Ярославца, ограбившего детскую киностудию, заключили под стражу

40-летнего мужчину, который 9 августа ограбил детский киноклуб, суд решил заключить под стражу.



— Мужчина подозревается в совершении серии краж в разных районах Ярославля, — рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

В начале августа мужчина бесцеремонно мимо охраны проник в помещение, где находится киножурнал «Компот», и забрал оттуда ноутбук. Поймать преступника удалось благодаря записи с видеокамер.



— Засветился он во всех ракурсах, — рассказал руководитель «Компота» Владимир Вобликов.



Несмотря на это, искали грабителя месяц и поймали 10 сентября. Как рассказали в киностудии, они были аж двадцать пятыми, пострадавшими от этого грабителя.