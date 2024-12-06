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Культура фоторепортаж Пейзажи, захватывающие дух: в Ярославле открылась выставка работ Исаака Левитана. Фоторепортаж

Пейзажи, захватывающие дух: в Ярославле открылась выставка работ Исаака Левитана. Фоторепортаж

Показываем, что происходит в Ярославском художественном музее

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1 комментарий

В Ярославле открылась выставка Исаака Левитана

Источник:

5 декабря 2024 года Ярославский художественный музей отпраздновал юбилей — 105 лет. В этот день открылась выставка работ пейзажиста Исаака Левитана. В залах третьего этажа вывесили более 30 картин из собрания Государственного Русского музея. В январе 2024 года в музее проходила выставка работ не менее известного художника — Ивана Айвазовского.

Исаак Левитан — русский живописец, пейзажист. Родился 30 августа 1860 года в Кибартае (город в Литве). В 1870-х годах перебрался с семьей в Москву, где поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Во время обучения Исаак уже успел написать такие картины, как «Вечер» и «Осень. Дорога в деревне». В 1879 году картину «Осенний день. Сокольники» приобрел Павел Третьяков (известный купец и собиратель картин), что стало важным событием в карьере Левитана. Настоящую известность художнику принес город Плес, в котором он провел три лета и написал около 200 работ — 23 картины и множество эскизов и набросков. Одними из самых известных работ являются «Вечер на Волге», «Березовая роща», «Вечер. Золотой Плес».

Посмотреть на работы великого пейзажиста вы сможете с 6 декабря 2024 года до 30 марта 2025 года в Ярославском художественном музее.

Первую экскурсию провели для приглашенных гостей и СМИ

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В нескольких залах расположено более 30 картин

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Зал украсили не только картины, но и слова известных людей о художнике

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На фоне картин посетители делали фотографии

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Обязательно нужно сделать фото на память

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Картины аккуратно развешаны по залу

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Свежими фото с выставки сразу делились в социальных сетях

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Завораживающие пейзажи

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Люди долго смотрели на картины

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Обсуждения были слышны с разных сторон

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Экскурсовод эмоционально рассказывал про работы художника

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Картина называется «Осень. Вблизи дремучего бора»

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Посетить выставку можно с 6 декабря 2024 года, и продлится она до 30 марта 2025 года

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Музей Исаак Левитан Выставка Картина Художник
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Комментарии
1
Гость
2 минуты
Великий русский художник И.Левитан наша национальная гордость! Употребляя популярное нынче высказывание, замечу: нет аналогов в мире!
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