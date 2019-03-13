Кричали «Россия!» и прыгали по голове: в суде показали видео жестокого убийства бандой подростков

Обвиняемые в жестоком убийстве подростки прятались за спинами родителей
В городе Берёзовский Свердловской области 13 марта прошло второе судебное заседание над подростками, обвиняемыми в убийстве 20-летнего инвалида Дмитрия Рудакова. Один из обвиняемых переехал на Урал из Ярославля.
На заседании суда, где работали журналисты портала E1.ru, показали видео убийства. Перед показом ролика подростки попросили удалить их зала.
— Убивать, значит, они не боялись, а смотреть видео боятся! — эмоционально сказала мама убитого парня, которая пришла на заседание с портретом сына. — У них, видите ли, психика не выдержит. Они же больные все, бедненькие.
Журналистам посмотреть видео не дали, но звуки, которые были слышны и из коридора шокировали всех, кто там был.
— Давай, давай, давай. Давай ещё раз, по ***, по *** (матерное слово, которое используется, когда говорят о лице. — Прим. ред.), — кричали подростки.
Звуки избиений перемешивались с криками Димы, который умолял его не бить.
— Падай, ***, падай, я сказал, — обращался к Диме кто-то из подростков.
— Снимай штаны, — сказала девочка то ли Диме, то ли кому-то из парней.
— Писька маленькая, — заключил кто-то из подростков.
— Вы серьезно? — уточнила девочка, а потом разразилась громким смехом. Все это длилось 4–5 минут. Голоса Дмитрия Рудакова после этого уже не было слышно. Дальше снова звуки ударов.
— Россия, Россия, Россия! — стал скандировать один из подростков во время избиения.
Затем это повторили ещё несколько человек. Все сопровождалось смехом подростков.
— Ублюдок. Падай обратно, — сказал кто-то из парней.
— У меня кроссовки все в этом, — девочка сказала неразборчиво, возможно, имела в виду кровь. — Не трогайте, пусть он лежит.
Дальше она обратилась к Диме:
— Подожди, на меня смотри. Как тебе наркоманить? Больно? — спрашивала девочка. — На меня смотри, на меня. Ты наркоманил, честно?
Дальше избиение продолжилось.
— Дайте мне побить, — сказал один из подростков.
— Дайте я пну, — присоединилась девочка.
Другой подросток в этот момент прочитал матерный стих, заявляя, что нужно помочиться на лицо Димы. Потом подростки опять продолжили скандировать «Россия». Скорее всего, Дима в этот момент был ещё жив и даже пытался встать.
— Падай! — сказал один из подростков. Вскоре после этих слов видео, длившееся около 10 минут, закончилось.
После показа видео, обвиняемых в убийстве подростков снова завели в зал. Их спросили, сожалеют ли они о случившемся, но в ответ ничего не услышали.
Следующее заседание состоится в конце марта.
Жестокую расправу над инвалидом подростки, которым было от 14 до 16 лет, устроили в начале августа прошлого года. 20-летнего Дмитрия Рудакова за то, что он плохо говорил, завели за гаражи и зверски избили. Прыгали на голове и снимали издевательства на видео. Сначала подросткам предъявили обвинение по статье «Тяжкие телесные повреждения, по неосторожности повлекшие смерть», но матери погибшего Дмитрия удалось добиться, чтобы статью переквалифицировали в более тяжёлую — «Убийство». Поскольку всё обвиняемые несовершеннолетние, то им может грозить максимум 10 лет колонии. О ярославском 16-летнем участнике банды известно, что предоставленный сам себе он не раз сбегал из дома.