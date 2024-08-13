«Не жалела об уходе». Куда пропала яркая участница «Уральских пельменей» и как она выглядит сейчас

Актриса Стефания-Марьяна Гурская, детство которой прошло в Каменске-Уральском, получила приглашение выступать в шоу «Уральские пельмени» в 2013 году. Самым запоминающимся ее номером стал скетч «Нечего надеть», в котором они с Дмитрием Брекоткиным играют супругов Лену и Диму.
В 2015 году Гурская заявила, что достигла потолка в комедии и ушла из «Пельменей» — актриса всегда мечтала сняться в сериале. После о Стефании мало было слышно, а сейчас в выпуске «С Полеевой» она решила рассказать, чем занимается, где живет, почему всё-таки покинула коллектив, в который так мечтала попасть. Также артистка призналась, что уже десять лет пытается побороть депрессию и находится на терапии.
В начале интервью Стефания пояснила, что на видео впервые рассказывает о своей жизни. Она отказывалась отвечать на вопросы журналистов письменно из-за искажения информации. Полную версию беседы вы можете найти во «ВКонтакте», мы отредактировали прямую речь из-за большого количества мата.
«Нет денег жить в Испании»
Сейчас Стефания живет в Екатеринбурге. Она объяснила, что не любит столичный ритм:
— Живу в Екатеринбурге, потому что у меня нет денег жить в Испании. Я не хочу в Москву, не люблю Москву. Я и Каменск-Уральский не люблю. Мне очень Екатеринбург нравится. Я его люблю, мне комфортно.
Дело в том, что я очень консервативный человек, я из таких людей: вот сейчас живем — и хорошо. Перемены не для меня.
Я люблю Питер очень сильно, прямо с детства. Но дело в том, что у меня Сережа (жених Стефании — Сергей Фархутдинов, который работает дизайнером-архитектором. — Прим. ред.) в Питере ни разу не был, я всё мечтаю с ним вместе в Питер съездить. Мне он очень нравится по архитектуре своей, по ветрам, дождям — это моя тема. Но я всегда хотела жить в Екатеринбурге.
«У меня диагноз: депрессия»
— Последнее время я встаю в 18:00–19:00. Не помню, как солнце выглядит. Я не то что не люблю дневной свет — мне некомфортно. Я сумеречный человек. Кто-то так встает, кто-то так, ну ради бога. Мне пофигу, — говорит Стефания. — Когда у меня прет вдохновение, я начинаю фигачить, сплю по три-четыре часа и постоянно что-то пишу, пишу. У меня цикличность какая-то в этом есть. Потом я могу в депрессуху какую-то уйти, в ней находиться. Мы тем более с моим психиатром выяснили, что у меня цикличная депрессия. Я теперь знаю, когда этот цикл начинается. Мне кажется, здесь нет одинакового рецепта, схемы одни и те же у творческих людей.
Актриса пояснила, что уже десять лет находится на терапии и постоянно борется с депрессией:
— У меня диагноз: депрессия и тревожно-депрессивное расстройство. И когда у меня начинаются циклы депрессивного расстройства, я на несколько месяцев просто выпадаю, я ничего не могу. У другого человека будет другая история, не нужно себя добивать. Тут важно себя понимать, к какому типу ты относишься.
Детство в Каменске-Уральском и любовь к КВН
— Жизнь была непростая, интересная. Мне нравится история, что у меня дед алкоголиком был. Он как кот: коты уходили гулять, и ты не знаешь, вернется этот кот или нет. Вот дед такой же был, он уходил, и ты такой: ну посмотрим. Я смотрю с балкона: идет дед в пиджаке на голое тело, в трениках, в сланцах — стиль был при нем всегда.
И, я помню, была смешная история. Они с бабкой всё время ругались, до драк доходило, обычная семья алкашей. Сидит бабка и говорит: «Валерка, ты меня заколебал, я тебя сейчас задушу». Он сидит и говорит: «Души, Валя, только шею не трогай».
В такой семье не без юмора, выжить нужно было как-то.
В шесть лет будущая звезда пошла учиться в музыкальную школу по классу скрипки.
— У меня семь лет образования, скрипки, но я ее так ненавидела, это такая моя боль! Я помню истерики. В начале увидела Ванессу Мэй и такая: «Зашибись, хочу так же». Это не моя история была, мне очень сольфеджо нравилось, но я прогуливала постоянно. Но хочу сказать, что сдала на пятерки все экзамены, — поделилась Стефания.
