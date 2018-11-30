Парочка разыграла целый спектакль

Ярославские полицейские завершили расследование уголовного дела по факту ограбления банка.

5 июля этого года в офис «Росгосстрахбанка» рядом с торговым переулком ворвался мужчина и напал на сотрудницу организации. Он схватил ее за волосы и начал избивать. В отделении полиции женщина вела себя очень эмоционально: плакала, кричала, что её ограбили. Выглядело почти правдоподобно.

Тогда в распоряжении редакции 76.ru оказалось эксклюзивное видео из помещения банка. Преступник потребовал у женщины отдать миллион рублей. Спустя несколько часов полицейские задержали подозреваемого. Им оказался гражданин Таджикистана.

— На допросе мужчина признался, что на преступление его уговорила именно «потерпевшая» сотрудница. Они с сообщником инсценировали ограбление. Когда полицейские нагрянули к ней домой, они обнаружили у неё 500 тысяч рублей. Женщину задержали, — рассказал источник 76.ru.

В УМВД по Ярославской области подтвердили: женщина и ее 30-летний знакомый действительно вступили в сговор. Уголовное дело направлено в суд. Им грозит до 10 лет лишения свободы.



Напомним, нам удалось выяснить, почему женщина решилась на ограбление банка. Эксклюзивные подробности этой истории.