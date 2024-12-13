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Культура Что за день пятница, 13-е, и почему его все боятся? Рассказываем об истории «неудачной» даты и приметах, как избежать бед

Что за день пятница, 13-е, и почему его все боятся? Рассказываем об истории «неудачной» даты и приметах, как избежать бед

Немало трагедий за всю историю произошло именно в такой день

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7 комментариев

Встретить черную кошку в пятницу, 13-го, — особенно плохой знак, если верить приметам

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Пятница, 13-е, — один из самых известных символов невезения. Этот день ассоциируется с неудачами и всякого рода бедствиями, которые, как принято считать, случаются с большей вероятностью именно в эту дату и день недели.

MSK1.RU решил разобраться, как сложилась такая репутация, какие исторические эпизоды ее укрепили и как, согласно приметам, можно избежать неудач и бед в пятницу, 13-го.

Страх перед числом 13

Дурная слава этого числа уходит корнями в древние традиции. Во многих культурах число 12 считалось «завершенным»: столько месяцев в году, знаков зодиака, апостолов у Христа. Число 13 нарушало эту гармонию, что создавало у наших предков ощущение хаоса.

Особую роль играют христианские традиции. На Тайной вечере присутствовало 13 человек, причем Иуда, предавший Христа, был последним, кто занял место за столом. Это, вместе с событиями Страстной пятницы, на которой Иисус был распят, укрепило негативные ассоциации как с числом, так и с пятницей.

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В скандинавской мифологии число 13 также связано с бедой. Локи, бог обмана, был нежеланным тринадцатым гостем на пиру в Вальхалле. Его появление привело к убийству бога Бальдра, что стало большой трагедией для обитателей Асгарда.

Исторические события и пятница, 13-е

Одним из ключевых исторических эпизодов, укрепивших миф, стало массовое заключение в тюрьму рыцарей ордена тамплиеров 13 октября 1307 года. Французский король Филипп IV и папа Римский Климент V обвинили их в ереси и сговоре. Многие тамплиеры подверглись пыткам и были казнены. Это событие, как утверждают некоторые историки, стало отправной точкой для ассоциации пятницы, 13-го, с несчастьями.

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Также пятница, 13-е, попала в центр внимания благодаря трагическим событиям современности:

  • 13 декабря 1907 года — крушение на скалах семимачтовой шхуны «Томас У. Лоусон» — крупнейшего корабля своего класса (корабль окончательно пошел ко дну во втором часу пополуночи 14 декабря). Что особо примечательно, корабль был назван в честь автора книги «Пятница, тринадцатое»;

  • 13 мая 1949 года — близ Новосибирска разбился авиалайнер Ил-12, погибли 25 человек;

  • 13 июля 1956 года — в штате Нью-Джерси разбился транспортный самолет Douglas Liftmaster, погибли 46 человек. Примечательно, что самолет выполнял рейс № 13;

  • 13 октября 1972 года — под Москвой разбился авиалайнер Ил-62, погибли 174 человека. На то время это была крупнейшая авиакатастрофа в мире;

  • 13 октября 1972 года — катастрофа FH-227 в Андах. Выжившие после крушения 72 дня боролись за жизнь и вынуждены были прибегнуть к каннибализму;

  • 13 января 2012 года — крушение лайнера Costa Concordia, на борту которого находилось 4200 пассажиров и членов экипажа;

  • 13 ноября 2015 года — теракты в Париже;

  • 13 марта 2020 года — массовый обвал финансовых рынков, одна из причин — распространение COVID-19.

Крушение лайнера «Коста Конкордия»

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Поп-культура и суеверия

Популярность пятницы, 13-го, в массовом сознании закрепилась также благодаря книге Friday the Thirteenth (1907) Томаса У. Лоусона. В ней описывается история брокера, использующего страх перед этим днем для того, чтобы обрушить фондовый рынок.

Еще больше образ «несчастливого» дня закрепился в культуре благодаря серии фильмов ужасов «Пятница, 13-е», первый эпизод которой вышел в 1980 году. Персонаж Джейсон Вурхиз стал иконой ужасов, а пятница, 13-е, приобрела культовый статус.

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Как избежать неудач в пятницу, 13-го: приметы

Многие стараются следовать приметам, чтобы избежать неприятностей в этот день. Вот несколько рекомендаций, как лучше провести «день невезения»:

  1. Не приглашайте 13 гостей за стол. Если всё-таки собралась такая компания, добавьте еще одного человека или символический предмет, чтобы «обойти» число.

  2. Не проходите под лестницами. Это старое суеверие связано с нарушением энергии, что якобы может привлечь неприятности.

  3. Держитесь подальше от черных кошек. Классическая примета, которая в пятницу, 13-го, когда выше шанс нарваться на неудачу, имеет особое значение.

  4. Не начинайте новых дел. В этот день рекомендуется избегать начинаний, связанных с большими проектами или значительными изменениями в жизни.

  5. Не выходите из дома без нужды. Считается, что чем меньше вы взаимодействуете с внешним миром в этот день, тем меньше вероятность неприятностей.

Ранее мы разбирались, какова история главного символа зимних праздников — Деда Мороза и одно ли он лицо с Санта Клаусом и Николаем Чудотворцем. Читайте также наш разбор истории Дня святого Валентина.

Пятница, 13-е, для вас — «день неудач»?

Да, верю в приметы
Нет, обычный день

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Комментарии
7
Гость
2 часа
с 2003 Zдесь каждый год високосный и каждый день пятница 13
Гость
1 час
Хороший день. У меня сегодня днюха.
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