После девятого класса она поступила в педагогический колледж и по своей инициативе создала команду КВН. Именно с этого начался ее творческий путь в юморе.
— В начале мы на уровне колледжа сыграли между факультетами, потом собрались и пошли на фестиваль. Мы стали ездить по области и занимать первые места. Я сказала, что надо ехать в Сочи на фестиваль КВН, а мы в Каменске-Уральском, нас никто не поддерживает, денег никто нам не дает.
Я поехала к колокольщику, он мне пять тысяч дал, мать с бабушкой, подружка моя Лиля... С миру по нитке. Пришлось прописывать, сколько мы можем денег потратить. Мы очень хорошо выступили.
Было так обидно, что никакой поддержки, 60 тысяч на троих было.
После этого артистка отправилась работать аниматором в Crazy park. Она сделала себе дреды и играла пирата.
— Дети меня за эти дреды дергали, я, конечно, детей люблю. Потом я сказала своей подружке: «Если бы когда-нибудь команда КВН "Голоса" пригласила, я бы к ним пошла». Они позвонили, я офигела, они для меня были топ, идеал, я их обожала. Никакого отношения к УрФУ не имела, но меня ребята пригласили. Мы поехали этим составом на КВН в Сочи, и нас взяли в лигу Поволжья.
Какой у Стефании был райдер
— У меня не было райдера. Ты знаешь, что, когда я снималась потом в сериале на ТНТ, там появилось такое, что: «А скажите ваш райдер». Я офигела: «Ну кофе растворимый, пожалуйста, виноград и черри». Вот такой райдер.
Еще что было: я пришла в автобусик, где все актеры, и увидела шоколадку, потянула руку, а мне говорят: «Это не твое, это Иры Чесноковой». Но мои черри ели все на площадке! Короче, тот шоу-бизнес ваще! — поделилась артистка.
Приход в «Пельмени» и уход из них
После игр в КВН Стефания получила предложение сыграть в «Уральских пельменях» — с ней связался Сергей Ершов.
— Мне звонит Сережа Ершов и говорит: «В "Пельменях" хочешь выступить?» Я приехала немного раньше, чем начались репетиции. Я захожу к авторской группе Сергея Ершова, и они там что-то раздувают. Я начинаю тоже с ними раздувать. Им понравилось, как я раздуваю, меня еще и автором взяли, — поделилась Стефания.
По словам Стефании, два с половиной года она играла в «Уральских пельменях» без какого-либо трудового договора — так сказать, на честном слове.
— Я вообще никакого договора не подписывала, меня взяли — да я и рада была. Я помню эти первые деньги, которые я заработала: за три концерта — 15 тысяч. Я выступила и вообще не ждала, что мне заплатят. Для меня это было круто, что я выступила, не ожидала какой-то оплаты. Я таких денег ни разу не видела, их не было — я пешком с Юго-Запада до «Карнавала» ходила, — пояснила артистка. — Я больше года столько зарабатывала, не помню, сколько времени прошло. Но потом подумала, чтобы мне подняли зарплату — 10 тысяч за концерт.
После ухода из коллектива она поддерживала общение с некоторыми участниками. Однако раскрывать имя того, с кем больше не хотела бы поддерживать контакт, в интервью Стефания не стала.
— Чуть больше полугода назад встречалась с Сережей Нетиевским. У нас всегда с ним были хорошие отношения. Я его очень люблю, но он ушел из «Уральских пельменей». Я ни с кем не в плохих отношениях. Есть человек, с которым я вообще не хочу общаться. Не хочу ворошить это всё. Совершенно точно главной причиной ухода было то, что я выбрала творчество. А в рамках и условиях, где я работала на тот момент, я творчеством заниматься не могу. Не жалела об уходе ни разу. Благодарна за опыт, он очень крутой и важный, — сказала артистка.
«Уральские пельмени» существуют больше 30 лет. На сцене до сих пор можно увидеть таких «старичков», как Сергей Исаев, Дмитрий Соколов, Дмитрий Брекоткин и многих других. Но не все остались верны проекту. Когда одни продолжали работать в шоу, другие по разным причинам уходили из коллектива. Наши коллеги из E1.RU вспомнили, как и почему актеры покидали столь популярный бренд.