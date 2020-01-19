«Контент ценой собственной крови»: на ярославского блогера напали в Африке

На известного ярославского блогера и путешественника Петра Ловыгина и его команду напали в Мозамбике.
— Ну что сказать, — написал Пётр Ловыгин на своей странице в «Фейсбуке». — В коллекцию славных историй «Я просто шел, а они как накинулись!» прибыло. Контент ценой собственной крови, цоевское «битые стекла, рваные брюки скандаааааал...» в африканской ночи. Мозамбик показал себя во всей красе — и за это я ему благодарен. Самая трушная Африка.
Пётр и еще трое человек из его команды возвращались в гостиницу по ночному Мапуто. Как рассказал Пётр, столица Мозамбика в его представлении не относилась к категории сильно криминальных. Когда до гостиницы оставалось идти минут 6, путешественники заметили приближающихся местных жителей.
— Когда они молча окружили нас, я первым делом схватил валявшуюся на земле метлу, но быстро понял, что этим инструментом я с ними не справлюсь, — говорит Пётр Ловыгин. — «Розочки» у них явно уже были заготовлены. Тогда моя реакция была мгновенна: «Парни! Бежим!» И мы побежали. В состоянии аффекта я могу развить такую скорость, что уже открывал бы дверь номера, а у этих чингачгуков еще бы только стартовые колодки отлетали.
Один из путешественников скорость Петра развить не смог.
— Оборачиваясь назад я вижу, как эти шакалы настигают Пашу, запинаются, все перелетают друг через друга. Дорожная пыль, фары машин, ночной Мапуто, возня в грязи, красота! Вот знаете, когда в фильмах ужасов вурдалаки накидываются на человека и затягивают его куда-то в преисподнюю, — так и голова Паши медленно тонула среди тел, — рассказал подписчикам Пётр. — В порыве страсти меня кто-то полоснул разбитой бутылкой по руке, но это я замечу уже только в гостинице, когда залью кровью номер, коридор и до утра буду валяться перевязанный порванной на бинты майкой. Гопотень свалила с наживой, выбросив по нашей просьбе Пашин паспорт. Восстанавливать в Мозамбике документы — это был бы тот еще геморрой. Особенно прекрасна и невозмутима была реакция молодой девки, со стороны наблюдавшей за всей этой сценой. Когда все закончилось, когда мы уводили Пашу в обглоданой майке — она с особым воодушевлением прокричала «Парни! Пойдемте на дискотеку!»
Можно сказать, что всё обошлось малой кровью: бандиты украли у команды 400 долларов, один телефон, сильно подбили глаз члену команды путешественников Паше, на которого первым набросились, и рассекли мизинец Петру.