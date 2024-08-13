«Не жалела об уходе». Куда пропала яркая участница «Уральских пельменей» и как она выглядит сейчас

Стефания впервые рассказала о своей жизни в видеоинтервью Источник: «С Полеевой» / Vk.com











Актриса Стефания-Марьяна Гурская, детство которой прошло в Каменске-Уральском, получила приглашение выступать в шоу «Уральские пельмени» в 2013 году. Самым запоминающимся ее номером стал скетч «Нечего надеть», в котором они с Дмитрием Брекоткиным играют супругов Лену и Диму.



В 2015 году Гурская заявила, что достигла потолка в комедии и ушла из «Пельменей» — актриса всегда мечтала сняться в сериале. После о Стефании мало было слышно, а сейчас в выпуске «С Полеевой» она решила рассказать, чем занимается, где живет, почему всё-таки покинула коллектив, в который так мечтала попасть. Также артистка призналась, что уже десять лет пытается побороть депрессию и находится на терапии.

В начале интервью Стефания пояснила, что на видео впервые рассказывает о своей жизни. Она отказывалась отвечать на вопросы журналистов письменно из-за искажения информации. Полную версию беседы вы можете найти во «ВКонтакте», мы отредактировали прямую речь из-за большого количества мата.

«Нет денег жить в Испании»

Сейчас Стефания живет в Екатеринбурге. Она объяснила, что не любит столичный ритм:

— Живу в Екатеринбурге, потому что у меня нет денег жить в Испании. Я не хочу в Москву, не люблю Москву. Я и Каменск-Уральский не люблю. Мне очень Екатеринбург нравится. Я его люблю, мне комфортно.

Дело в том, что я очень консервативный человек, я из таких людей: вот сейчас живем — и хорошо. Перемены не для меня. Стефания-Марьяна Гурская

Я люблю Питер очень сильно, прямо с детства. Но дело в том, что у меня Сережа (жених Стефании — Сергей Фархутдинов, который работает дизайнером-архитектором. — Прим. ред.) в Питере ни разу не был, я всё мечтаю с ним вместе в Питер съездить. Мне он очень нравится по архитектуре своей, по ветрам, дождям — это моя тема. Но я всегда хотела жить в Екатеринбурге.

Стефания занимается творчеством Источник: «С Полеевой» / Vk.com











Актриса со своим женихом Источник: Стефания-Марьяна Гурская / Ok.ru











«У меня диагноз: депрессия»

— Последнее время я встаю в 18:00–19:00. Не помню, как солнце выглядит. Я не то что не люблю дневной свет — мне некомфортно. Я сумеречный человек. Кто-то так встает, кто-то так, ну ради бога. Мне пофигу, — говорит Стефания. — Когда у меня прет вдохновение, я начинаю фигачить, сплю по три-четыре часа и постоянно что-то пишу, пишу. У меня цикличность какая-то в этом есть. Потом я могу в депрессуху какую-то уйти, в ней находиться. Мы тем более с моим психиатром выяснили, что у меня цикличная депрессия. Я теперь знаю, когда этот цикл начинается. Мне кажется, здесь нет одинакового рецепта, схемы одни и те же у творческих людей.

Актриса пояснила, что уже десять лет находится на терапии и постоянно борется с депрессией:

— У меня диагноз: депрессия и тревожно-депрессивное расстройство. И когда у меня начинаются циклы депрессивного расстройства, я на несколько месяцев просто выпадаю, я ничего не могу. У другого человека будет другая история, не нужно себя добивать. Тут важно себя понимать, к какому типу ты относишься.

Интервью было в формате творческой встречи у Стефании-Марьяны дома Источник: «С Полеевой» / Vk.com











Источник: «С Полеевой» / Vk.com











Детство в Каменске-Уральском и любовь к КВН

— Жизнь была непростая, интересная. Мне нравится история, что у меня дед алкоголиком был. Он как кот: коты уходили гулять, и ты не знаешь, вернется этот кот или нет. Вот дед такой же был, он уходил, и ты такой: ну посмотрим. Я смотрю с балкона: идет дед в пиджаке на голое тело, в трениках, в сланцах — стиль был при нем всегда.

И, я помню, была смешная история. Они с бабкой всё время ругались, до драк доходило, обычная семья алкашей. Сидит бабка и говорит: «Валерка, ты меня заколебал, я тебя сейчас задушу». Он сидит и говорит: «Души, Валя, только шею не трогай».



В такой семье не без юмора, выжить нужно было как-то. Стефания-Марьяна Гурская

Стефания рассказала о своем непростом детстве в Каменске Источник: «С Полеевой» / Vk.com











В шесть лет будущая звезда пошла учиться в музыкальную школу по классу скрипки.

