Владимиром Гусевым

Источник:

сериал «Высшая мера», реж. Вячеслав Рогожкин (18+), «Кинопоиск»

В сериале «Высшая мера» (18+) Сергей Генкин сыграл преступника Григория Андросова по прозвищу Перст. Тот по сценарию числился одним из подозреваемых в серии жестоких убийств.

«Следователь ищет неуловимого убийцу в Ярославле 1970-х. Атмосферный триллер по мотивам реальной истории», — говорится в описании к сериалу.

Детективный триллер из 12 серий снимали в Ярославле. Выпустили его в 2022 году.

«Никаких проб не проходил»

Сергей Генкин отработал в Камерном театре 15 лет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСергей Генкин отработал в Камерном театре 15 лет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сергей Генкин отработал в Камерном театре 15 лет

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Сергей Генкин окончил Театрально-художественный институт им. А. Островского в Ташкенте. В конце 80–х — начале 90-х годов он работал в ташкентских театрах «Ильхом» и «Аладдин». После переехал в Ярославль. В Камерный театр Генкина затащил актер и продюсер Юрий Ваксман.

«Однажды как-то получилось, что мы находились на съемках и он сказал: „Серый, что делаешь? Давай приезжай, в театре поработаем, кино поснимаем“. Он меня сюда зазвал, а я пришел работать. Так уже 15 лет и работаю в Камерном театре. Никаких проб не проходил. Мы были друзьями с Юрием Михайловичем, какие пробы?» — ранее рассказывал Сергей Генкин в интервью 76.RU.

Читайте также

Так, Сергей Генкин начал работать в Ярославском камерном театре. Он исполнил десятки культовых ролей. Он играл Иуду в пьесе Ирениуша Иредынского «Прощай, Иуда!» (16+), Пьера в «Крутых виражах» (16+), Грега в «Сильвии» (16+), Бориса Семеновича Бызова в «Детекторе лжи» (18+) и других героев.

Редакция 76.RU выражает соболезнования родным и близким Сергея Генкина.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Сергей Генкин Актер Театр Кино Камерный театр
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD3
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
3 часа
Зацикленность редакции
Гость
3 часа
Статья номер 29
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Болельщик ярославского «Локомотива» — о предстоящем матче КХЛ: «„Авангард“ сильно прокачался»
Артем Ушков
блогер
Мнение
«Так хотелось щелкнуть по подбородку»: HR-директор — о самом странном собеседовании
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«У людей знатно полыхает»: эксперт объяснил, почему застройщики умышленно затягивают сдачу домов
Никита Словиковский
Основатель портала аренды и агентства недвижимости «Драже»
Мнение
«Может только лежать на спине и смеяться»: как живет многодетная семья с особым ребенком
Лилия Гладкова
Мнение
Ване на «буханку»: сотня россиян скинулась на необычный подарок для подростка с аутизмом — очень личная история
Екатерина Заломова
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление