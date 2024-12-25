Потери 2024-го: 19 знаменитостей, которые умерли в этом году, — истории их жизни и смерти

Многие знаменитости покинули нас в 2024 году Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы











Перед тем как войти в новый 2025 год, мы решили вспомнить о потерях: из жизни ушли многие известные артисты, телеведущие, политики, режиссеры и музыканты. Как они жили и из-за чего умерли — вспоминаем в материале.

Анастасия Заворотнюк

Артистка, которую многие любили по роли няни Вики из сериала «Моя прекрасная няня» (6+), буквально росла в театре (астраханский ТЮЗ), где играла ее мама Валентина. Анастасии Заворотнюк суждено было стать звездой.

Помимо роли в популярном сериале, артистка блистала в фильмах «Код апокалипсиса» (18+), «Мамы» (12+), «Гоголь. Ближайший» (12+), «Служебный роман. Наше время» (18+) Были и другие сериалы, в которых она снялась: «Аманда О» (16+), «Охота на гауляйтера» (12+), «Провокатор» (12+) и «Проклятие спящих» (18+).

53-летняя актриса Анастасия Заворотнюк последние несколько лет боролась с раком мозга Источник: Городские порталы

После рождения дочери в 2019 году Анастасия неожиданно перестала появляться на публике. Позднее ее близкие рассказали, что у актрисы серьезные проблемы со здоровьем и она проходит курс лечения. У Заворотнюк обнаружили опухоль мозга — глиобластому. К сожалению, тяжелую болезнь побороть не удалось. Артистки не стало 29 мая, когда ей было 53 года.

Александр Масляков

Легендарный телеведущий посвятил КВН большую часть своей жизни. Он вел эту программу с 1964 по 2022 год. Масляков взрастил множество отечественных звезд, которые блистают на экранах по сей день, среди них: Светлана Пермякова, Азамат Мусагалиев, Гарик Харламов, Михаил Галустян, Станислав Ярушин, Александр Пушной и многие другие.

Масляков проявил себя и в качестве актера. Он исполнял небольшие роли в картинах «Ар-хи-ме-ды!» (12+), «Не хочу быть взрослым» (6+), «Полоса препятствий» (12+), «Как стать счастливым» (12+).

Какую жизнь прожил Масляков Источник: MSK1.RU

Последние годы Александр Масляков испытывал проблемы со здоровьем. Из-за этого ему пришлось уступить место ведущего КВН другим людям, сейчас программу ведет Дмитрий Хрусталев. Александр Масляков ушел из жизни 8 сентября, ему было 82.

Роман Мадянов

Актер играл в театре, снимался в кино и сериалах, на его счету сотни ролей. Герои Мадянова не всегда были главными, но очень яркими и харизматичными, как и сам артист.

Прославился Мадянов еще в детстве, исполнив роль Гекльберри Финна в фильме «Совсем пропащий» (12+). Многие его любят по сериалу «Солдаты» (16+), в котором он сыграл майора Колобкова. Также знаковыми можно назвать его героев из фильмов «12» (18+) и «Левиафан» (18+).

Артисты рассказали о жизни и смерти актера Романа Мадянова Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Весной 2024 года стало известно, что онкологическое заболевание, с которым актер боролся долгое время, начало прогрессировать. В конце августа Мадянова госпитализировали с диагнозом «коксартроз тазобедренного сустава». Несмотря на курсы химиотерапии и проблемы с суставом, актер продолжал выходить на сцену и сниматься в кино. Мадянова не стало 25 сентября, актер скончался в 62 года.

Светлана Светличная

Актриса была одним из главных секс-символов советского кино. Светличная начала сниматься еще студенткой, но тогда роли были эпизодическими и второстепенными. Первая главная роль ей досталась в фильме «Им покоряется небо» (12+), а закрепить успех удалось благодаря картине «Стряпуха» (0+), где она сыграла Павлину. Каждый россиянин знает артистку благодаря роли в фильме «Бриллиантовая рука» (0+).

Как прошло прощание с артисткой Источник: Городские порталы

У Светличной были серьезные проблемы со здоровьем. С 2017 года артистка наблюдалась в психоневрологическом диспансере. Она страдала от болезни Альцгеймера, а летом 2024 года у артистки нашли опухоль головного мозга. Светличная скончалась 16 ноября в возрасте 84 лет.

Александр Ширвиндт

Советский и российский актер, театральный режиссер, художественный руководитель возглавлял Московский академического театр сатиры более 20 лет. Ширвиндт — один из самых известных артистов нашей страны.

В кино актер дебютировал в 1956 году, в романтической комедии «Она вас любит!» (12+), сыграв небольшую роль. Настоящая слава пришла к Ширвиндту в 1975 году — после показа культового фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» (6+). Также он играл в таких картинах, как «Вокзал для двоих» (12+), «Забытая мелодия для флейты» (12+) и «Самая обаятельная и привлекательная» (18+).

Александру Ширвиндту было 89 лет Источник: Городские порталы

Актер долгие годы страдал от сердечной недостаточности. Эта болезнь и привела к смерти артиста 15 марта. Ему было 89 лет.

Владимир Левкин

У экс-солиста группы «На-На» была целая армия фанаток. Он попал в коллектив, пройдя огромный кастинг в 1980-х. Одними из главных хитов стали «Месяц май» и «Любимая».

Летом 1998-го у Левкина закончился контракт с Бари Алибасовым. Возобновлять артист его не стал. После этого Владимир начал сниматься в кино, выпустил сольный альбом «Шаги к себе», издал несколько сборников стихов. Позже его пригласили в панк-коллектив Кеdbl — там он был не только музыкантом, но и продюсером, менеджером.

Близкие простились с Владимиром Левкиным Источник: Никита Егоров / Городские порталы

В 2003 году у артиста диагностировали рак. Он смог победить болезнь, но в 2012-м она вернулась. Он скончался в возрасте 57 лет 17 ноября.

Юрий Соломин

Советский и российский актер и режиссер, художественный руководитель Государственного академического Малого театра России снялся в более чем 50 фильмах. Он исполнил главные роли в картинах «Блокада» (12+), «Летучая мышь» (6+), «ТАСС уполномочен заявить…» (12+), а также в оскароносной работе Акиры Куросавы «Дерсу Узала» (16+). Соломину присвоили звание народного артиста СССР за большие заслуги в развитии советского театрального искусства.

Артист долго болел. Осенью перенес микроинсульт и пытался восстановиться. Соломина отпустили домой, и через несколько дней, 11 января, он умер во сне на фоне осложнений. Ему было 89 лет.

Каким был Юрий Соломин Источник: Городские порталы

В 2022 году он дал интервью порталу CHITA.RU. Артист рассказал о том, почему выбрал профессию актера, про внезапную операцию и о тяжести жизни в послевоенной Чите.

Василий Уткин

Комментатора и журналиста знали не только любители спорта, на котором он специализировался. Уткина можно было увидеть на различных шоу, а также в кино. Многие помнят его по фильмам «День выборов» (18+), «О чём говорят мужчины» (18+) и «Трудные подростки» (18+).

Уткин является лауреатом премии ТЭФИ в номинации «Лучший спортивный комментатор» 2004 и 2005 годов. Он комментировал четыре финала Лиги чемпионов, матчи чемпионатов мира и Европы пять лет, в том числе финалы Евро-2000 и 2008.

Каким запомнился Василий Уткин Источник: Городские порталы

Журналист долгое время боролся с лишним весом. На этом фоне у него возникли проблемы со здоровьем. Умер он из-за осложнений на сердце 19 марта. Ему было 52 года.

Вячеслав Добрынин

Артист получил известность благодаря песням «Не сыпь мне соль на рану», «Всё, что в жизни есть у меня», «На теплоходе музыка играет», «Синий туман». Также он писал музыку для Льва Лещенко, Михаила Боярского, Михаила Шуфутинского, а также Аллы Пугачевой.

Добрынин давно не появлялся на сцене. В 2021 году одним из редких выходов стал выпуск телешоу «Суперстар. Возвращение» (16+) в составе жюри. В 2022 году он посетил концерт Льва Лещенко как зритель. В апреле 2024 года композитор признался, что получил группу инвалидности после двух инсультов.

Артисты поделились воспоминаниями о композиторе Вячеславе Добрынине Источник: Городские порталы

За неделю до смерти стало известно, что он попал в больницу с инсультом. Его не стало 1 октября в возрасте 78 лет.

