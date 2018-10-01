Полицейские возбудили в отношении подозреваемого в ограблении магазина мужчины уголовное дело

В Ярославской области полицейские возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего рыбинца, который попался на ограблении магазина. Причём сделал он это довольно дерзко.



— В Рыбинске в магазине на улице Суркова сработала сигнализация, и туда прибыл наряд Росгвардии, — рассказали в управлении МВД России по Ярославской области. — Они обратили внимание на то, что кирпичная кладка на одной из стен здания была разобрана. Заглянули внутрь, а там в кабинете директора под столом прятался воришка.



Мужчина проломил стену и ломом выломал дверь в директорский кабинет. Там он нашёл три тысячи рублей и рассовал их по своим карманам. А ещё он нашёл продукты и решил перекусить. Он не догадался, что магазин находится под охраной, и решил сделать это прямо на месте преступления.



— Два месяца назад мужчина освободился из колонии, — рассказали в полиции. — Сейчас он заключён под стражу. Ему грозит очередной срок — до пяти лет.



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