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Криминал

«Контент ценой собственной крови»: на ярославского блогера напали в Африке

Пётр Ловыгин рассказал, как его команду ограбили в Мозамбике

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Команда путешественников снимала в Мозамбике видео

Команда путешественников снимала в Мозамбике видео

На известного ярославского блогера и путешественника Петра Ловыгина и его команду напали в Мозамбике.

— Ну что сказать, — написал Пётр Ловыгин на своей странице в «Фейсбуке». — В коллекцию славных историй «Я просто шел, а они как накинулись!» прибыло. Контент ценой собственной крови, цоевское «битые стекла, рваные брюки скандаааааал...» в африканской ночи. Мозамбик показал себя во всей красе — и за это я ему благодарен. Самая трушная Африка.

Пётр и еще трое человек из его команды возвращались в гостиницу по ночному Мапуто. Как рассказал Пётр, столица Мозамбика в его представлении не относилась к категории сильно криминальных. Когда до гостиницы оставалось идти минут 6, путешественники заметили приближающихся местных жителей.
— Когда они молча окружили нас, я первым делом схватил валявшуюся на земле метлу, но быстро понял, что этим инструментом я с ними не справлюсь, — говорит Пётр Ловыгин. — «Розочки» у них явно уже были заготовлены. Тогда моя реакция была мгновенна: «Парни! Бежим!» И мы побежали. В состоянии аффекта я могу развить такую скорость, что уже открывал бы дверь номера, а у этих чингачгуков еще бы только стартовые колодки отлетали.

Всё произошло на одной из улиц города Мапуто

Всё произошло на одной из улиц города Мапуто

Один из путешественников скорость Петра развить не смог.

— Оборачиваясь назад я вижу, как эти шакалы настигают Пашу, запинаются, все перелетают друг через друга. Дорожная пыль, фары машин, ночной Мапуто, возня в грязи, красота! Вот знаете, когда в фильмах ужасов вурдалаки накидываются на человека и затягивают его куда-то в преисподнюю, — так и голова Паши медленно тонула среди тел, — рассказал подписчикам Пётр. — В порыве страсти меня кто-то полоснул разбитой бутылкой по руке, но это я замечу уже только в гостинице, когда залью кровью номер, коридор и до утра буду валяться перевязанный порванной на бинты майкой. Гопотень свалила с наживой, выбросив по нашей просьбе Пашин паспорт. Восстанавливать в Мозамбике документы — это был бы тот еще геморрой. Особенно прекрасна и невозмутима была реакция молодой девки, со стороны наблюдавшей за всей этой сценой. Когда все закончилось, когда мы уводили Пашу в обглоданой майке — она с особым воодушевлением прокричала «Парни! Пойдемте на дискотеку!»

Можно сказать, что всё обошлось малой кровью: бандиты украли у команды 400 долларов, один телефон, сильно подбили глаз члену команды путешественников Паше, на которого первым набросились, и рассекли мизинец Петру.

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ограблениеАфрикаЛовыгин
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КОММЕНТАРИИ (12)

Гость
19 янв 2020 в 11:03

Может этому блогеру попробовать поработать?или блогерство более прибыльное дело?

Гость
19 янв 2020 в 11:18

Надо смотреть, что носишь на себе (сам дурак). Блогеру это и надо, хайп вокруг себя поднять.

Русский язык
19 янв 2020 в 10:53

За такими сюжетами ездить не надо. В Яркие ( да в такой майке) можно( нужно!) выхватить.