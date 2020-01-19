«Контент ценой собственной крови»: на ярославского блогера напали в Африке

На известного ярославского блогера и путешественника Петра Ловыгина и его команду напали в Мозамбике.



— Ну что сказать, — написал Пётр Ловыгин на своей странице в «Фейсбуке». — В коллекцию славных историй «Я просто шел, а они как накинулись!» прибыло. Контент ценой собственной крови, цоевское «битые стекла, рваные брюки скандаааааал...» в африканской ночи. Мозамбик показал себя во всей красе — и за это я ему благодарен. Самая трушная Африка.



Пётр и еще трое человек из его команды возвращались в гостиницу по ночному Мапуто. Как рассказал Пётр, столица Мозамбика в его представлении не относилась к категории сильно криминальных. Когда до гостиницы оставалось идти минут 6, путешественники заметили приближающихся местных жителей.

— Когда они молча окружили нас, я первым делом схватил валявшуюся на земле метлу, но быстро понял, что этим инструментом я с ними не справлюсь, — говорит Пётр Ловыгин. — «Розочки» у них явно уже были заготовлены. Тогда моя реакция была мгновенна: «Парни! Бежим!» И мы побежали. В состоянии аффекта я могу развить такую скорость, что уже открывал бы дверь номера, а у этих чингачгуков еще бы только стартовые колодки отлетали.

