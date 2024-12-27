«Экономили на всем»: 5 интересных фактов о съемках культового фильма Балабанова «Брат» — в видео

Источник: Городские порталы

Криминальная драма о Даниле Багрове вышла на экраны в 1997 году и стала феноменом — тогда мало кто из съемочной группы рассчитывал на успех картины, но «Брат» (18+) до сих пор у многих остается одним из любимых фильмов, а фразы главных героев разобрали на цитаты.

Задумка снять фильм про 90-е родилась на фестивале «Кинотавр», когда режиссер Алексей Балабанов познакомился с молодым актером Сергеем Бодровым.

— Как-то мы сидели на пляже в кафе, не помню, что-то пили, сидели разговаривали просто. Я ему говорю: «Давай снимем кино?» Но бесплатно, говорю, просто так. Сценария никакого не было, ничего не было. Он говорит: «Ну давай», — вспоминал потом режиссер.

Бюджет картины был мизерным — меньше ста тысяч долларов. Потому в съемочном процессе приходилось экономить буквально на всём, а актеры решались сниматься скорее за идею. И не прогадали — для многих фильм стал счастливым билетом в новую жизнь.