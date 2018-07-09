Женщина организовала всё преступление

Стало известно, кто организовал дерзкое ограбление банка в центре Ярославля. Оказалось, что зачинщиком всей этой истории стала «пострадавшая» сотрудница банка.



Напомним, дерзкое ограбление произошло 5 июля. Мужчина в маске напал на сотрудницу банка сзади, когда она пришла утром открывать офис. Затем он вцепился женщине в волосы, заставил отключить сигнализацию и похитил миллион рублей.



— Всё организовала сотрудница банка. Она подговорила знакомого узбека, который встречался с подругой сотрудницы банка, — рассказал источник 76.ru.



Далеко уйти ему не удалось. Мужчину задержали спустя несколько часов на проспекте Ленина. Сейчас мы узнаём все подробности этого дела. Следите за нашими публикациями. Скоро мы расскажем вам всю историю от начала и до конца. Хронику событий вы можете прочитать тут.

