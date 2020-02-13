В Ярославской области суд освободил криминального авторитета из-под стражи

Ярославский областной суд освободил рыбинского криминального авторитета из-под стражи. Такое решение было принято 12 февраля. Областной суд отменил постановление Рыбинского городского суда от 27 января. Мужчина, судьба которого решалась, участвовал в судебном заседании по видео-конференц-связи. Мотивы, которыми руководствовался суд, пока не сообщаются.



Напомним, 31-летнему жителю Рыбинска инкриминируют преступление, предусмотренное статьей «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Данная статья начала действовать только с апреля 2019 года, и в Ярославской области ее применили впервые.

