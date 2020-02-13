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Криминал

В Ярославской области суд освободил криминального авторитета из-под стражи

Мужчину подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии

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В Ярославской области суд освободил криминального авторитета из-под стражи

В Ярославской области суд освободил криминального авторитета из-под стражи

Ярославский областной суд освободил рыбинского криминального авторитета из-под стражи. Такое решение было принято 12 февраля. Областной суд отменил постановление Рыбинского городского суда от 27 января. Мужчина, судьба которого решалась, участвовал в судебном заседании по видео-конференц-связи. Мотивы, которыми руководствовался суд, пока не сообщаются.

Напомним, 31-летнему жителю Рыбинска инкриминируют преступление, предусмотренное статьей «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Данная статья начала действовать только с апреля 2019 года, и в Ярославской области ее применили впервые.

— На момент задержания он занимал один из высших титулов в преступной иерархии на территории Рыбинска, подчинял своей воле лиц, имеющих более низкий статус, обладал организационно-распорядительными функциями, придерживался, распространял и сохранял преступные традиции и обычаи, занимался разрешением криминальных споров, — пояснили в полиции.

Известно, что ранее мужчина был судим за убийство

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криминал
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КОММЕНТАРИИ (5)

ваш господин
13 фев 2020 в 12:47

героя надо наградить , судебным надо заплатить😁

Гость
13 фев 2020 в 12:47

Адвокаты предоставили документы, что в настоящее время мужчина работает и имеет на воспитании малолетнего ребёнка. Им же по понятиям нельзя иметь семью, детей и работать. Да, исправила нынешняя власть всех.

гость
13 фев 2020 в 12:42

а какие "мотивы" могут быть у суда, сажающего не виновных и освобождающего преступников?
только, соблюдение законности!