Николай Сванидзе

Российский журналист и общественный деятель известен российскому зрителю благодаря множеству телевизионных программ, наиболее популярной из которых является цикл документальных передач об истории России «Исторические хроники с Николаем Сванидзе» (0+). Сванидзе был членом Академии российского телевидения, президиума Союза журналистов столицы. Он награжден орденами «За личное мужество» (1994) и Почета (2001).

Сванидзе испытывал проблемы со здоровьем Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Сванидзе тяжело болел, ему диагностировали ишемию головного мозга. Он также проходил лечение в Израиле. Журналист скончался из-за осложнений на фоне пневмонии 11 сентября в возрасте 69 лет.

Алексей Навальный

Кто-то помнит его как блогера, а кто-то — как кандидата в президенты. Алексей Навальный несколько раз пробовал себя в большой политике. Он выдвигался в Мосгордуму в 2005 году. В 2009 году занимал пост советника губернатора Кировской области и создал Фонд поддержки инициатив главы региона. В 2013 году Навальный зарегистрировался кандидатом на пост мэра Москвы, а в 2016 году заявил о желании баллотироваться в президенты. Правда, ЦИК отказала ему в регистрации.

В феврале 2021 года он оказался в заключении. Тогда ему заменили условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Он мог выйти на свободу уже в 2023 году, но в июне 2022 года вступил в силу новый приговор по делу о мошенничестве. Ему дали еще девять лет колонии строгого режима. По версии следствия, из 588 миллионов рублей пожертвований на нужды фондов Навальный потратил более 356 миллионов рублей на себя. В августе 2023 года ему дали 19 лет колонии особого режима, признав виновным в создании экстремистского сообщества.

Навальный изначально отбывал наказание во Владимирской области, затем его перевели в исправительную колонию № 3 в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе. О смерти Алексея Навального сообщили днем 16 февраля в УФСИН ЯНАО. Там заявили, что ему стало плохо во время прогулки, практически сразу он потерял сознание, реанимационные мероприятия скорой помощи не дали никаких результатов. Ему было 47 лет.

Наталья Дубинская

Заслуженный тренер по фигурному катанию воспитала немало талантливых спортсменов. Среди известных учеников Дубинской — Илья Авербух, Ирина Лобачева, Камила Валиева, Николай Морозов, Александр Шубин, Александр и Владимир Успенские, Никита Кацалапов, Елена Ильиных, Светлана Панова и Даниил Глейхенгауз.

Наталья четыре года боролась с болезнью Источник: Fsrussia.ru











Дубинская завоевала титул чемпионки РСФСР в 1963 году, через год она стала серебряным призером на первенстве РСФСР среди юниоров в парном катании. Карьеру тренера Дубинская начала в Электростали, в город она попала по распределению после института физкультуры. Ее сын Денис Самохин также работает тренером.

Дубнинская скончалась после тяжелой болезни 31 марта. Ей было 74 года.

Евгений Кунгуров

Заслуженного артиста России и оперного певца широкая аудитория знает благодаря проекту «Голос» (12+) на Первом канале. Он участвовал в шоу в 2012 году и был в команде Александра Градского. Оперный певец также снимался в шоу перевоплощений «Один в один» (12+) и программе «Большая опера» (12+) на канале «Культура».

В разные годы он работал в театре «Новая опера» и Калининградском музыкальном театре, а также был ведущим программы «Романтика романса» на «Культуре».

К сожалению, у Евгения были проблемы с алкоголем, начавшиеся после участия в вокальных проектах. Кунгурову было тяжело совладать с обрушившейся на него славой. Артист был в депрессии.

Прощание с артистом Источник: Городские порталы

8 апреля он прислал тревожное сообщение супруге и перестал выходить на связь. Женщина вызвала на место оперативные службы, которые уже обнаружили тело. Евгения похоронили на родине — в городе Заречный (Свердловская область).

Юрий Ваксман

Заслуженный работник культуры России, продюсер, директор Ярославского камерного театра в основном играл в кино эпизодические роли. В его фильмографии насчитывается более 140 проектов за 30 с лишним лет работы. Одна из его известных ролей — Николай Гроссман в сериале «Молодежка» (16+). О героях, которых сыграл артист, можно почитать материале 76.RU.

Что известно о смерти Юрия Ваксмана Источник: Городские порталы

Ваксман скончался внезапно. За несколько часов до смерти он принимал участие в международном кинофестивале «Просто хорошее кино» (18+), где выступал организатором уже 10 лет. Затем он поехал в собственное кафе «Дом Актера», где у него случился сердечный приступ.