— У меня семь лет образования, скрипки, но я ее так ненавидела, это такая моя боль! Я помню истерики. В начале увидела Ванессу Мэй и такая: «Зашибись, хочу так же». Это не моя история была, мне очень сольфеджо нравилось, но я прогуливала постоянно. Но хочу сказать, что сдала на пятерки все экзамены, — поделилась Стефания.

После девятого класса она поступила в педагогический колледж и по своей инициативе создала команду КВН. Именно с этого начался ее творческий путь в юморе.

— В начале мы на уровне колледжа сыграли между факультетами, потом собрались и пошли на фестиваль. Мы стали ездить по области и занимать первые места. Я сказала, что надо ехать в Сочи на фестиваль КВН, а мы в Каменске-Уральском, нас никто не поддерживает, денег никто нам не дает.

Я поехала к колокольщику, он мне пять тысяч дал, мать с бабушкой, подружка моя Лиля... С миру по нитке. Пришлось прописывать, сколько мы можем денег потратить. Мы очень хорошо выступили.

Было так обидно, что никакой поддержки, 60 тысяч на троих было. Стефания-Марьяна Гурская

После этого артистка отправилась работать аниматором в Crazy park. Она сделала себе дреды и играла пирата.

— Дети меня за эти дреды дергали, я, конечно, детей люблю. Потом я сказала своей подружке: «Если бы когда-нибудь команда КВН "Голоса" пригласила, я бы к ним пошла». Они позвонили, я офигела, они для меня были топ, идеал, я их обожала. Никакого отношения к УрФУ не имела, но меня ребята пригласили. Мы поехали этим составом на КВН в Сочи, и нас взяли в лигу Поволжья.



Стефания в команде КВН «Голоса» Источник: Стефания-Марьяна Гурская / Ok.ru











Какой у Стефании был райдер

— У меня не было райдера. Ты знаешь, что, когда я снималась потом в сериале на ТНТ, там появилось такое, что: «А скажите ваш райдер». Я офигела: «Ну кофе растворимый, пожалуйста, виноград и черри». Вот такой райдер.

Еще что было: я пришла в автобусик, где все актеры, и увидела шоколадку, потянула руку, а мне говорят: «Это не твое, это Иры Чесноковой». Но мои черри ели все на площадке! Короче, тот шоу-бизнес ваще! — поделилась артистка.



Приход в «Пельмени» и уход из них

После игр в КВН Стефания получила предложение сыграть в «Уральских пельменях» — с ней связался Сергей Ершов.

— Мне звонит Сережа Ершов и говорит: «В "Пельменях" хочешь выступить?» Я приехала немного раньше, чем начались репетиции. Я захожу к авторской группе Сергея Ершова, и они там что-то раздувают. Я начинаю тоже с ними раздувать. Им понравилось, как я раздуваю, меня еще и автором взяли, — поделилась Стефания.



Команда «Пельменей» за работой Источник: Стефания-Марьяна Гурская / Ok.ru











По словам Стефании, два с половиной года она играла в «Уральских пельменях» без какого-либо трудового договора — так сказать, на честном слове.

— Я вообще никакого договора не подписывала, меня взяли — да я и рада была. Я помню эти первые деньги, которые я заработала: за три концерта — 15 тысяч. Я выступила и вообще не ждала, что мне заплатят. Для меня это было круто, что я выступила, не ожидала какой-то оплаты. Я таких денег ни разу не видела, их не было — я пешком с Юго-Запада до «Карнавала» ходила, — пояснила артистка. — Я больше года столько зарабатывала, не помню, сколько времени прошло. Но потом подумала, чтобы мне подняли зарплату — 10 тысяч за концерт.

Стефания и Юлия Михалкова Источник: Стефания-Марьяна Гурская / Ok.ru











После ухода из коллектива она поддерживала общение с некоторыми участниками. Однако раскрывать имя того, с кем больше не хотела бы поддерживать контакт, в интервью Стефания не стала.

— Чуть больше полугода назад встречалась с Сережей Нетиевским. У нас всегда с ним были хорошие отношения. Я его очень люблю, но он ушел из «Уральских пельменей». Я ни с кем не в плохих отношениях. Есть человек, с которым я вообще не хочу общаться. Не хочу ворошить это всё. Совершенно точно главной причиной ухода было то, что я выбрала творчество. А в рамках и условиях, где я работала на тот момент, я творчеством заниматься не могу. Не жалела об уходе ни разу. Благодарна за опыт, он очень крутой и важный, — сказала артистка.

