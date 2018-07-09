Женщина захотела лёгких денег

В восемь утра 5 июля 33-летняя Ирина (имя изменено. — Прим.ред.) пришла на работу в банк и стала открывать дверь, как вдруг на неё сзади напал мужчина. Завёл в банк, схватил за волосы и заставил отключить сигнализацию. После этого забрал из сейфа миллион рублей и 7 тысяч долларов и исчез. Женщина вызвала полицию. Показала видео с камер наблюдения, установленных в банке.



В отделении полиции женщина вела себя очень эмоционально: плакала, кричала, что её ограбили. Выглядело почти правдоподобно. Женщину отпустили, но спустя несколько часов к ней нагрянули сотрудники полиции и забрали в отделение. Оказалось, что именно сотрудница банка и придумала это ограбление.



По проторенной дорожке

— Самое интересное, что в этом банке уже было одно ограбление и одна попытка ограбления, и в обоих предыдущих случаях работала как раз эта женщина, — рассказал источник 76.ru.



Год назад «Росгосстрахбанк» обокрали по интересной схеме: в офис пришёл мужчина, открыл счёт на 25 миллионов рублей. Смену закрывала как раз Ирина и ещё один молодой человек. На следующий день сотрудники банка не досчитались 9 миллионов. Равно как и молодого человека, который был в тот вечер вместе с Ириной.



— Он сбежал с 9 миллионами сначала в Испанию, а затем в Перу. До сих пор там находится, а Перу его не выдаёт. Своему сообщнику, который открывал счёт, парень отдал миллион. Сообщника поймали в Сочи, осудили, он уже успел отсидеть, — рассказал источник 76.ru.



Есть подозрения, что тогда Ирина тоже была в доле, она поняла, что всё прошло безнаказанно, и решила попробовать снова. Тоже, наверное, грезились теплые зарубежные пляжи.



Ограбление по знакомству

На этот раз женщина предложила провернуть это дело своему знакомому таджику. Тот долго не соглашался, но потом решился. Первый раз он попытался ограбить банк ещё в декабре. Ирина сказала ему, что в сейфе будет 7 миллионов рублей, а в офисе 2 сотрудника. Парень зашёл в банк, но там оказалось 3 человека. Он испугался и убежал. Понадобилось ещё полгода, прежде чем Ирина вновь смогла уговорить его. Всё продумали тщательно. Театрально сыграли на камеру. Грабитель убежал с деньгами.

Сотрудники полиции вычислили его быстро, нашли машину, на которой он уехал, пробили номера, выяснили, кому она принадлежит, позвонили и назначили встречу грабителю. Задержали его средь бела дня на проспекте Ленина. В отделении он признался, что главный организатор — Ирина.

— Её задержали дома. При обыске нашли почти все деньги, не достаёт только 500 тысяч рублей, — рассказал источник 76.ru.



На допросе Ирина призналась, что толкнуло её на преступление: жажда лёгких денег.

Известно, что у женщины есть муж и двое детей.

