Кричали «Россия!» и прыгали по голове: в суде показали видео жестокого убийства бандой подростков

В городе Берёзовский Свердловской области 13 марта прошло второе судебное заседание над подростками, обвиняемыми в убийстве 20-летнего инвалида Дмитрия Рудакова. Один из обвиняемых переехал на Урал из Ярославля.

На заседании суда, где работали журналисты портала E1.ru, показали видео убийства. Перед показом ролика подростки попросили удалить их зала.

— Убивать, значит, они не боялись, а смотреть видео боятся! — эмоционально сказала мама убитого парня, которая пришла на заседание с портретом сына. — У них, видите ли, психика не выдержит. Они же больные все, бедненькие.



Журналистам посмотреть видео не дали, но звуки, которые были слышны и из коридора шокировали всех, кто там был.

— Давай, давай, давай. Давай ещё раз, по ***, по *** (матерное слово, которое используется, когда говорят о лице. — Прим. ред.), — кричали подростки.

Звуки избиений перемешивались с криками Димы, который умолял его не бить.

— Падай, ***, падай, я сказал, — обращался к Диме кто-то из подростков.

— Снимай штаны, — сказала девочка то ли Диме, то ли кому-то из парней.

— Писька маленькая, — заключил кто-то из подростков.

— Вы серьезно? — уточнила девочка, а потом разразилась громким смехом. Все это длилось 4–5 минут. Голоса Дмитрия Рудакова после этого уже не было слышно. Дальше снова звуки ударов.

— Россия, Россия, Россия! — стал скандировать один из подростков во время избиения.

Затем это повторили ещё несколько человек. Все сопровождалось смехом подростков.

— Ублюдок. Падай обратно, — сказал кто-то из парней.

— У меня кроссовки все в этом, — девочка сказала неразборчиво, возможно, имела в виду кровь. — Не трогайте, пусть он лежит.

