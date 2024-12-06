Пейзажи, захватывающие дух: в Ярославле открылась выставка работ Исаака Левитана. Фоторепортаж

5 декабря 2024 года Ярославский художественный музей отпраздновал юбилей — 105 лет. В этот день открылась выставка работ пейзажиста Исаака Левитана. В залах третьего этажа вывесили более 30 картин из собрания Государственного Русского музея. В январе 2024 года в музее проходила выставка работ не менее известного художника — Ивана Айвазовского .

Исаак Левитан — русский живописец, пейзажист. Родился 30 августа 1860 года в Кибартае (город в Литве). В 1870-х годах перебрался с семьей в Москву, где поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Во время обучения Исаак уже успел написать такие картины, как «Вечер» и «Осень. Дорога в деревне». В 1879 году картину «Осенний день. Сокольники» приобрел Павел Третьяков (известный купец и собиратель картин), что стало важным событием в карьере Левитана. Настоящую известность художнику принес город Плес, в котором он провел три лета и написал около 200 работ — 23 картины и множество эскизов и набросков. Одними из самых известных работ являются «Вечер на Волге», «Березовая роща», «Вечер. Золотой Плес».