Егор Зайцев

Модельер и художник шел по стопам известного отца, кутюрье Вячеслава Зайцева, который умер в 2023 году. Егор руководил Московским домом моды Slava Zaitsev. Также он был креативным дизайнером собственной марки YeZ by Yegorzaitsev.

В конце февраля Егор Зайцев попал в больницу. Он страдал от онкозаболевания и очень быстро сгорел. 20 июня в возрасте 64 лет его не стало.

Вадим Хусаинов раскрыл подробности смерти Егора Зайцева Источник: Динара Кафискина / MSK1.RU

На третий день «Московской недели моды» (6+) прошел трибьют Егору Зайцеву. Его команда стилистов закончила последнюю коллекцию YeZ (YegorZaitsev) и представила ее на закрытом показе.

Владимир Шкляров

Заслуженный артист России, лауреат международных балетных конкурсов и премий был премьером Мариинского театра. У Шклярова было множество наград, но главная — это звание заслуженного артиста России. Его он получил в 2020 году.

Владимир Шкляров был талантливым артистом балета Источник: Kremlinpalace.org











В репертуаре артиста были классические балеты и современная хореография. На его счету десятки партий в различных спектаклях, в их числе: «Щелкунчик» (6+), «Лебединое озеро» (6+), «Ромео и Джульетта» (12+), «Спящая красавица» (6+), «Дон Кихот» (6+). Шклярова хорошо знали и за границей. В сезоне 2016/2017 года был премьером Баварского государственного балета, с 2017 года выступал в качестве приглашенного премьера труппы.

Он умер в ночь с 15 на 16 ноября в возрасте 39 лет. Его тело обнаружили на улице возле апартаментов.

Либерж Кпадону

Девушка получила популярность во время съемок проекта «Дом-2» (18+). Долгое время она работала танцовщицей в ночных клубах, пыталась построить бизнес и найти настоящую любовь.

О проблемах со здоровьем Кпадону рассказывала еще в сентябре 2023 года. В своем Telegram-канале она опубликовала видео, в котором говорила о том, что у нее обнаружили новообразование в легком, и советовала подписчикам чаще делать флюорографию.

Что известно о смерти Либерж Источник: Городские порталы

Девушка перенесла операцию и вскоре перестала выходить на связь. Либерж ушла из жизни в феврале, но ее тело обнаружили в квартире в подмосковном Королеве только спустя 41 день. Ей было 36 лет.

Янис Тимма

Экс-супруг певицы Анны Седоковой был баскетболистом. В 18 лет Тимма стал бронзовым призером чемпионата Европы в составе юниорской сборной Латвии. В 21 его выбрали на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Права на игрока получил американский клуб «Мемфис Гриззлис», позже передавший их другому клубу НБУ — «Орландо Меджик». В НБА в итоге он не играл ни минуты, оказался не востребован.

Что известно о Янисе Тимме Источник: Городские порталы

Вместо Штатов Тимма играл сначала в латышских клубах, а потом перешел в баскетбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга, за который выходил на паркет с 2015 по 2017 год. После двухлетнего перерыва на игру в чемпионатах Греции и Испании Тимма вернулся в Россию — в 2019 году он подписал контракт с подмосковными «Химками».

Тимма тяжело переживал развод с Анной Седоковой. В свои 32 года он решил свести счеты с жизнью после дня рождения артистки. Баскетболиста не стало 17 декабря.

Артур Чилингаров

Чилингарова очень уважали в научном сообществе Источник: Krasnoyarsk.er.ru











Ученый руководил экспедициями «Север-21», «Север-25» и «Север-26», а также дрейфующей станцией «Северный полюс — 19» и антарктической «Беллинсгаузен». Профессор также возглавлял операцию по спасению научно-исследовательского судна «Михаил Сомов». Он руководил походом атомного ледокола «Сибирь» к Северному полюсу, впервые в мире на легком одномоторном самолете достиг Южного полюса.

В 2007 году на подводном аппарате «Мир» вместе с семью другими исследователями Чилингаров опустился на дно Северного Ледовитого океана и установил там флаг России.

Затем он ушел в политику. Чилингаров работал в Госдуме и Совете Федерации. Он выступил соавтором 77 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов.

Ученый скончался 1 июня 2024 года в Москве на 85-м году жизни, после тяжелой и продолжительной болезни.